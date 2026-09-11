Il nuovo semi-cittadino di Madrid è una completa incognita per squadre e piloti: nessuno ha dati di gara, l'asfalto è stato completato da poche settimane e il grip iniziale sarà bassissimo. L'altitudine, il caldo previsto per tutti e tre i giorni e soprattutto le sollecitazioni prodotte dalla lunghissima curva sopraelevata rischiano di trasformare la gestione degli pneumatici nel vero fattore tecnico del fine settimana. La Monumental, sei secondi di carico verticale da record, può decidere il Gran Premio molto più del cronometro del sabato.

La Formula 1 arriva a Madrid senza sapere davvero dove sta andando. Il Madring è un semi-cittadino di 5,416 chilometri e 22 curve che nessuno ha mai affrontato in gara: domenica se ne percorreranno 57 giri, poco più di 308 chilometri, su un asfalto che ad agosto era ancora un cantiere. Il GP di Madrid 2026 parte così, da zero.

Il meteo, almeno, non lascia margini di interpretazione: cielo sereno e zero probabilità di pioggia su tutti e tre i giorni, con temperature in crescita sessione dopo sessione. Intorno ai 30 °C venerdì, 31 °C sabato in qualifica, fino a 32-33 °C domenica in gara, con l’asfalto che può superare i 50 °C. Nessuna squadra dispone di riferimenti attendibili, e l’evoluzione della pista può ribaltare i rapporti di forza tra il venerdì e la domenica.

Una pista eterogenea, a 700 metri di altitudine

Il Madring sorge a circa 700 metri sul livello del mare, un’altitudine paragonabile a quella del Red Bull Ring. L’aria meno densa penalizza l’efficienza del raffreddamento e modifica il comportamento di power unit, turbo e aerodinamica.

L’impatto non dovrebbe essere estremo, ma con il caldo annunciato qualche motorizzato soffrirà più di altri. Aprire le carrozzerie per proteggere motore, batteria e freni costa efficienza aerodinamica, e su un tracciato dove si sfiorano i 340 km/h quel conto si paga caro. La partita vera, semmai, si gioca sulla gestione dell’energia: tra decelerazioni ripetute e lunghi tratti a gas parziale, il Madring si annuncia come uno degli esercizi ibridi più complicati della stagione.

Il carico aerodinamico richiesto è medio-alto, ma il tracciato cambia faccia tre volte nell’arco del giro.

Il primo settore è veloce, con lunghi tratti a pieno gas. Nel secondo cresce la componente guidata, fra curve di media e alta velocità. Il terzo rallenta di colpo: ripartenze continue e curve a 90 gradi, concettualmente vicine ad alcune sezioni di Baku.

La pista è prevalentemente “rear limited“: a pagare saranno soprattutto le gomme posteriori, sollecitate dalle numerose fasi di trazione. Curve di lunga percorrenza in appoggio non ce ne sono molte, ma le ripartenze continue chiedono stabilità del retrotreno, grip meccanico e capacità di scaricare a terra la potenza.

Con un’eccezione. Ed è l’eccezione che rischia di decidere il Gran Premio.

La Monumental, sei secondi sotto un carico verticale estremo

Nel secondo settore c’è la Monumental: 550 metri di parabolica sopraelevata con una pendenza del 24%, la curva più lunga del calendario fra quelle in banking. Le monoposto dovrebbero restare in appoggio per circa sei secondi.

Lì il carico verticale nasce dalla somma di tre componenti: la deportanza aerodinamica sviluppata alle alte velocità, la componente verticale della forza centrifuga generata dalla sopraelevata e il peso stesso della vettura. È il valore più alto dell’intera stagione, e non soltanto per la pendenza: conta anche quanto a lungo dura.

Tre forze considerevoli che agiscono insieme sullo pneumatico per diversi secondi, deformandone la carcassa e flettendone la struttura. Il calore, così, non arriva soltanto dal battistrada che scivola sull’asfalto. Arriva dall’interno della gomma.

Da lì può partire l’impennata termica, con conseguenze che si pagano subito dopo, nel terzo settore. Chi riesce a contenere il surriscaldamento conserva aderenza nelle curve lente e, soprattutto, in trazione.

Il paragone più interessante è quello con Budapest, dove la dinamica prima dell’ultimo settore era in parte simile. In Ungheria la Ferrari era stata il riferimento proprio lì: Leclerc e Hamilton erano gli unici a chiudere il giro con gomme ancora reattive. Non è una garanzia di competitività a Madrid, ma è un indizio che pesa.

Gomme C2, C3 e C4: la doppia sosta è un’ipotesi concreta

Pirelli ha scelto la gamma intermedia: C2, C3 e C4. Le forze laterali previste sono elevate, su livelli paragonabili a quelli di Barcellona e Silverstone, e la trazione avrà un peso altrettanto rilevante.

