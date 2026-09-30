Regole 2027, Tredozi: la macchina resta, cambia il software

Dal 2027 il motore termico salirà da 400 a 420 kW e il rapporto con l'elettrico passerà a 58/42. Per l'ingegner Gabriele Tredozi, per anni responsabile tecnico della Minardi, la vettura cambierà pochissimo: il lavoro vero sarà sul software e sulla strategia della power unit, per avere tutta la potenza su ogni pista. Il rovescio della medaglia sono Gran Premi più corti, da 305 a 290 chilometri, perché i serbatoi delle monoposto attuali non basterebbero.

Dal 2027 la Formula 1 torna a dare più peso al motore termico. La potenza massima dell’endotermico salirà da 400 a 420 kW, quella dell’MGU-K scenderà da 350 a 300 kW e il rapporto fra le due fonti passerà dall’attuale 53/47 a 58/42, con un flusso di carburante aumentato del 5%. È il compromesso trovato a giugno fra FIA, Formula 1, squadre e costruttori, con un secondo passo già fissato per il 2028: 450 kW per il termico e un rapporto di 60/40.

Per l’ingegner Gabriele Tredozi, per anni responsabile tecnico della Minardi, la direzione è quella giusta.

«Questo cambiamento del rapporto tra termico ed elettrico, a favore del termico, va a favorire la gestione della potenza: permette al pilota di avere una macchina sempre al massimo della potenza lungo il giro, a beneficio dello spettacolo.»

Le lamentele dall’abitacolo, del resto, non sono mancate. Già nei test invernali Max Verstappen aveva bocciato le nuove monoposto, arrivando a paragonarle a una Formula E dopata, e per mesi i piloti hanno raccontato giri spesi a ricaricare la batteria tra alzate di piede e scalate aggressive. Tredozi descrive lo stesso problema dal punto di vista dell’ingegnere: oggi ci sono tratti del giro in cui bisogna recuperare energia per avere potenza, oppure dosare quella elettrica in un certo modo.

«L’idea è essere più uniformi nella gestione, avere su tutti i circuiti una macchina di cui puoi sempre sfruttare tutta la potenza, senza dover aspettare o essere limitato perché in quel momento non c’è la ricarica necessaria, perché le batterie sono scariche.»

Il progetto resta, cambia il software

Chi disegnava monoposto quando in Formula 1 l’elettrico non esisteva potrebbe aspettarsi una piccola rivoluzione anche al tavolo da disegno, magari sull’aerodinamica. Tredozi la esclude.

«Dal punto di vista della progettazione cambia molto poco. Cambia moltissimo, invece, la gestione del software, di tutta la strategia della power unit. Il progetto della macchina resta quello.»

Il lavoro, insomma, si sposta dalla galleria del vento ai banchi prova e alle mappature: come e quando spendere l’energia elettrica, quanto recuperarne, in quali punti della pista. Un terreno in cui chi ha capito meglio il regolamento 2026 parte già avvantaggiato.

Gran Premi più corti di 15 chilometri

Più potenza termica vuol dire più benzina bruciata. Con il flusso di carburante in aumento, i serbatoi delle monoposto attuali non basterebbero per coprire l’intera distanza di gara, e ridisegnare le scocche costerebbe caro, soprattutto alle squadre che contano di portare il telaio 2026 anche nella prossima stagione. Si è scelto allora di intervenire sulla distanza: il 21 settembre la F1 Commission, riunita a Londra, ha approvato la riduzione della lunghezza standard dei Gran Premi da 305 a 290 chilometri, cioè due o tre giri in meno a seconda della pista. Manca solo il via libera definitivo del Consiglio Mondiale del Motorsport.

«Si è parlato di ridurre di qualche chilometro, o di qualche giro, la lunghezza dei Gran Premi. I 305 chilometri sono una lunghezza storica, il Gran Premio doveva superarli.»

Per chi è cresciuto con quella cifra in testa fa un certo effetto. Quindici chilometri però sono pochi, e in cambio arrivano macchine che non dovranno più centellinare l’energia per metà giro. Il baratto conviene.

La monoposto 2026? «Un buon compromesso»

Sulla vettura di quest’anno il giudizio di Tredozi è positivo. Rispetto alla generazione 2022-2025, le monoposto 2026 sono più strette di dieci centimetri (1900 mm contro 2000), hanno un passo massimo sceso da 3600 a 3400 mm e un peso minimo calato di una trentina di chili, fino a 768 kg.

«Credo che quello che è stato fatto quest’anno, rispetto alle regole dell’anno scorso, sia una macchina più congrua per la Formula 1: un po’ meno pesante, un po’ più stretta, quindi con una minore resistenza all’avanzamento, con il passo accorciato. Per me è molto più bella di quella dell’anno scorso, forse è anche più guidabile, è più agile. Mi pare un buon compromesso.»

Di cambi di larghezza, Tredozi ne ha visti parecchi. Fino al 1997 le monoposto misuravano due metri, dal 1998 si scese a 1800 mm, una misura rimasta in vigore per quasi vent’anni, prima del ritorno ai due metri nel 2017. Il 2026 ha scelto una via di mezzo, e dieci centimetri in meno su una Formula 1 si notano eccome, soprattutto sulle piste cittadine.

Resta da capire se venti kilowatt in più e un rapporto 58/42 basteranno a restituire ai piloti un giro da fare tutto in pieno, o se bisognerà aspettare il 60/40 del 2028. Le prime risposte arriveranno dai test invernali, quando si vedrà quanto spesso i piloti dovranno ancora alzare il piede per ricaricare.