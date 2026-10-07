Dodicesimo team F1, la FIA corteggia BYD e Geely

Il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem vuole un dodicesimo team in Formula 1 e lo immagina cinese: ha già parlato con BYD e Geely. BYD ha scartato l'idea di comprare una squadra esistente e vorrebbe partire da zero. Una candidatura ufficiale, però, non c'è ancora. Sullo sfondo resta il paradosso del possibile ritorno del V8 con un'elettrificazione ridotta, proprio mentre la Federazione corteggia due giganti dell'auto elettrica.

La FIA cerca il dodicesimo team di Formula 1. E lo vuole cinese.

Il presidente Mohammed Ben Sulayem ha confermato i colloqui con BYD e Geely, due colossi automobilistici con ambizioni globali.

Ma attenzione: non basta avere il portafoglio gonfio e la voglia di mettersi in griglia. Per entrare nel Circus serve un progetto serio. E possibilmente una strategia che non invecchi prima ancora del debutto.

Perché proprio la Cina? I motivi sono facilmente intuibili.

Per FIA e Liberty Media significherebbe rafforzare la presenza in uno dei mercati automobilistici più importanti del mondo, ampliare il bacino di pubblico e attirare nuovi investimenti e sponsor. La Formula 1 corre già a Shanghai ma un costruttore cinese in griglia non l’ha mai avuto. Un tassello che Ben Sulayem vorrebbe aggiungere.

Il presidente FIA ha raccontato di aver persino suggerito a BYD di acquistare una squadra esistente, come ha fatto Audi con Sauber. Una scorciatoia per evitare di costruire tutto da zero. Risposta? No, grazie: BYD vorrebbe un team tutto suo.

La replica di Ben Sulayem: tornate con un’offerta seria. Per ora, però, nessuna candidatura ufficiale. E dalla Cina, già a luglio, la vicepresidente esecutiva di BYD Stella Li aveva frenato: il sogno c’è, un progetto concreto no.

Eppure BYD avrebbe parecchio da guadagnare. È uno dei protagonisti mondiali dell’elettrico, con competenze importanti in batterie ed elettronica di potenza. La nuova generazione di power unit, introdotta nel 2026, sembra quasi apparecchiata per valorizzare questo know-how… o almeno così sembra.

In più, la Formula 1 potrebbe diventare una vetrina formidabile per consolidare il marchio in Occidente. Non proprio una pubblicità sul giornalino del quartiere.

E Geely?

L’altro ospite al tavolo FIA, per il tè pomeridiano, ha un profilo industriale differente. Geely controlla Lotus, detiene una partecipazione in Aston Martin e ha interessi nei motori termici e ibridi anche attraverso Horse Powertrain, la società fondata insieme a Renault in cui è poi entrata anche Aramco.

Insomma, un gruppo con legami che attraversano diversi segmenti dell’automotive. Non significa essere già pronti a progettare una power unit da Formula 1 ma offre più strade industriali da esplorare.

Ops! Ma non si parlava di elettrico?

Ben Sulayem spinge per il ritorno del V8, possibilmente dal 2030 o dal 2031. L’obiettivo è una power unit più semplice e meno costosa, alimentata con carburante sostenibile e con una componente elettrica ridotta rispetto a quella attuale. La configurazione definitiva, però, è ancora tutta da scrivere.

Ed ecco servito il possibile paradosso: la FIA corteggia costruttori cinesi all’avanguardia nell’elettrificazione mentre valuta una Formula 1 che potrebbe ridimensionarla parecchio.

Per BYD, che sull’elettrico ha costruito buona parte della propria identità, sarebbe un cambio di scenario da valutare con attenzione. Geely potrebbe avere più alternative grazie alla diversificazione del gruppo. Nessuna delle due, comunque, può considerarsi automaticamente avvantaggiata: costruire una monoposto competitiva e sviluppare un motore da F1 sono due mestieri parecchio diversi.

La FIA, intanto, ha già messo le mani avanti: le regole non verranno riscritte per accontentare un costruttore cinese.

Quindi porte aperte. Ma alle condizioni della Federazione.

Non ci resta che attendere l’evoluzione di queste chiacchiere e chiacchierate.

Fumata bianca o fumata nera?

Magari, nei salotti buoni della FIA, qualcuno finirà per scottarsi le dita. E non per colpa del tè.