L’azzardo Ferrari che cambia tutto

La sensazione è che nel box rosso, finora, si sia stati troppo prudenti e, onde evitare problemi a fine gara, si sia optato per un’altezza da terra maggiore a discapito della competitività. Probabilmente, nell’ultima parte di campionato, non avendo ormai nulla da perdere, si provi ad osare e quindi a tenere la SF-25 più bassa possibile, come visto negli ultimi appuntamenti americani.