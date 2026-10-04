F1 | Ferrari, ecco il “Vecchio Leone” che ti risolve la situazione

In casa Ferrari quando tutto sembra perduto, beh, ecco che il "Vecchio Leone" ti raddrizza una situazione irrecuperabile in un podio inaspettato. Un podio arrivato per circostanze fortuite si, ma anche per la testardaggine di un Hamilton che ancora una volta si è rivelato l'unico traghettatore al momento presente in Ferrari. La decisione di Hamilton di non rientrare ai box per mettere le intermedie ad inizio GP, è la consapevolezza che quando il team si fida di Lewis le cose poi vanno per il verso giusto.

In F1 il momento difficile della Ferrari prosegue, anche se qualche timido spiraglio di luce all’orizzonte si intravede. Dopo ben cinque gare senza podio la Rossa ha arpionato un terzo posto con Lewis Hamilton. Il “Vecchio Leone” dimostra ancora una volta di che pasta è fatto, portandosi sulle spalle l’intera squadra in una situazione a dir poco compromessa. L’inglese è riuscito a raddrizzare una situazione difficilmente recuperabile, ma solo i grandi campioni come lui non si danno mai per vinti. Soprattutto quando si ha a disposizione un mezzo che ti consente di fare determinate cose.

E la SF-26 nelle mani di Lewis ha dimostrato che il passo c’era, soprattutto con le gomme soft. Mettendo da parte le decisioni strategiche al via del GP a dir poco discutibili del muretto, c’è stata la testardaggine (in senso buono) di Hamilton. L’inglese nella prima parte della corsa si è rifiutato di entrare ai box per mettere le intermedie, con la consapevolezza che non avrebbe avuto senso fare una sosta in più. Poi le due SC (ed il ritiro di Russell) hanno dato senza dubbio una mano alla rimonta di Hamilton, ma ciò non toglie la splendida rimonta del britannico. Probabilmente a Maranello dovrebbero ascoltare maggiormente il sette volte campione del mondo di F1, non solo quando si parla di strategia di gara..

L’esperienza di Lewis non può far altro che crescere il team del Cavallino Rampante in F1. Le parole di un pilota vincente ed esperto come il britannico possono essere utili alla Ferrari, magari non tanto per la progettazione della monoposto. Ma per tutto quello che riguarda il “muoversi in sincronia” all’interno del team di Maranello. Creare una squadra vincente in F1 parte molto anche dall’unione degli uomini presenti all’interno di un team. E su questo Lewis può davvero portare l’armonia giusta e l’energia positiva che serve davvero a Maranello. Oltre che essere un gran motivatore verso gli uomini del Cavallino.

Dote che forse non possiede al momento Leclerc a differenza del team-mate inglese, nonostante non si possa dir nulla sul talento e sulla velocità del monegasco. Ma Charles forse non riesce a crear gruppo come Hamilton dentro alla Ferrari. Magari il monegasco dovrà accumulare ulteriore esperienza in F1 per poter essere come Lewis sotto questo aspetto. Ma da un lato Leclerc è giustificato, considerando che Charles da quando è in Ferrari non ha vinto ancor nulla, fatta eccezione per qualche GP. Anche oggi Leclerc ha avuto da ridire con il team, ma ci sta che Charles non è in F1 per arrivare quarto!

Ora la Ferrari dovrà subito confermare quanto di buono visto in Malesia anche a Singapore tra una settimana. Sulla carta il tracciato di Marina Bay potrebbe essere amico per la SF-26, anche se oramai è inutile parlare di piste favorevoli o non. Il team di Maranello deve provare a chiudere il mondiale nel miglior modo possibile, magari evitando di prendere decisioni sbagliate dal punto di vista strategico. Alla Ferrari manca un traghettatore, o forse non sapevano ancora di avere un Lewis Hamilton all’interno del team? A Sepang c’è stata la dimostrazione che quando la squadra supporta appieno Lewis, fatalità poi i risultati arrivano. Sarà un caso? Lo scopriremo nei prossimi GP.

Alberto Murador