Bahrain-Malesia: FIA, che vergogna. Non basta una patch

Il giro di formazione del Gran Premio del Bahrain in Malesia si è trasformato nella scoperta in diretta di una falla nel software della FIA: diverse monoposto, tra cui quelle di Verstappen e Hamilton, sono rimaste senza potenza a bassa velocità sul bagnato, costringendo la Federazione a distribuire un aggiornamento d’emergenza mai testato. Un’ammissione che chiama in causa chi ha scritto e approvato il regolamento 2026. La revisione annunciata non basta: servono trasparenza, verifiche più rigorose e il coraggio di correggere il progetto.

La Formula 1 promette il futuro e a Sepang si presenta con il bisogno di un aggiornamento d’emergenza. È un’immagine che dovrebbe far arrossire chiunque abbia scritto, approvato e difeso questa architettura regolamentare. Il campionato che pretende di rappresentare il vertice dell’automobilismo è inciampato prima ancora del via, sulla cosa più elementare: la capacità delle sue macchine di andare avanti.

Durante il giro di formazione del Gran Premio del Bahrain in Malesia, il 4 ottobre, diverse monoposto hanno perso potenza: alcune procedevano al rallentatore, altre si sono fermate, con i piloti che premevano l’acceleratore senza ottenere risposta. La partenza è stata annullata e le vetture sono state richiamate ai box. Max Verstappen e Lewis Hamilton, fra gli altri, si sono ritrovati senza la possibilità di accelerare, e la Ferrari di Hamilton si è fermata del tutto prima dell’ultima curva.

Il significato sportivo di quella scena è brutale. Puoi avere il talento e l’esperienza di un campione, essere seduto in una macchina costruita per competere al massimo livello, e ritrovarti comunque prigioniero di una logica di controllo che, in quelle condizioni, impedisce alla vettura di rispondere.

La FIA deve rispondere di questo spettacolo. Fino in fondo.

Il comunicato che inchioda la Federazione

La spiegazione ufficiale parla di una combinazione di basso regime del motore, scarsa aderenza, impostazioni di gestione dell’energia previste per il bagnato e configurazione dei settori di Sepang. La Federazione la definisce «senza precedenti». Per intervenire, il suo Dipartimento Tecnico ha eliminato il limite energetico nei settori interessati, distribuendo a tutti i concorrenti un aggiornamento software durante l’attesa imposta dalla pioggia.

Il comunicato aggiunge che il problema era sfuggito sia alla FIA sia alle squadre, nei test e nei giri verso la griglia. Un’ammissione enorme, per un sistema che avrebbe dovuto essere pronto alle condizioni reali di un Gran Premio.

Pioggia, poco grip, vetture che procedono piano e si accodano: tutto questo fa parte della vita delle corse. Che la combinazione di quei fattori fosse inedita si può anche concedere. Ma la validazione serve proprio a questo, a cercare le combinazioni difficili, i passaggi fra una modalità e l’altra, le situazioni in cui il funzionamento diventa meno intuitivo.

Chiamarlo «imprevisto» descrive l’accaduto. Non assolve chi doveva prevederlo.

La pioggia era un problema. Le macchine incapaci di accelerare ne hanno aggiunto un altro

L’acqua in pista e la scarsa visibilità impongono prudenza, e aspettare condizioni adeguate per correre è una responsabilità precisa della direzione gara. Dentro una situazione già difficile, però, la Formula 1 ha scoperto un’ulteriore fragilità: alcune vetture perdevano la capacità di riprendere velocità.

Una categoria che investe così tanto nella precisione deve garantire affidabilità anche quando la procedura obbliga ad andare piano. Ogni giro dietro la Safety Car è fatto di rallentamenti, distanze che si allungano e si accorciano, frenate e ripartenze. Fa parte del mestiere.

Dopo la gara il direttore delle monoposto della FIA, Nikolas Tombazis, ha riconosciuto che il software era stato testato ma non alle velocità molto basse che hanno fatto emergere il difetto, anche perché quest’anno si è girato pochissimo sul bagnato. Ha spiegato inoltre che il tempo per la correzione era limitato e che l’aggiornamento d’emergenza non era stato testato.