L’asfalto nuovo è molto liscio e offre poco grip, oltre a essere destinato a un’evoluzione marcata. Le squadre dovranno resistere alla tentazione di inseguire la pista nelle prime libere, perché il tracciato cambierà sensibilmente a ogni sessione.

Degrado termico, sollecitazioni della Monumental e basso grip rendono credibile una gara su due soste. Molto, però, dipenderà dalla possibilità di sorpassare. Max Verstappen ha già espresso qualche dubbio: diverse staccate iniziano quando la macchina sta già girando, e questo toglie all’attaccante la classica linea interna. Se superare si rivelasse complicato, la posizione in pista spingerebbe i team ad allungare gli stint anche con pneumatici ormai andati.

C’è poi la variabile muri. Su un semi-cittadino con le barriere a ridosso della carreggiata la probabilità di incidenti, bandiere gialle e Safety Car è alta. Una neutralizzazione nel momento giusto può mandare all’aria qualsiasi strategia costruita sulla carta.

Mercedes completa, McLaren molto vicina

Per la Mercedes il layout è abbastanza convenzionale e nel complesso adatto alle caratteristiche della monoposto. La varietà del tracciato, che non premia soltanto l’efficienza sui rettilinei e le prestazioni longitudinali, potrebbe però ridurre il margine mostrato altrove.

Su una pista nuova la capacità di adattarsi in fretta vale moltissimo, e lì la W17 è forte. Primo settore terreno favorevole; le curve più lente, semmai, restano il punto interrogativo.

La McLaren ritrova invece diverse caratteristiche già incontrate su circuiti amici. Il Madring somiglia più a Budapest che a Zandvoort, soprattutto per la sua natura rear limited: due piste dove la squadra di Woking ha già fatto vedere cose importanti.

Il comportamento nel lento non è ancora il suo punto di forza assoluto, nonostante i progressi compiuti. Nel medio e nel veloce resta però efficacissima, e sul passo gara dovrebbe essere pienamente della partita.

Ferrari può accorciare il distacco

Il disegno tortuoso della pista offre alla Ferrari una possibilità concreta di rientrare nella lotta. L’interrogativo principale riguarda le numerose ripartenze, dove la gestione del posteriore può mettere in crisi la vettura.

L’ultimo passo avanti compiuto dalla power unit dovrebbe comunque permettere alla Scuderia di limare parte del distacco sul giro. Resta da capire quanto quel guadagno si traduca in prestazione pura, soprattutto nel primo settore, che sulla carta appare il meno favorevole.

C’è poi un dettaglio non banale: la SF-26 è stata la prima monoposto a girare sul Madring, durante un filming day diviso fra Hamilton e Leclerc. Duecento chilometri di dati che gli altri non hanno, con un’avvertenza importante: asfalto ancora sporchissimo e gomme dimostrative, quindi indicazioni poco rappresentative.

Il potenziale vero dovrebbe emergere più sul passo gara che in qualifica, soprattutto se la gestione termica vista a Budapest troverà conferma nella Monumental. Sempre che si possa sorpassare: una Ferrari più veloce sulla distanza ma costretta a partire dietro rischia di non avere gli strumenti per sfruttare il proprio ritmo.

Red Bull chiamata a limitare i danni

Il layout non sembra fatto per la Red Bull. Il primo settore può permettere a Verstappen di difendersi, ma nei tratti più tecnici servirebbe quella combinazione di efficienza aerodinamica e qualità meccaniche che finora è mancata alla monoposto.

La natura rear limited del circuito può almeno contenerne le difficoltà e tenerla nella lotta. E poi c’è Verstappen, che su una pista nuova trova il limite prima degli altri: una variabile da non sottovalutare, anche in una stagione nella quale il valore del pilota sembra incidere meno rispetto al passato.

Il pronostico: equilibrio assoluto davanti

Madrid nasce come un weekend difficilissimo da leggere. L’evoluzione della pista, il comportamento delle gomme nella Monumental e le eventuali neutralizzazioni possono cambiare le carte anche nell’arco della stessa giornata.

In qualifica McLaren e Mercedes sembrano partire sullo stesso livello, con la Ferrari immediatamente alle loro spalle e Verstappen costretto a inventare qualcosa per infilarsi nella sfida.

In gara pesano la completezza della Mercedes e la gestione degli pneumatici della McLaren. La Ferrari appare più vicina rispetto agli ultimi appuntamenti e potenzialmente pronta ad approfittare di qualsiasi passo falso delle due favorite. La Red Bull, almeno sulla carta, parte un gradino sotto.

Madrid è una pagina bianca. E la prima risposta davvero importante non arriverà dal cronometro, ma dalle temperature raggiunte dagli pneumatici dopo quei lunghissimi sei secondi dentro la Monumental.