Bahrain-Malesia: Rinland, le regole 2026 e il nodo Ferrari

A Sepang le monoposto si sono bloccate al giro di formazione e Sergio Rinland, ex capo progettista di Brabham, Sauber e Arrows, non ha dubbi: il regolamento 2026 non è fatto per la Formula 1. L'ingegnere argentino indica il limite della Ferrari nella gestione della parte elettrica, difende il motore termico di Maranello contro i numeri della FIA e spiega perché la Red Bull Ford ha trovato la quadra proprio adesso, con gli uomini che conoscevano il progetto Honda.

Al primo giro di formazione di Sepang le monoposto più sofisticate della storia della Formula 1 hanno smesso di rispondere ai piloti. Max Verstappen diceva via radio di non riuscire ad accelerare, Lewis Hamilton premeva il pedale senza ottenere niente e ha dovuto fermarsi sul rettilineo per riavviare la sua Ferrari. Procedura sospesa, tutti in pit lane, e una gara che si è chiusa quasi tre ore e mezza dopo l’orario di partenza previsto.

Per Sergio Rinland, l’ingegnere argentino che in Formula 1 è stato capo progettista di Brabham, Sauber e Arrows, in quella scena c’è poco di casuale. Ci vede la conferma di un regolamento sbagliato in partenza, e per dirlo prende in prestito l’espressione che Verstappen aveva usato già a febbraio, durante i test invernali in Bahrain:

«È, come ha detto Verstappen, una Formula E con gli steroidi. Quel regolamento non è adatto alla Formula 1, non è per la Formula 1. È uno sbaglio, e ogni volta si conferma.»

La spiegazione ufficiale della FIA aiuta a capire perché. La Federazione ha parlato di una combinazione senza precedenti: basso regime del motore, poca aderenza, mappature di gestione dell’energia pensate per il bagnato e configurazione dei settori del circuito malese. Messe insieme, mentre le vetture procedevano a passo d’uomo dietro la Safety Car, hanno tolto potenza a diverse monoposto. Il Dipartimento Tecnico ha eliminato il limite energetico nei tratti interessati e ha mandato a tutte le squadre un aggiornamento software d’emergenza durante l’attesa per la pioggia. Il software era stato provato, solo mai a quelle velocità: in una stagione corsa quasi sempre all’asciutto nessuno si era trovato in quella situazione.

Le regole, intanto, stanno già cambiando. Per il 2027 la Commissione F1 ha approvato un primo correttivo, in attesa del via libera del Consiglio Mondiale: il motore termico salirà da 400 a 420 kW, la potenza elettrica massima della MGU-K scenderà da 350 a 300 kW e il flusso di carburante aumenterà di circa il 5%. Per far tornare i conti dei consumi i Gran Premi passeranno da 305 a 290 chilometri. Si accorciano le gare pur di ridare spazio al motore a combustione, e a un anno dal debutto è la stessa Formula 1 ad ammettere che l’equilibrio scelto per il 2026 andava ritoccato.

In questo quadro, che cosa manca alla Ferrari? Rinland mette le mani avanti: senza dati completi, guardando le gare in televisione, è difficile dire dove si nasconda il problema. Una convinzione però ce l’ha.

«Con questo regolamento, dalla televisione, non avendo i dati, è molto difficile vedere esattamente dov’è il problema. Dopo le gare si può guardare la telemetria che adesso si trova sul web, però non si può vedere tutto. Quello che secondo me manca è sempre la componente di controllo della potenza, e lo abbiamo già visto.»

Per controllo della potenza Rinland intende la gestione della parte elettrica della power unit, cioè come e quando l’energia della batteria viene recuperata e restituita lungo il giro. Sul resto non ha dubbi:

«Sul motore a combustione interna non ho nessun dubbio: è sicuramente uno dei migliori.»

Qui la sua lettura va contro i numeri ufficiali. Nelle misurazioni per l’ADUO, il meccanismo che concede sviluppi extra a chi resta indietro, l’endotermico di Maranello risulta staccato di oltre il 4% dal riferimento, come quelli di Audi e Honda. Sono però valutazioni criticate da più parti, proprio perché guardano solo al motore termico e ignorano metà della potenza. Il merito della diagnosi di Rinland è un altro: indica un’area in cui il software conta quanto l’hardware, e in cui in teoria si recupera più in fretta. A Sepang, sabato, Hamilton si è preso la prima fila a 298 millesimi da Verstappen e ha perso terreno soprattutto sui rettilinei.

Il termine di paragone che Rinland sceglie è proprio la Red Bull.

«La Ford aveva un problema, o diciamo una situazione simile, e adesso si è visto che l’hanno migliorata. Del motore a combustione interna lo aveva già detto la FIA che era il migliore, però tutto il complesso della macchina non funzionava bene. Adesso sì, e permette a Verstappen di vincere.»

Il riferimento è alla graduatoria pubblicata dalla Federazione a fine agosto, che indica il motore Red Bull Ford come il termico più potente della griglia. Fino alla Malesia quel primato non si era mai trasformato in una vittoria. A Sepang Verstappen ha fatto pole e gara, ed è tornato al successo dopo 301 giorni, dall’ultimo Gran Premio del 2025 ad Abu Dhabi: prima vittoria stagionale per lui e prima in assoluto per la power unit nata a Milton Keynes. Per Rinland il salto in avanti riguarda il motore e anche il resto della macchina, gomme comprese:

«Verstappen praticamente ha fatto quello che ha voluto per tutto il fine settimana. E poi la cura dei pneumatici che è riuscita a fare la Red Bull: solo Hamilton con la Ferrari ha fatto qualcosa di simile, perché è un circuito che le gomme se le mangia.»

Poi c’è una questione di uomini. Secondo Rinland il motore Ford porta la firma di chi la Red Bull la conosceva già bene:

«Come quando la Red Bull lavorava insieme alla Honda. Infatti il motore Ford l’hanno fatto tutti quegli ingegneri che lavoravano con la Red Bull e la Honda.»

La storia è un po’ più articolata. Red Bull Powertrains nasce nel 2021 per prendere in carico le power unit giapponesi dopo l’uscita ufficiale della Honda, e accoglie parte del personale che in Inghilterra seguiva quel progetto. Per il motore 2026 la squadra è stata poi rinforzata con tecnici arrivati dalla Mercedes, a cominciare dal direttore tecnico Ben Hodgkinson, mentre la Ford ha portato competenze sulle batterie, sul motore elettrico e sul software di controllo. Il punto di fondo regge: a Milton Keynes motore e telaio crescono sotto lo stesso tetto, ed è un’abitudine che la Red Bull si porta dietro dagli anni con Honda.

Se Rinland ha ragione, il problema della Ferrari sta nel dialogo tra motore e batteria più che nel motore stesso. Una buona notizia solo a metà. Il software si corregge più in fretta di un basamento, d’accordo, però alla Red Bull sono servite quindici gare per far funzionare l’insieme, e dal 2027 la bilancia tornerà a pendere verso il termico. Maranello insegue un regolamento che i suoi stessi autori hanno già cominciato a riscrivere. Il lavoro fatto oggi sulla gestione dell’energia servirà anche l’anno prossimo, o toccherà ripartire quasi da zero?