Basterebbe questo a impedire alla Federazione di archiviare Sepang con un sospiro di sollievo. Il sistema ha mostrato una lacuna nella sua preparazione e ha richiesto una risposta affrettata, mentre il pubblico aspettava di vedere una gara.

Chiudere la falla in fretta era necessario. Il conto delle responsabilità, però, resta aperto: chi ha approvato il sistema deve spiegare come si sia arrivati a scoprirne il difetto durante il giro di formazione.

Il pilota deve poter guidare

L’elettronica fa parte della Formula 1 da decenni e il software è uno strumento fondamentale per far funzionare queste vetture. Pretendere che sia affidabile significa pretendere una tecnologia all’altezza delle promesse.

Una monoposto deve dare al pilota una risposta comprensibile e prevedibile nelle condizioni per cui è stata progettata. Chi guida deve poter valutare l’aderenza, dosare l’acceleratore e correggere una traiettoria sapendo come reagirà la macchina: su questo rapporto si costruiscono prestazione e fiducia.

A Sepang quel rapporto si è incrinato davanti a tutti.

La complessità può produrre prestazioni straordinarie. Quando però arriva a bloccare le vetture durante una procedura di partenza, è legittimo mettere sotto accusa il progetto che l’ha generata. Il regolamento va giudicato anche da questa scena, con la stessa severità riservata a un errore del pilota o a una scelta sbagliata al muretto.

Resta poi da capire quanto sia prevedibile l’erogazione della potenza con poca aderenza e poca visibilità, e la revisione promessa dalla FIA dovrà dire anche questo. Chi guida deve conoscere le reazioni della propria macchina; chi segue deve poter leggere il comportamento di quella che ha davanti. È un requisito elementare, e a questo livello dovrebbe essere sacro.

La responsabilità comincia da chi scrive le regole

La FIA ha annunciato una revisione completa insieme alle squadre e ai costruttori delle power unit. Bene: ora ne renda pubblici i risultati, le lacune emerse e le misure adottate.

Il coinvolgimento dei team nella preparazione e nei controlli distribuisce le responsabilità tecniche ma quella di governo resta alla Federazione. È lei a stabilire il quadro, a vigilare sul suo funzionamento e a doversi assicurare che l’interazione fra regole e sistemi sia verificata a dovere.

Con tanti soggetti coinvolti serve, a maggior ragione, un’autorità capace di pretendere prove convincenti. Altrimenti ogni anello della catena dà per scontato che abbia controllato quello accanto, finché la pista non presenta il conto.

Il pubblico ha diritto di sapere quali scenari siano stati verificati e quali no, perché la lacuna sia sopravvissuta e come verrà chiusa. E se la correzione distribuita a Sepang sia una soluzione definitiva o una toppa da sostituire dopo ulteriori verifiche. Su queste risposte si misurerà la credibilità della FIA, molto più che su qualsiasi formula rassicurante.

Adesso va corretto il progetto

Sepang impone di riesaminare la complessità che le regole hanno introdotto nella gestione della potenza. Ogni vincolo dovrebbe avere uno scopo chiaro, un comportamento verificabile e una compatibilità dimostrata con le situazioni reali di gara. Che una monoposto sappia rallentare e ripartire va garantito prima della domenica.

La Federazione deve pretendere una validazione più rigorosa e assumersi il costo delle correzioni necessarie, anche sul piano politico. Chi ha guidato questa rivoluzione regolamentare deve metterci la faccia adesso, davanti alle sue conseguenze. Difendere la propria autorevolezza significa saper ammettere che una scelta ha prodotto effetti inaccettabili e avere la forza di cambiarla.

I piloti hanno già abbastanza da gestire fra acqua, gomme, traffico e pressione. Gli spettatori pagano per vedere una competizione e meritano un campionato pronto a disputarla. Trasformare un giro di formazione nella scoperta in diretta di una falla nel software è un’umiliazione per entrambi.

La FIA può aggiornare il codice. Ora deve aggiornare anche il proprio modo di governare questa Formula 1.

A Sepang la credibilità della Federazione si è fermata insieme alle macchine. Per rimetterla in moto servirà molto più di una patch.