In Belgio la Ferrari ci proverà

Analisi tecnica del GP del Belgio 2026: perché Spa premia l’efficienza aerodinamica, i punti di forza di Mercedes, Ferrari, Red Bull e McLaren e le possibili chiavi del weekend.

In F1 Spa-Francorchamps non rappresenta soltanto uno dei circuiti più affascinanti del calendario. È probabilmente il banco di prova più completo della F1 moderna. Sette chilometri di pista, tre settori completamente diversi tra loro, cinque zone di aerodinamica attiva e una gestione dell’energia che rischia di diventare decisiva quanto la velocità pura.

Il weekend belga si correrà inoltre con temperature decisamente inferiori rispetto agli ultimi appuntamenti, comprese tra i 18 e i 22 gradi, con un meteo che potrebbe rimanere instabile per tutta la tre giorni. Un fattore che, su un tracciato come Spa, non è mai soltanto un dettaglio.

Un circuito costruito su due filosofie opposte

La vera particolarità di Spa è quella di obbligare gli ingegneri a trovare il compromesso perfetto. Il primo settore è dominato da un lunghissimo tratto in pieno gas che comprende Eau Rouge, Raidillon e tutto il rettilineo del Kemmel, dove conta soprattutto avere la minima resistenza aerodinamica possibile. Anche il terzo settore torna a privilegiare il basso drag grazie a un altro lungo tratto ad acceleratore completamente aperto, prima della lenta variante finale che richiede invece tanta trazione.

In mezzo, però, arriva un secondo settore completamente diverso. Qui si affrontano alcune delle curve più veloci e impegnative del mondiale, da Pouhon fino a Blanchimont, dove il carico aerodinamico fa realmente la differenza.

Il risultato è una configurazione da medio-basso carico aerodinamico, nella quale la velocità di punta resta fondamentale, ma senza sacrificare la percorrenza delle curve veloci.

L’efficienza aerodinamica sarà il vero ago della bilancia

Più che il semplice livello di carico, a Spa conterà soprattutto l’efficienza aerodinamica. In F1 con il regolamento 2026 questo parametro è diventato ancora più importante. Una monoposto efficiente riesce infatti a produrre molto carico senza generare troppo drag, mantenendo così elevata la velocità massima e, soprattutto, consumando meno energia lungo i rettilinei.

È un aspetto fondamentale perché ogni chilometro orario perso comporta anche un maggiore utilizzo della parte elettrica della power unit, anticipando il fenomeno del superclipping nelle fasi finali dei lunghi allunghi.

In Belgio questo effetto viene amplificato. Arrivare veloci sul Kemmel significa non soltanto guadagnare tempo sul giro, ma anche conservare energia preziosa per il resto della tornata.

Le ultime analisi aerodinamiche viste a Silverstone indicano una Mercedes attualmente riferimento assoluto sotto questo aspetto, seguita molto da vicino da Ferrari, mentre Red Bull e McLaren inseguono con caratteristiche differenti.

Energia, gomme e sospensioni: le altre chiavi del weekend

Spa non mette soltanto sotto pressione l’aerodinamica in F1. La severità energetica è medio-alta e costringerà le squadre a gestire con attenzione la power unit lungo tutto l’arco della gara. Anche le sospensioni avranno un ruolo importante. Le velocissime compressioni di Eau Rouge e Raidillon richiedono vetture molto rigide e ben controllate nei trasferimenti di carico, mentre le numerose curve veloci sottopongono gli pneumatici a elevatissime forze laterali.

Pirelli ha scelto le mescole C2, C3 e C4, una gamma piuttosto centrale, ma il degrado non sarà comunque trascurabile. Spa resta infatti un circuito “front limited”, dove l’asse anteriore viene particolarmente sollecitato nelle lunghe percorrenze, mentre la posteriore sinistra soffrirà soprattutto nelle ripartenze e nelle forti accelerazioni.

