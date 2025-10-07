F1 | Ferrari spreca Hamilton: l’occasione perduta di Maranello

Maranello si trova di fronte a uno dei paradossi più amari della sua storia recente. Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, ha mandato due relazioni dettagliate a John Elkann su come riorganizzare il team dall’interno. Sabato scorso, dopo l’ennesima qualifica deludente, ha parlato apertamente di problemi nelle tempistiche di comunicazione tra i vari reparti della Gestione Sportiva. Eppure, queste indicazioni – che potrebbero valere oro – rischiano di rimanere lettera morta. Non per cattiva volontà, ma per una ragione tanto semplice quanto inevitabile: Hamilton non ha più il tempo per vedere implementate le sue visioni.

La stagione 2025 sta sancendo una verità scomoda: zero podi in diciassette gare. La peggior stagione della carriera di Sir Lewis, che a quarant’anni suonati sta pagando il prezzo di un adattamento che si è rivelato più complesso del previsto. Non si tratta di capacità tecniche venute meno – sarebbe riduttivo e ingeneroso – ma di un sistema Ferrari che non riesce a metabolizzare l’esperienza di un campione assoluto nel momento in cui ne avrebbe più bisogno.

Le due relazioni inviate da Hamilton a Elkann sono un documento prezioso su cui Ferrari dovrebbe costruire il proprio futuro. Parlano di flussi decisionali da snellire, di compartimenti stagni da abbattere, di una comunicazione tra reparti che deve viaggiare a velocità di Formula 1 e non di autobus di linea. Sono indicazioni che arrivano da chi ha vissuto l’efficienza glaciale della Mercedes di Toto Wolff, dove ogni problema aveva una risposta entro ventiquattro ore e ogni decisione viaggiava su binari chiari. Hamilton sa cosa significa lavorare in un team vincente moderno ma questa conoscenza rischia di rimanere teoria pura.

Il problema è anagrafico, brutalmente anagrafico. Hamilton non è arrivato in Ferrari come Schumacher nel 1996. Non ha davanti a sé dieci, dodici anni per modellare la squadra a sua immagine e somiglianza. Il britannico è nella fase crepuscolare di una carriera leggendaria. Indica la strada, certo, ma non ha la forza – né probabilmente la voglia – di percorrerla fino in fondo. Ogni pilota conosce il proprio corpo, sa quando il fuoco inizia a spegnersi. E Hamilton, dopo questa stagione traumatica, probabilmente sta già facendo i conti con un futuro che non prevede il Circus.

Il confronto con l’arrivo di Schumacher nel 1996 è impietoso. Certo, anche il Kaiser trovò una Ferrari disorganizzata, lontana anni luce dalla Williams dominante. Ma aveva ventisette anni e una fame inesauribile. Soprattutto, aiutò a costruire un dream team che rivoluzionò Maranello dalle fondamenta: Jean Todt, che era già arrivato dal 1993, Ross Brawn e Rory Byrne, prelevati dalla “sua” Benetton vincente, per non parlare delle eccellenze che Maranello aveva già in casa (l’ing. Martinelli, motorista ed eccellenza di quel tempo). Cervelli sopraffini che ridisegnarono processi, metodologie, cultura aziendale.

Todt impiegò sette anni – sette! – per portare Ferrari al primo titolo piloti del nuovo millennio. Sette anni di lavoro certosino, di cambiamenti strutturali, di costruzione di un sistema che funzionava come un orologio svizzero. Schumacher era il pilota, ma anche il catalizzatore di questo processo di trasformazione. Conosceva il nome di ogni meccanico, dormiva nella casa di Enzo Ferrari a Fiorano durante i test, era il primo ad arrivare e l’ultimo ad andarsene. Era il leader che trascinava un esercito verso la vittoria, e aveva tutto il tempo del mondo per farlo.

Hamilton è arrivato da solo. Nessun Ross Brawn al suo fianco, nessun Rory Byrne a tradurre le sue sensazioni in soluzioni tecniche vincenti. Fred Vasseur è un manager rispettabile, ma non è Jean Todt. Loic Serra è arrivato solo nel 2024 e lavorerà a pieno regime sulla monoposto 2026. Il team tecnico Ferrari è competente ma frammentato, privo di quella visione unitaria che caratterizzava il dream team di Schumacher.

Le dichiarazioni di Hamilton sui problemi di comunicazione tra i reparti sono lo specchio di una realtà che Nico Rosberg ha descritto con precisione chirurgica: in Mercedes, quando Hamilton aveva un problema parlava direttamente con Wolff e nel giro di ore arrivava la soluzione. In Ferrari, i processi decisionali sono bizantini, le responsabilità diluite, le risposte lente. È come passare da una startup agile a una multinazionale burocratica.

La frustrazione di Hamilton è palpabile. Ha investito nella Ferrari non solo per chiudere la carriera con un altro titolo, ma per lasciare un’eredità. Voleva essere il catalizzatore del cambiamento, come Schumacher prima di lui. Ma la differenza tra indicare la strada e percorrerla è abissale. Ci vogliono anni per cambiare una cultura aziendale radicata, per spezzare abitudini consolidate, per costruire nuovi processi. Anni che Hamilton non ha.

Ferrari si trova così in una posizione paradossale. Ha tra le mani un tesoro di conoscenza ed esperienza, ma non sa – o non può – trasformarlo in vantaggio competitivo. Le relazioni di Hamilton rischiano di finire in un cassetto, consultate magari con rispetto ma mai veramente implementate. Perché cambiare fa paura, perché i risultati immediati non arrivano, perché è più facile aspettare il 2026 e le nuove regole che rivoluzionare il sistema oggi.

E Charles Leclerc, in tutto questo, si ritrova a combattere da solo. Il monegasco si sbatte contro un muro di rassegnazione che rischia di soffocare anche il suo talento. La stagione 2025 si chiuderà probabilmente senza vittorie, e la domanda che tutti si pongono è: Ferrari saprà approfittare delle indicazioni di Hamilton prima che sia troppo tardi?

L’impressione è che Maranello stia commettendo lo stesso errore che ha fatto con altri grandi campioni del passato. Prost fu liquidato nel 1991 dopo aver osato criticare il sistema. Alonso se ne andò frustrato dopo anni di promesse non mantenute. Ora Hamilton sta vivendo la sua personale via crucis, e il suo contributo rischia di essere vanificato dall’inerzia di un sistema che fatica a cambiare.

Il tempo è tirano. Hamilton ha quarant’anni e zero podi nel 2025. Probabilmente non vedrà il 2027 in Formula 1. Le sue relazioni, le sue indicazioni, la sua visione moriranno con il suo ritiro? O Ferrari avrà finalmente il coraggio di guardare dentro se stessa con gli occhi di un campione che ha visto cosa significa vincere ai massimi livelli?

La risposta arriverà nei prossimi mesi. Ma l’occasione di avere Michael Schumacher 2.0 è già sfumata. Resta solo da capire se Ferrari saprà almeno raccogliere i frutti della sua saggezza, o se anche questa lezione finirà nel lungo elenco delle opportunità sprecate nella storia recente del Cavallino Rampante.