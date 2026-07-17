L'Autodromo di Imola si prepara ad accogliere la decima edizione dell'Historic Minardi Day, in programma sabato 19 e domenica 20 settembre 2026. Nato nel 2016 per iniziativa della famiglia Minardi, l'evento arriva dopo un'edizione 2025 da record e conferma il programma che unisce Formula 1 storica, Formula 2, Formula 3, GP2, GT e prototipi, oltre a Pit Walk, foto di gruppo con i piloti e il Raduno Terre di Romagna targato ACI Storico Festival. Iscrizioni e biglietti già disponibili.

L’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola si prepara a ospitare, sabato 19 e domenica 20 settembre 2026, la decima edizione dell’Historic Minardi Day, l’appuntamento che negli anni si è imposto come uno dei punti di riferimento europei per gli appassionati di motorsport storico. Le iscrizioni per le vetture sono già aperte sul sito ufficiale, mentre i biglietti per il weekend sono acquistabili in prevendita su TicketOne.

Nato nel 2016 per iniziativa della famiglia Minardi, l’evento è cresciuto edizione dopo edizione fino a diventare un appuntamento fisso capace di riunire vetture leggendarie, piloti, collezionisti, team e migliaia di tifosi provenienti da tutta Italia e dall’estero.

La scorsa edizione ha fatto segnare un record assoluto per la manifestazione: oltre 20.000 presenze nei due giorni, più di 700 vetture partecipanti e una risonanza sui canali social nell’ordine di alcuni milioni di interazioni nell’arco di un solo mese, numeri che confermano la crescita costante di un appuntamento ormai stabile nel calendario internazionale del motorsport storico.

Anche nel 2026 il programma seguirà la formula che ha decretato il successo delle edizioni precedenti. Protagoniste assolute saranno ancora una volta le monoposto di Formula 1 che hanno scritto alcune delle pagine più importanti della storia del Campionato del Mondo, affiancate da vetture di Formula 2, Formula 3, GP2 e Formula 3000, da GT storiche, prototipi e supercar, oltre alle sessioni di track day riservate alle vetture stradali sul tracciato del Santerno.

Il biglietto – disponibile nelle formule giornaliera, abbonamento e VIP, quest’ultima riservata ai maggiorenni con accesso alla Pit Lane, un pass per l’Area VIP vista pista e gadget esclusivi – permetterà al pubblico di lasciare le tribune per raggiungere anche le aree più esclusive dell’autodromo, vivendo il weekend a stretto contatto con vetture e piloti.

Tra i momenti più attesi spiccano la tradizionale foto di gruppo con piloti e protagonisti della manifestazione e la Pit Walk, che consentirà agli spettatori di passeggiare lungo la corsia box per osservare da vicino vetture e team. Il programma di intrattenimento tra paddock e sala conferenze comprenderà presentazioni di libri, simulatori di guida, modellismo, automobilia ed esposizioni LEGO®, pensate per coinvolgere anche il pubblico più giovane e le famiglie.

«Dieci anni fa siamo partiti con l’idea di riportare in pista vetture straordinarie e permettere agli appassionati di viverle da vicino. Edizione dopo edizione l’Historic Minardi Day è cresciuto oltre ogni aspettativa, mantenendo però intatto il suo spirito originale. Il successo dello scorso anno ci rende orgogliosi e ci stimola a rendere il decennale ancora più speciale. Sarà una grande festa dedicata alla storia del motorsport e a tutti coloro che, in questi dieci anni, hanno creduto nel nostro progetto.»

A commentare così è la famiglia Minardi, ideatrice della manifestazione.

La domenica il weekend si arricchirà ulteriormente grazie alla collaborazione con l’ACI Storico Festival: in programma il Raduno Terre di Romagna, che porterà a Imola gli equipaggi di diversi Automobile Club del territorio, unendo il fascino della pista a quello delle strade storiche dell’Emilia-Romagna.

A guidare l’Historic Minardi Day resta la stessa filosofia che ne ha decretato il successo fin dalla prima edizione: non limitarsi a esporre vetture di straordinario valore storico, ma riportarle in pista nel loro habitat naturale, lasciando che il pubblico le ammiri da vicino e ne ascolti dal vivo il rombo dei motori. Tutte le informazioni sulle iscrizioni sono disponibili sul sito ufficiale www.minardiday.it, mentre i biglietti per il weekend del decennale sono già acquistabili in prevendita su TicketOne.