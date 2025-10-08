“F1 | Liuzzi: “Leclerc? È più scena che altro”

In F1 è crisi nera per la Ferrari. Una stagione a dir poco deludente, e purtroppo per i tifosi della Rossa mancano ancora sei GP al termine. Difficilmente non solo arriverà una vittoria, ma allo stato attuale delle performance c’è il rischio concreto che la Ferrari non riesca a conquistare nemmeno un podio da qui a fine stagione. La SF-25 si è dimostrata una delle peggiori monoposto del Cavallino in queste ultime stagioni di F1, ed a rimetterci sono come sempre i piloti, ovvero Leclerc ed Hamilton.

Una vettura difficile da mettere a punto, e che funziona solo in determinate condizioni tecniche. Insomma questa SF-25 dimostra di aver una piccolissima finestra di utilizzo per estrarre il massimo potenziale dalla vettura appunto. Ed in quel di Maranello tenteranno il tutto per tutto per il 2026, con il cambiamento epocale che arriverà in F1. Ovvero nuove monoposto e nuove power-unit. Cosa manca alla Rossa per tornare competitiva? Sull’argomento è intervenuto ai microfoni di Pit Talk l’ex pilota di F1 Vitantonio Liuzzi. Sentite cos’ha detto a tal proposito il nativo di Locorotondo:

“Ma non è tanto la squadra. Purtroppo io penso che la F1 sia molto ciclica. C’è stato il periodo Ferrari con Barrichello e Schumacher, c’è stato il periodo Mercedes, poi Red Bull, adesso ovviamente Ferrari sta subendo la crescita degli altri team. Io penso che il problema di quest’anno, soprattutto della Ferrari, è che la macchina ha una finestra di lavoro molto stretta.

“E quindi quando un po’ i pneumatici, un po’ le temperature cambiano, escono molto facilmente dalla finestra di lavoro, un po’ per le altezze della vettura – come è successo a Budapest, in Ungheria – quindi purtroppo soffre tantissimo. È una macchina che non è nata benissimo e spero ovviamente nel 2026, che sarà un grosso cambiamento epocale un po’ per tutti, sperando in un rimescolamento delle carte, anche se si sente che Mercedes possa essere ancora la power unit più avanzata per il 2026.”

Poi in casa Ferrari c’è anche il “caso Leclerc”. Il monegasco è la prima “vittima” di questa Rossa poco competitiva, non di certo all’altezza del talento enorme di Charles. Leclerc anche nell’ultimo GP a Singapore ha avuto un team radio molto accesso con il suo team, lamentandosi di dover continuare a gestire e non poter spingere. Un po’ come successo a Budapest quando Charles era in lotta per la vittoria. Le lamentele di Leclerc si tramutano in rabbia e frustrazione, oppure come alcuni sostengono è un modo per attirare l’attenzione da parte di qualche altro team? Sentite l’opinione di Liuzzi a tal proposito:

“Ma guarda, probabilmente c’è tutto. E comunque Leclerc è un pilota che ha dimostrato di avere le carte in regola per potersi giocare un campionato, un titolo mondiale. Quindi il fatto che la macchina non abbia le prestazioni da lui sperate lo porta magari a comportarsi così, quindi ci può stare anche un po’ di scena in questo momento. Però non vedo dove possa avere altre chance. Secondo me bisogna soltanto, come dire, abbassare la testa e cercare di lavorare insieme al team per risolvere queste problematiche. Perché comunque è sempre un punto interrogativo. O comunque lotti contro un team come McLaren o Mercedes che al momento sono a posto nella loro line-up di piloti, a meno che non ci siano cambiamenti inaspettati.”

“Quindi secondo me è più scena che altro, però ci può stare, perché comunque della Ferrari si parla sempre – ogni anno deve vincere il Mondiale – e alla fine ci troviamo a vedere quello che poi succede in queste stagioni. È un peccato, però non è poi così facile. Molti dicono perché la Ferrari non vince un mondiale? Non è così semplice. Però sicuramente tutti si aspettano da un team come la Ferrari di lottare più spesso per la vittoria.”

Ad ogni modo se la Ferrari non darà una vettura competitiva a Leclerc nel 2026, beh, ci potrebbe essere il forte rischio che il monegasco dica addio alla Rossa. Nonostante Charles continui a ribadire di voler vincere con il Cavallino in F1. Ma la pazienza non è eterna, e Leclerc sta davvero iniziando a perderla.

Alberto Murador