Haas 2027, chi prende il sedile di Ocon? Câmara in pole

Ufficiale l'addio di Esteban Ocon alla Haas a fine 2026, dopo due stagioni sotto le attese e 45 punti contro i 61 di Oliver Bearman. Per il sedile 2027 il favorito è Rafael Câmara, junior Ferrari in lotta per il titolo di F2 e il più veloce nel test di Portimão. Leonardo Fornaroli, campione F2 in carica e riserva McLaren, sembra ormai fuori dai giochi, mentre Ryo Hirakawa resta l'opzione dell'esperienza sostenuta da Toyota. La parola passa a Komatsu.

Lo scorso 30 settembre la Haas ha ufficializzato quello che nel paddock era ormai il segreto di Pulcinella: Esteban Ocon lascerà la squadra al termine della stagione 2026.

My time with Haas F1 Team will come to an end at the end of the 2026 season. I leave this project with my head held high and proud of my performances in what were not always the easiest of circumstances for various reasons and factors outside of my control. My immediate focus… pic.twitter.com/aSwB95XyQs — Esteban Ocon (@OconEsteban) September 30, 2026

Non proprio un fulmine a ciel sereno. Appena una settimana prima il francese si era definito “free agent” per il 2027: tradotto dal burocratese della Formula 1, libero di guardarsi intorno e di bussare alle porte di altre scuderie o categorie.

Ocon era arrivato in Haas nel 2025 con un compito preciso: mettere la sua esperienza al servizio di una squadra in crescita e affiancare il rookie Oliver Bearman. Fino al GP dell’Azerbaijan ha messo insieme 39 partenze con il team e 45 punti, contro i 61 raccolti da Bearman nello stesso periodo. Il suo miglior risultato resta il quinto posto ottenuto in Cina nel 2025.

Forse non il bottino che ci si aspettava quando Ayao Komatsu aveva deciso di puntare su di lui. Il team principal giapponese conosce Ocon da molti anni: nel 2014 era l’ingegnere di pista che seguiva la vettura durante il suo primissimo test in Formula 1 con la Lotus. Cercava un pilota “giovane ma già esperto”, soprattutto dopo il passaggio di Nico Hülkenberg alla Sauber, la futura Audi.

Ocon, del resto, arrivava al matrimonio con una bella dote: oltre 140 Gran Premi disputati, una vittoria, quattro podi e una discreta collezione di punti.

Ma si sa: non sempre i matrimoni finiscono con i confetti. A volte arriva il divorzio.

E allora, chi prenderà nel 2027 il sedile lasciato libero dal francese? Chi affiancherà Bearman?

Nel paddock si rincorrono tre nomi su tutti.

Il primo è quello dell’italianissimo Leonardo Fornaroli, cresciuto a pancetta, coppa e salame piacentini. Campione di F3 nel 2024 e di F2 nel 2025, quest’anno è pilota di riserva e collaudatore della McLaren. Con la Haas ha girato anche in due test privati, dove pare abbia impressionato bene ma secondo le ultime indiscrezioni sarebbe ormai fuori dai giochi.

A prendere quota è invece il brasiliano Rafael Câmara, pilota della Ferrari Driver Academy. Ventun anni, campione FRECA nel 2024 e campione di F3 nel 2025, è in lotta per il titolo di F2 alla sua prima stagione nella categoria. Anche lui ha provato la VF-25, e dal test di Portimão è uscito con la fama del più veloce dei candidati.

Câmara sembra aver messo la freccia, e i motivi sono almeno tre.

Primo: la Ferrari. Câmara fa parte della FDA e la Haas ha già in Bearman un pilota cresciuto nell’Academy di Maranello. Una coppia tutta di junior Ferrari sarebbe una soluzione interessante, anche se Komatsu ha chiarito che la prestazione resta il criterio principale.

Secondo: i test. Câmara avrebbe colpito il team per velocità e capacità di adattamento. E quando una squadra deve scegliere un pilota, vedere cosa combina davvero al volante vale parecchio più di un bel curriculum sulla carta.

Terzo e non ultimo: il fattore commerciale. Un giovane talento brasiliano porta attenzione mediatica e interesse degli sponsor in un mercato storicamente importante per la Formula 1. Da solo non basta a conquistare un sedile. Quando i candidati sono vicini in pista, però, può fare la differenza.

A contendere il posto a Câmara resta Ryo Hirakawa, pilota di riserva della Haas e uomo Toyota, partner tecnico e title sponsor della squadra. Campione del mondo endurance e vincitore della 24 Ore di Le Mans, a trentadue anni rappresenterebbe però una scelta del tutto diversa: meno scommessa sul futuro, più esperienza subito disponibile.

Il sedile di Ocon, alla fine, somiglia a una partita di Risiko: prestazioni, alleanze, esperienza, prospettiva e anche qualche interesse commerciale.

E mentre la Haas prepara la sua scelta, non resta che aspettare l’ardua sentenza di Komatsu & Co.

Come l’imperatore Commodo nel Gladiatore: pollice su o pollice giù.