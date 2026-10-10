Singapore: la FIA sbaglia, Sainz fa esplodere il caso

Durante la SQ1 della Sprint Qualifying di Singapore l’Overtake Mode è rimasto disattivato dopo la bandiera rossa, poi è stato riacceso per soli 27 secondi. La FIA ammette l’errore umano della direzione gara e il suo impatto sulle prestazioni di alcune vetture. Carlos Sainz, ultimo in classifica, parla di mezza griglia con mezzo secondo di motore in più e richiama il caos di Sepang: dopo l’ammissione, alla Federazione tocca spiegare con dati e procedure.

Ventisette secondi. Tanto è durata la riattivazione dell’Overtake Mode prima che venisse di nuovo disabilitato durante la SQ1 della Sprint Qualifying di Singapore. Una finestra brevissima, dentro una sessione in cui i piloti si giocavano l’accesso alla fase successiva. La FIA ha riconosciuto che un errore umano della propria direzione gara ha avuto effetti sulle prestazioni di alcune vetture, a seconda del momento del loro tentativo e della posizione in pista.

È una figuraccia sportiva prima ancora che tecnica. Uno sport che misura ogni millimetro delle monoposto deve saper garantire anche il corretto funzionamento dei sistemi che gestisce in prima persona. La FIA pretende precisione dalle squadre: quando sbaglia in casa propria deve risponderne con la stessa severità.

Sainz accende la miccia

«Mezza griglia ha fatto il giro con mezzo secondo di motore in più rispetto agli altri».

Carlos Sainz attacca frontalmente. Il pilota Williams, 22° e ultimo al termine della SQ1, denuncia una disparità di potenza e mette in discussione l’equità della gestione federale, richiamando anche quanto accaduto in Malesia cinque giorni prima. La frase pesa perché sposta il problema dal guasto alla giustizia sportiva.

Il mezzo secondo e il riferimento a metà dello schieramento restano una valutazione del pilota. Il comunicato FIA conferma un impatto sulle prestazioni di alcune auto, senza attribuire a ciascuna un guadagno o una perdita precisa.

Proprio questa distinzione rende l’accusa più solida: la Federazione ha già ammesso il fatto su cui deve rispondere. L’esatta dimensione del danno richiede dati ma il dovere di spiegare nasce subito.

La FIA ha ammesso il problema

La ricostruzione federale è chiara. Dopo la bandiera rossa esposta in SQ1 per l’incidente di Sergio Pérez con la Cadillac, l’Overtake Mode non era disponibile. Una volta rilevata l’anomalia, con le vetture già lanciate nei giri veloci, è stato attivato per 27 secondi e poi disabilitato di nuovo. La FIA ha precisato che l’errore della direzione gara è distinto dal problema di cronometraggio emerso nella stessa sessione e che SQ2 e SQ3 non sono state interessate.

Precisazione utile, certo. Chi era già stato eliminato, però, quelle due fasi non le ha disputate, e il regolare funzionamento successivo non dice nulla sulle condizioni della prima selezione.

Anche qui serve rigore. Sainz ha riconosciuto problemi ai freni e un bloccaggio alla curva 8: attribuire automaticamente il suo ultimo posto al solo errore federale sarebbe scorretto. Resta da stabilire quanto l’anomalia abbia inciso sui singoli tentativi e sull’esito delle eliminazioni.

Per questo servono una ricostruzione pubblica e numeri verificabili. Una classifica ufficiale merita una spiegazione altrettanto ufficiale, quando chi dirige la sessione ammette di aver influenzato le prestazioni.

L’errore umano non chiude il caso

Chiunque può sbagliare. Anche in direzione gara. La responsabilità di un’organizzazione, però, comprende i controlli che dovrebbero impedire a uno sbaglio di arrivare fino alla competizione.

Dire che l’errore è umano ne indica l’origine. Per capirne la gravità bisogna sapere come sia stato possibile, quali verifiche fossero previste e perché non abbiano funzionato.

In Formula 1 un dettaglio tecnico può costare un risultato a una squadra. È ragionevole pretendere la stessa attenzione quando quel dettaglio dipende dall’autorità che governa lo sport.

