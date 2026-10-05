Bahrain-Malesia: che caos, tra auto in tilt e slick Ferrari

Pioggia torrenziale, monoposto in tilt nel giro di formazione, una partenza rinviata due volte e la Ferrari che monta le slick su entrambe le vetture con la pista ancora bagnata. A Sepang il GP del Bahrain in Malesia è stato il trionfo del caos: vince Verstappen dopo 301 giorni di digiuno, davanti ad Antonelli, sempre più leader del Mondiale, e a un Hamilton capace di risalire dal diciottesimo posto fino al podio. Russell si ferma nel finale.

Dal Gran Premio del Bahrain in Malesia cosa ci si poteva aspettare, se non il caos assoluto?

Come noto, a Sepang si è corso in realtà il GP del Bahrain. Quindi la confusione era già insita nella location.

Vogliamo parlare del meteo? Se portiamo la gara del Golfo Persico in un Paese ad alto tasso di umidità… Bah“rain”. E infatti domenica mattina, alle 9 italiane, abbiamo aperto la nostra finestra virtuale sulla Malesia e probabilmente tutti abbiamo pensato: “Finalmente una gara bagnata!”.

E invece no.

Il tira e molla è stato quantomeno discutibile. La sicurezza prima di tutto, ovviamente: con il diluvio universale non si parte. Ma poi? Chi fa il pilota di Formula 1 percepisce uno stipendio che dovrebbe essere, più o meno, direttamente proporzionale ai rischi che corre.

Se adesso non si può più disputare una gara sotto la pioggia perché c’è aquaplaning, la visibilità non è ottimale e i piloti rischiano di bagnarsi i piedi, forse abbiamo un problema.

Il meglio, però, è arrivato nel primo giro di formazione. Le nuove monoposto, concentrato di tecnologia e raffinatezza, sono andate letteralmente in tilt. Max Verstappen e Lewis Hamilton sgasavano come se non ci fosse un domani e la macchina restava praticamente inchiodata. E come loro anche altri piloti.

Il motivo sembra legato ai bassi giri motore, che sul bagnato hanno mandato in crisi il software di gestione dell’energia, rendendo necessario un reset. Così tutte le monoposto sono tornate in pit lane, in ordine sparso, con i meccanici costretti a spostarle avanti e indietro come birilli per ripristinare il corretto ordine di partenza.

E già questo sarebbe bastato.

Ma poi ci ha pensato la Ferrari a farci cadere definitivamente dal divano.

Finalmente si parte e il box di Maranello cosa fa? Monta su entrambe le monoposto le gomme slick, con una pista ancora parecchio bagnata.

Risultato: disastro. Hamilton e Charles Leclerc completamente piantati e sverniciati in partenza.

Ma è mai possibile che a Maranello non abbiano ancora ripassato il concetto di “diversificazione del rischio”? Per carità, si aspettavano che la pista si asciugasse alla velocità della luce e hanno voluto giocare d’azzardo. Ci sta. Magari, però, farlo con una sola macchina?

Chapeau comunque a Hamilton e Leclerc che, nonostante il disastro iniziale (Lewis era sprofondato fino al diciottesimo posto), sono riusciti a risalire fino al terzo e al quarto posto, tra Virtual Safety Car e Safety Car. Un mezzo miracolo, visto come si era messa la gara.

In questo caos cosmico, sul podio abbiamo finalmente visto tre piloti sorridenti. Ognuno con il proprio motivo.

Verstappen ha interrotto dopo 301 giorni il digiuno di vittorie. E lo ha fatto in grande stile: pole, giro veloce e vittoria. Max è sempre Max.

Il nostro Kimi Antonelli nazionale ha chiuso secondo, mentre il compagno di squadra George Russell è rimasto a piedi nel finale per un problema alla power unit. Mondiale sempre più vicino.

E poi Hamilton, autore di una rimonta da vecchio leone.

Pubblico in delirio, gasatissimo per il ritorno di Sepang, anche se sotto mentite spoglie. Gasatissimi anche influencer, vip e compagnia.

Ah no, loro no.

Sotto l’acqua, tra paddock, pit lane e griglia, di vip in posa se ne sono visti ben pochi: quasi solo addetti ai lavori, come ai vecchi tempi. Perché la foto con il pass in bella mostra si fa con il sole. Con il brutto tempo non è instagrammabile.

Con buona pace della passione per le gare di Formula 1.

Next stop: Singapore.

Stay tuned!