Mercedes parte davanti

Sulla carta è probabilmente il circuito migliore per la Mercedes. La W17 arriva in Belgio forte della power unit più competitiva della griglia, di un telaio estremamente equilibrato e soprattutto di quella che oggi appare la migliore efficienza aerodinamica del campionato.

La gestione del degrado rappresenta un altro punto di forza della monoposto di Brackley, mentre gli unici interrogativi riguardano la proverbiale affidabilità della power unit su una pista così severa e il fatto che i circuiti front limited tendano normalmente ad avvicinare leggermente gli avversari.

Resta comunque la vettura da battere.

Ferrari può limitare i danni

Per Ferrari Spa non rappresenta probabilmente il circuito ideale, ma gli ultimi progressi lasciano spazio a un cauto ottimismo.

A Silverstone la SF-26 ha mostrato importanti miglioramenti sia sotto il profilo della power unit sia nella riduzione del drag, due aspetti che proprio a Spa potrebbero consentire di contenere il gap.

Il secondo settore dovrebbe valorizzare le caratteristiche della monoposto di Maranello, mentre i lunghi rettilinei del primo e del terzo settore potrebbero continuare a rappresentare il principale punto debole.

Anche la buona gestione degli pneumatici e la natura front limited del circuito potrebbero però aiutare Ferrari a restare vicina alla Mercedes, soprattutto sulla distanza di gara.

L’obiettivo realistico sembra quello di trasformare un weekend potenzialmente complicato in un risultato pesante in ottica mondiale.

Red Bull e McLaren cercano risposte

Red Bull arriva invece con qualche incognita in più.

Il layout di Spa sembrava adattarsi bene alle caratteristiche della RB, soprattutto grazie ai lunghi rettilinei e alla competitività della power unit. Tuttavia i problemi legati alla nuova ala posteriore costringeranno probabilmente il team a utilizzare la configurazione standard, perdendo parte del vantaggio che avrebbe potuto ottenere su un circuito con ben cinque zone di aerodinamica attiva.

Nel velocissimo secondo settore potrebbero inoltre emergere alcune difficoltà sull’anteriore e nella gestione del degrado.

McLaren, invece, prova a cambiare le carte in tavola. Dopo aver sofferto il drag elevato visto a Silverstone, il team britannico introduce una nuova power unit e soprattutto una nuova ala posteriore studiata proprio per migliorare l’efficienza aerodinamica. Lando Norris sconterà però dieci posizioni di penalità in griglia per il cambio della power unit, rendendo il weekend decisamente più complicato.

A Woking non si aspettano una rivoluzione immediata, ma gli aggiornamenti McLaren negli ultimi mesi hanno spesso sorpreso tutti in queste ultime stagioni in F1. Per questo motivo sarà una squadra da osservare con particolare attenzione.

La pioggia potrebbe cambiare tutto

Se c’è un circuito dove ogni previsione può essere ribaltata in pochi minuti, quello è Spa-Francorchamps. L’eventuale arrivo della pioggia potrebbe modificare completamente gli equilibri di questo weekend di F1. Con l’aerodinamica attiva disabilitata sul bagnato, alcune squadre potrebbero addirittura scegliere configurazioni più scariche del previsto, ribaltando le valutazioni fatte sull’asciutto. È uno scenario che team e piloti stanno già considerando.

I favoriti

Alla vigilia del weekend la gerarchia sembra piuttosto chiara. In qualifica Mercedes parte leggermente favorita davanti a Ferrari, Red Bull e McLaren. Sulla distanza di gara, invece, la migliore gestione gomme e la completezza della monoposto di Brackley potrebbero consolidare ulteriormente il vantaggio, con Ferrari pronta ad approfittare di qualsiasi occasione, mentre McLaren e Red Bull inseguono cercando di sfruttare gli aggiornamenti e le particolari caratteristiche del tracciato. Spa, però, insegna da sempre una cosa: qui basta una nuvola nel momento sbagliato per riscrivere completamente il copione.

Davide Rossi