L’azzardo Ferrari che cambia tutto

Gli ultimi GP hanno evidenziato, qualora ce ne fosse bisogno, come saper sfruttare a pieno le potenzialità aerodinamiche della propria auto possa fare la differenza tra una gara al vertice oppure una gara mediocre.
Gli ultimi appuntamenti hanno evidenziato come anche in casa Ferrari qualche centimetro in più verso il basso possano cambiare di tanto la posizione in griglia e in gara. Tuttavia, il regolamento parla chiaro: bisogna essere certi che a fine gara il pattino sotto la scocca rientri in un certo range di usura, pena la squalifica dell’auto, come già successo in passato proprio in casa Ferrari.
La messa a punto dell’auto in gara deve tenere conto di entrambe le situazioni. Quindi, da un lato essere competitivi avendo una macchina che sfrutta a pieno l’effetto suolo, quindi la capacità dell’auto di restare incollata all’asfalto, estraendo al contempo flussi di aria dal sottoscocca avendo tutte le temperature sotto controllo. Dall’altra, avere un’auto che non usura troppo il fondo, onde evitare la squalifica.
La sensazione è che nel box rosso, finora, si sia stati troppo prudenti e, onde evitare problemi a fine gara, si sia optato per un’altezza da terra maggiore a discapito della competitività. Probabilmente, nell’ultima parte di campionato, non avendo ormai nulla da perdere, si provi ad osare e quindi a tenere la SF-25 più bassa possibile, come visto negli ultimi appuntamenti americani.
Nelle prossime gare, secondo il sottoscritto, vedremo una Ferrari più competitiva, poiché più bassa, e che potrebbe provare anche a vincere una gara per salvare un’ultima parte dell’stagione che, forse, con un po’ più di coraggio poteva essere molto più soddisfacente.