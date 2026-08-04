Con il Mondiale in pausa estiva, il paddock tace ma i rumors di mercato no. Dal rinnovo di Russell legato a una clausola di rendimento alle frizioni di Verstappen con la Red Bull, passando per un possibile ritorno di Alonso in Alpine e il domino di sedili che coinvolgerebbe Colapinto, Sainz e Aston Martin: un giro tra le voci più calde dell'estate, con un occhio già puntato al 2027, e persino al 2028.

La Formula 1 è in vacanza. I piloti pure. O quasi. Per sapere dove siano basta aprire Instagram: mare, yacht, tramonti e qualche palestra, perché non sia mai che qualcuno si rilassi troppo.

Chi invece non stacca mai sono i rumors. E allora, visto che siamo sotto l’ombrellone, facciamo quello che riesce meglio a ogni appassionato: parlare di mercato.

Partiamo dalla Mercedes. Antonelli? Intoccabile. Del resto, da leader del campionato sarebbe difficile sostenere il contrario. Più curioso il caso Russell. Del rinnovo si parla da mesi, ma il comunicato ufficiale continua a non arrivare. Solo una formalità? Probabile. Però una domanda resta: quei famosi obiettivi di rendimento, previsti nella famigerata clausola contrattuale, li ha davvero raggiunti? Al netto della sfortuna, la sua stagione finora non è stata da copertina.

E se Toto Wolff stesse preparando il classico coup de théâtre?

La stima per Verstappen non è certo un segreto. Max continua a lanciare messaggi di insofferenza verso la Red Bull, poi spunta la foto sullo yacht di Wolff e il mercato ricomincia a viaggiare con la fantasia. È successo anche l’anno scorso? Certo. Ma il gossip vive di dettagli.

A proposito di dettagli: avete notato quanto siano affiatati Verstappen e il nostro Kimi Antonelli? Ogni podio condiviso finisce nello stesso modo: chiacchiere, risate e pacche sulle spalle, mentre chi viene intervistato può tranquillamente aspettare. Prove generali da compagni di squadra? O, per dirla con il gergo del paddock, da mates? Affascinante. Più complicato trasformarlo in realtà.

C’è anche l’opzione Aston Martin. Max ritroverebbe Adrian Newey e potrebbe raccogliere l’eredità di Alonso, qualora lo spagnolo decidesse davvero di ritirarsi. Certo, anche Lance Stroll è in scadenza. Però davvero qualcuno pensa che papà Lawrence lasci il figliol prodigo senza sedile?

Sulla carta è uno scenario intrigante. Nei fatti, vedere Verstappen scegliere una monoposto che oggi naviga stabilmente nelle retrovie richiede una discreta dose di fantasia.

C’è poi chi fantastica su uno scambio con Piastri in McLaren. Suggestivo, certo. Ma non abbastanza da farci saltare dalla sdraio.

Restando in tema Aston Martin, attenzione ad Alonso. Lo spagnolo continua a parlare di ritiro, ma nelle ultime settimane si è tornati a sussurrare di un dialogo con Briatore per un clamoroso ritorno in Alpine. Sarebbe una chiusura del cerchio perfetta.

In quel caso, il candidato a fargli posto sembrerebbe Colapinto. E proprio l’argentino potrebbe finire in Williams, dove Carlos Sainz appare sempre meno convinto del progetto. Aston Martin, a quel punto, diventerebbe una destinazione tutt’altro che improbabile: team inglese per team inglese, pilota spagnolo per pilota spagnolo.

Sul resto della griglia, invece, ci aspettiamo poca rivoluzione. Haas, Audi e Racing Bulls sembrano orientate verso la continuità.

Un nome, però, vale la pena tenerlo d’occhio: Oliver Bearman. Gedda 2024 ha dimostrato che il talento non gli manca e il suo nome continua a gravitare attorno alla Ferrari. Prima o poi, quel rosso potrebbe davvero arrivare.

A Maranello, del resto, il 2027 sembra già scritto.

Quindi? Ci aspetta un terremoto, una semplice scossa o il nulla cosmico?

Chiudiamo con il classico gioco da spiaggia.

Previsione 2027: Alonso in Alpine, Colapinto in Williams e Sainz in Aston Martin.

Per Verstappen, Russell e Mercedes ci teniamo ancora qualche dubbio. E sotto l’ombrellone, in fondo, è molto più divertente così.

Per il 2028, invece, prepariamo i popcorn. Lì sì che potrebbe arrivare il vero ribaltone.