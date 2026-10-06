Bahrain-Malesia: «Se fossi la Mercedes sarei nervoso»

La Mercedes porta a Sepang il pacchetto di aggiornamenti più corposo da maggio e la Malesia premia Verstappen. Sergio Rinland, ex capo progettista di Brabham, Sauber e Arrows, vede una Red Bull salita al livello delle Frecce d'Argento e lancia l'avvertimento a Brackley. Poi risponde alla domanda di fondo: con tutta la tecnologia di oggi si può ancora sbagliare un aggiornamento? Basta guardare l'Aston Martin, dice, e chiama in causa la squadra prima ancora della Honda.

La Mercedes è arrivata a Sepang con il pacchetto di aggiornamenti più corposo dai tempi del Canada, a maggio: fondo e diffusore rivisti, pance ridisegnate, nuove carenature delle sospensioni posteriori e alette sui condotti dei freni. A Brackley lo valutavano intorno ai tre decimi al giro. Il weekend malese ha raccontato un’altra storia.

Il venerdì, per ammissione della stessa squadra, è stato uno dei più difficili della stagione, e George Russell ha spiegato che il surriscaldamento delle gomme stava neutralizzando il guadagno delle novità. Sabato la pole è andata a Max Verstappen. Domenica Kimi Antonelli ha chiuso secondo, mentre Russell si è fermato sul rettilineo dietro la Safety Car a pochi giri dalla fine, con un sospetto guasto alla power unit. I numeri restano dalla parte delle Frecce d’Argento: Antonelli guida il Mondiale con 84 punti di vantaggio proprio su Russell e la Mercedes comanda i costruttori con 556 punti. Vedere Verstappen tornare a vincere proprio nel weekend del grande aggiornamento, però, qualche dubbio lo lascia.

Caso isolato, figlio di un fine settimana tra caldo, pioggia e condizioni che cambiavano di continuo, oppure un aggiornamento sbagliato? Per Sergio Rinland, ex capo progettista di Brabham, Sauber e Arrows, la risposta non sta da una parte sola:

«Un po’ di tutto. C’è anche che la Red Bull è migliorata rispetto a tutti, non solo alla Mercedes.»

E la Red Bull, nella sua lettura, ha ormai raggiunto le Frecce d’Argento:

«La prestazione dell’altro giorno è stata chiara: hanno migliorato la macchina, ed è allo stesso livello della Mercedes. Non meglio, però hanno migliorato la macchina.»

Da qui l’avvertimento:

«Se io fossi la Mercedes sarei un po’ nervoso.»

C’è anche una ragione tecnica. La FIA ha già indicato il motore Red Bull Ford come il termico più potente del lotto, mentre quello Mercedes, nelle misurazioni per l’ADUO, è finito nella fascia tra il 2 e il 4% di distacco e ha ottenuto un’omologazione supplementare per il 2026 e una per il 2027. Per mesi alla Red Bull è mancato il resto del pacchetto. Se a Sepang l’ha davvero trovato, come sostiene Rinland, il vantaggio che la Mercedes ha accumulato in stagione potrebbe non bastare a stare tranquilli fino in fondo.

Resta la domanda da cui si era partiti. Con gallerie del vento, banchi prova, simulatori, modelli matematici e ora anche l’intelligenza artificiale, una grande squadra può ancora sbagliare un aggiornamento? Rinland risponde senza pensarci:

«Basta guardare l’Aston Martin. È possibile, è possibile.»

L’Aston Martin è il caso più vistoso del 2026. Con Adrian Newey alla guida del progetto tecnico e la Honda come motorista ufficiale ed esclusivo, a Silverstone si aspettavano una stagione da protagonisti. Dopo sedici gare la squadra è penultima tra i costruttori con 7 punti, davanti alla sola Cadillac, e quattro li ha portati l’ottavo posto di Fernando Alonso proprio a Sepang. La power unit giapponese è partita con un ritardo superiore al 10% rispetto al riferimento e con problemi di vibrazioni, tanto che dal 1° ottobre la Honda ha cambiato il responsabile del progetto.

La tentazione di scaricare tutto sul motore è forte. Rinland non ci sta:

«È tutto un complesso: la macchina non è solo il motore. E loro hanno il vantaggio che il motore è solo per loro: hanno partecipato al progetto del motore, non possono lavarsene le mani.»

E aggiunge che proprio a Silverstone hanno lavorato fianco a fianco con i giapponesi:

«Hanno partecipato allo sviluppo del motore: l’Aston Martin ha lavorato con Honda a quello sviluppo.»

È il rovescio del modello Red Bull. Un motore cucito su misura è un vantaggio solo se telaio e power unit nascono davvero insieme, e quando le cose vanno male la colpa non si divide in comodi compartimenti. Alla Mercedes il quadro è opposto, almeno in classifica, eppure Sepang ha mostrato che anche un pacchetto studiato per allungare il passo può non dare quello che promette. A Brackley serve capire in fretta che cosa non ha funzionato in Malesia. Singapore, già questo fine settimana, dirà se è stato un incidente di percorso o il primo segnale che la Red Bull è tornata davvero.