La FIA esercita un potere enorme sulle condizioni della gara, e a quel potere deve corrispondere una responsabilità visibile. Riconoscere l’accaduto è il primo passo. Il secondo è spiegare come si impedirà che succeda ancora.

Dopo Sepang, la pazienza è finita

Il richiamo di Sainz alla Malesia tocca una ferita ancora aperta. A Sepang un problema software aveva mandato in tilt il giro di formazione sotto la pioggia, con diverse monoposto rimaste senza potenza. A Singapore la Federazione parla di un errore umano nella gestione dell’Overtake Mode. Cause diverse, entrambe capaci di interferire con lo svolgimento della competizione.

Da qui nasce una critica precisa alla Formula 1 di oggi: ogni nuova funzione aumenta anche gli obblighi di chi la controlla. Se un sistema può incidere così direttamente sulle prestazioni, la sua gestione deve prevedere verifiche robuste e procedure di recupero praticabili.

La complessità tecnica va governata. Usarla come spiegazione ricorrente delle anomalie significa chiedere al pubblico di accettare uno sport ostaggio della propria architettura. Una Formula 1 che inciampa nei propri comandi centrali offre uno spettacolo mortificante per la reputazione che pretende di avere.

Piloti e squadre devono poter preparare una sessione sapendo che quei comandi funzioneranno secondo condizioni definite. È il requisito minimo per dare valore al lavoro svolto e al risultato ottenuto.

Il sospetto dei due pesi

Sainz solleva anche una questione più esplosiva. A suo dire la risposta della FIA cambia a seconda di chi viene eliminato in qualifica o di chi resta fuori al primo giro.

È un’accusa del pilota e richiede prove. La FIA deve rispondere rendendo comprensibili i criteri delle proprie decisioni: come è stata valutata l’anomalia? Quali possibilità di intervento sono state considerate? Su quali elementi si è deciso di confermare l’esito della SQ1?

Un’autorità credibile deve poter spiegare perché una soluzione fosse applicabile e un’altra no. A maggior ragione quando lascia proseguire una competizione dopo un proprio errore.

La fiducia si difende con decisioni documentate e verificabili. Chiedere a chi si sente danneggiato di accontentarsi dell’ammissione del problema lascia intatta la ragione della protesta.

Servono dati, responsabilità e procedure

La risposta dovrebbe partire da una cronologia completa: quando il sistema è stato disabilitato, quando è stata rilevata l’anomalia, quando è stato riattivato e quali vetture stavano percorrendo quali tratti del circuito.

Poi serve quantificare l’effetto, distinguendo il giro veloce dalla preparazione del tentativo. Infine bisogna spiegare quali rimedi fossero davvero praticabili e stabilire cosa fare se la situazione si ripresentasse.

Ripetere la sessione, per esempio, porterebbe con sé il problema delle gomme già usate e di condizioni nel frattempo cambiate. Sono difficoltà da affrontare con procedure scritte prima, senza aspettare il prossimo caso per improvvisare.

Governare lo sport significa questo: assumersi la responsabilità dell’errore e costruire un sistema capace di contenerlo.

La credibilità si perde così

L’effetto esatto sulla classifica deve ancora essere dimostrato. La gravità dell’errore ammesso, invece, è già evidente: alcune vetture ne hanno subito le conseguenze per una scelta della direzione gara.

La Formula 1 vive di differenze. Talento, progetto, preparazione, strategia. La disponibilità irregolare di una funzione controllata centralmente aggiunge una differenza che lo sport ha il dovere di eliminare.

Sainz ha ragione a pretendere spiegazioni, e la FIA deve darle fino in fondo, anche sulle parti della sua denuncia che i dati potrebbero ridimensionare. Una Federazione che ammette di aver inciso sulle prestazioni non può considerare chiuso il caso con un comunicato: deve dimostrare di aver capito il proprio errore e di saper proteggere la competizione dal prossimo.

L’equità sportiva è la ragione per cui un risultato merita rispetto. Trattarla come un optional significa consumare la credibilità della Formula 1, un errore alla volta.