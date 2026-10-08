Chi decide le regole della F1? Dentro il potere del Circus

Dietro ogni modifica al regolamento della Formula 1 c’è un percorso preciso: la FIA scrive e controlla le norme, Formula 1 porta al tavolo gli interessi commerciali, i team votano nella F1 Commission e il Consiglio Mondiale dà il via libera definitivo. Con il nuovo Patto della Concordia, insieme a FIA e FOM, bastano quattro squadre su undici per la maggioranza ordinaria. Ecco come funziona la stanza dei bottoni e dove si colloca davvero Stefano Domenicali, tra influenza politica e responsabilità formale.

Una domanda rimbalza spesso nelle discussioni tra appassionati e merita di andare oltre la polemica: chi decide davvero le regole della Formula 1? Di solito il discorso finisce sul ruolo di Stefano Domenicali nelle scelte che hanno trasformato il campionato.

La risposta richiede di distinguere il potere regolamentare dall’influenza commerciale. Domenicali non firma personalmente i regolamenti. Formula 1, però, partecipa alla loro costruzione. Allo stesso modo, descrivere la FIA soltanto come un arbitro significa cancellarne una responsabilità fondamentale.

Per capire chi risponde delle scelte bisogna ricostruire il sistema.

FIA, Formula 1 e team: tre ruoli diversi

La FIA è l’autorità sportiva: organizza e regolamenta il Mondiale attraverso i propri organi, come afferma espressamente l’articolo A1.1.1 del regolamento 2026. La Federazione partecipa quindi alla produzione delle norme, oltre a controllarne il rispetto.

Formula 1, il gruppo controllato da Liberty Media, è il titolare dei diritti commerciali del campionato e ne cura lo sfruttamento economico: televisioni, promozione, accordi commerciali e rapporti con gli organizzatori. Il nome FOM, frequente nei comunicati, indica questo versante della governance.

I team partecipano ai meccanismi di consultazione e approvazione previsti dagli accordi. Quando si parla di motori entrano in gioco anche i costruttori delle power unit. Sul tavolo ci sono competenze sportive, tecniche ed economiche, con interessi che possono divergere.

Il regolamento non è un documento solo

Dal 2026 le norme specifiche della F1 sono organizzate in sei sezioni.

Sezione Materia A Disposizioni generali B Regolamento sportivo C Regolamento tecnico D Regole finanziarie dei team E Regole finanziarie dei motoristi F Regolamento operativo

Modificare una procedura di partenza, una caratteristica del motore o una voce del budget cap significa dunque intervenire su materie differenti. Questo spiega perché cambino gli specialisti coinvolti e perché parlare genericamente di “regolamento” possa creare confusione.

Il Patto della Concordia: l’accordo che tiene insieme il sistema

Il Patto della Concordia definisce il quadro contrattuale dei rapporti tra i protagonisti. L’edizione valida dal 2026 al 2030 comprende un accordo commerciale tra Formula 1 e squadre e un accordo di governance, sottoscritto anche dalla FIA e annunciato il 12 dicembre 2025 con la firma di tutti e undici i team.

Il Patto non sostituisce le norme tecniche e sportive: stabilisce il contesto in cui le decisioni vengono prese. E quando si parla di voti e maggioranze, i conteggi del ciclo precedente non valgono più.

La F1 Commission: il tavolo dove si costruisce l’accordo

La F1 Commission riunisce i rappresentanti della FIA, del titolare dei diritti commerciali e delle squadre; sulle questioni che riguardano le power unit vengono coinvolti anche i motoristi, secondo le procedure previste. È qui che si discutono le proposte e si cerca il consenso necessario per farle avanzare.

La presenza di Domenicali è concreta: la riunione del 21 settembre 2026, negli uffici londinesi della FIA, è stata presieduta da Nikolas Tombazis, direttore FIA per le monoposto, e dallo stesso presidente e amministratore delegato di Formula 1.

La Commissione, però, non è l’organo che dà l’approvazione regolamentare finale.

