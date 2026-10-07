Bahrain-Malesia: la strategia l’ha fatta Hamilton

Ferrari con le slick su una pista ancora bagnata, Hamilton precipitato al diciottesimo posto e una radio che non ammette repliche: si resta fuori finché non si asciuga. Da lì la rimonta fino al podio di Sepang. Per Sergio Rinland, ex capo progettista di Brabham, Sauber e Arrows, la strategia brillante della Ferrari l'ha firmata il pilota, e il sette volte campione del mondo ha capito di dover mettere la sua esperienza al servizio della squadra.

A Sepang la Ferrari ha sbagliato la gara prima ancora che si spegnessero i semafori. Dopo il lungo stop per la pioggia e il caos del giro di formazione, il muretto ha montato le slick soft su entrambe le monoposto, con ampi tratti di pista ancora bagnati. Lewis Hamilton, scattato dalla prima fila, è precipitato fino al diciottesimo posto; Charles Leclerc, dopo un contatto con Nico Hülkenberg al primo giro, è dovuto rientrare subito per cambiare l’ala anteriore e passare alle intermedie.

Pochi giri dopo il box ha proposto a Hamilton di fare lo stesso. La risposta via radio è stata secca:

«No, abbiamo già preso la decisione. Dobbiamo conviverci, e resteremo qui fuori finché questo dannato posto non si asciuga.»

Il team principal Fred Vasseur ha poi confermato che la scelta era stata lasciata a lui:

«Gli abbiamo lasciato la scelta: poteva rientrare, se pensava che fosse la decisione giusta.»

Il prezzo è stato alto, perché a un certo punto Hamilton si è trovato a più di un minuto dalla testa. Poi la pista si è asciugata, le soft hanno cominciato a lavorare e il sette volte campione del mondo ha iniziato a risalire, mentre chi aveva cambiato gomme presto si portava dietro il tempo perso con la sosta in più. Con l’ultima Safety Car, entrata per la Williams di Alex Albon ferma in pista, la Ferrari gli ha montato gomme nuove. Alla ripartenza Hamilton era quarto, ha passato Isack Hadjar alla prima curva e ha chiuso terzo, con Leclerc quarto alle sue spalle.

Per Sergio Rinland, ex capo progettista di Brabham, Sauber e Arrows, quella domenica il vero stratega della Ferrari è stato il pilota:

«Quello che ha fatto Hamilton domenica è stato brillante dal punto di vista della strategia. […] Ha curato le gomme in maniera tale che, quando ha cominciato ad avanzare, è arrivato terzo. E quello è incredibile, perché era là indietro.»

Come esempio opposto Rinland cita l’Alpine, che si è fatta sorprendere dalla Safety Car e ha cambiato gomme d’impulso. Anche Pierre Gasly e Franco Colapinto erano partiti con le slick, e con la prima neutralizzazione, al nono giro, sono passati alle medie. A fine gara lo stesso Colapinto ha parlato apertamente di decisione sbagliata.

C’è poi un passaggio del ragionamento di Rinland che va oltre Sepang, e riguarda il rapporto di Hamilton con la squadra:

«Lui è uno di questi piloti che le cose le dicono anche alla squadra: quando gli hanno detto di entrare a cambiare le gomme, ha risposto “sei sicuro che è la strategia giusta? Io rimango fuori”. E questo in Mercedes non lo faceva: lì non era lui a guidare la strategia. Qui si è reso conto che deve farlo, che deve utilizzare la sua esperienza per aiutare la squadra.»

Sul passato si può discutere. Anche a Brackley Hamilton non si è mai fatto problemi a contestare una chiamata via radio, e in dodici stagioni le discussioni con il muretto non sono mancate. Il senso del discorso però convince. Alla Mercedes Hamilton aveva intorno una macchina organizzativa rodata, che vinceva e che conosceva a memoria. A Maranello, in un anno in cui il muretto ha già collezionato più di un passo falso, l’esperienza di quasi quattrocento Gran Premi diventa una risorsa da usare in tempo reale, giro dopo giro.

Resta da capire quanto la Ferrari voglia davvero affidarsi a lui. Lasciargli la scelta è stato un gesto di fiducia, arrivato però dopo un errore del box, quasi come ultima risorsa. Una squadra che ascolta il suo pilota più esperto è diversa da una che lo lascia fare solo quando non ha alternative, e quale delle due sia la Ferrari lo diranno le prossime gare, a cominciare da Singapore. Se Hamilton dovrà continuare a correggere dall’abitacolo le chiamate del muretto, a Maranello resterà un problema che nessun aggiornamento aerodinamico potrà risolvere.