Dall’idea alla norma: i passaggi fondamentali

Il percorso ordinario si può schematizzare così:

Proposta e indirizzo. Viene individuato un problema o un obiettivo e si avvia la discussione. Elaborazione specialistica. I comitati consultivi competenti valutano le conseguenze e la formulazione della modifica. Passaggio in Commissione. Il testo viene esaminato e sottoposto alle approvazioni previste. Approvazione FIA. La proposta arriva al Consiglio Mondiale del Motorsport. Pubblicazione e applicazione. La modifica entra nel quadro regolamentare secondo la decorrenza stabilita.

Non è per forza una marcia a senso unico: una bozza può tornare agli specialisti ed essere rivista.

I comitati consultivi aiutano a tradurre un obiettivo in articoli utilizzabili, senza un autonomo potere di approvazione finale. Un’intenzione condivisa, da sola, non dice ancora come vadano misurati un componente o un comportamento.

I voti: attenzione ai numeri del nuovo Concorde

Non ogni modifica richiede l’unanimità: contano la materia trattata e la procedura applicabile.

Con il nuovo Concorde, oltre al sostegno di FIA e FOM, servono quattro team su undici per la maggioranza ordinaria e sei per la supermaggioranza. Nel ciclo precedente ne servivano sei e otto. Sono numeri emersi dopo la firma, che il comunicato ufficiale non riporta.

Non vanno letti come un voto uguale per ciascuno dei tredici soggetti al tavolo, né si possono applicare indistintamente a qualunque decisione: sulle questioni motoristiche pesano anche i costruttori.

Un esempio ufficiale: il 28 febbraio 2026 la FIA ha annunciato modifiche al regolamento approvate all’unanimità dal Consiglio Mondiale con voto elettronico, precisando che alcuni aspetti avevano ricevuto in parallelo il via libera unanime dei motoristi.

Il Consiglio Mondiale: chi approva definitivamente

Il Consiglio Mondiale FIA (World Motor Sport Council) decide sulle regole e sulla sicurezza dell’automobilismo internazionale. Opera quindi ben oltre la Formula 1.

Il suo voto chiude il percorso di approvazione delle modifiche regolamentari e può arrivare anche per via elettronica, senza attendere una riunione fisica.

La distinzione si legge nei comunicati: quello della F1 Commission del 21 settembre specifica che tutte le modifiche regolamentari sono soggette all’approvazione del Consiglio Mondiale. Un accordo annunciato dalla Commissione, da solo, non basta a rendere definitiva una nuova norma.

La sicurezza: un’eccezione importante

L’articolo A9.3.2 del regolamento 2026 permette alla FIA di introdurre modifiche per ragioni di sicurezza con l’approvazione del Consiglio Mondiale, senza passare dai comitati consultivi o dalla F1 Commission.

È una deroga precisa al percorso ordinario: il consenso delle squadre non può diventare un ostacolo insuperabile alla tutela dei partecipanti. Il passaggio in Consiglio Mondiale resta comunque obbligatorio.

Scrivere le regole e applicarle sono compiti diversi

Durante i Gran Premi il direttore di gara gestisce le sessioni e le procedure di sicurezza, il delegato tecnico verifica le vetture, i commissari sportivi esaminano le infrazioni e decidono le sanzioni.

Non è la F1 Commission a stabilire quanti secondi di penalità debba ricevere un pilota.

Anche una direttiva tecnica va distinta da una modifica regolamentare: serve a chiarire le norme esistenti. Nel quadro 2026 le direttive rientrano tra i documenti non vincolanti e non possono aggiungere obblighi oltre quanto previsto dal regolamento.

Domenicali: influenza e responsabilità

Da questa struttura discende una conclusione. Attribuire a Domenicali il potere di imporre da solo ogni articolo sarebbe sbagliato; considerarlo estraneo alle scelte sarebbe altrettanto riduttivo.

Formula 1 siede ai tavoli di governo, partecipa alle discussioni e rappresenta interessi commerciali capaci di orientare gli obiettivi del campionato. L’influenza politica ed economica va distinta dall’approvazione formale, senza però cancellarla.

Lo stesso vale per le squadre: partecipare al processo significa contribuire alle decisioni, pur con posizioni e pesi differenti.

Il dibattito porta quindi a un punto preciso. Le regole sono il risultato di un processo condiviso, con responsabilità distinte. Una critica efficace deve individuare chi ha proposto, sostenuto, approvato e applicato una scelta. La complessità del sistema non può diventare una comoda via di fuga quando quella scelta produce problemi.