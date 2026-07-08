Il presidente della Commissione Monoposto FIA, Emanuele Pirro, fa il punto su una stagione 2026 che ha già messo a nudo i limiti del regolamento power unit: troppo elettrico, poco spettacolo. Le modifiche per il 2027-2028 sono già state ratificate dalla FIA, ma Pirro non si ferma qui e apre alla possibilità di un ritorno dei V8 a elettrificazione ridotta entro il 2030, rilanciando il tema del sound come priorità per il futuro della categoria.

La Formula 1 ha corretto il tiro appena entrata nella nuova era tecnica. È il segnale più evidente di quanto il regolamento sulle power unit, in vigore dal 2026, abbia già mostrato criticità nelle prime gare della stagione.

A confermarlo è stato Emanuele Pirro, cinque volte vincitore della 24 Ore di Le Mans e oggi presidente della Commissione Monoposto FIA, intervenuto ai microfoni di Pit Talk. Le sue parole fotografano perfettamente ciò che sta accadendo dietro le quinte: la massima categoria ha capito che il rapporto tra motore endotermico ed elettrico è stato spinto troppo oltre e ora sta cercando una via d’uscita.

Una retromarcia che, secondo Pirro, rappresenta quasi un’ammissione.

«La Formula 1 si è resa conto che questo rapporto tra motore endotermico e ibrido è troppo sbilanciato. Il regolamento tecnico si scrive anni prima e quando l’evoluzione è così veloce succedono queste cose.»

Un regolamento nato con buone intenzioni

L’idea originaria era chiara: rendere la F1 sempre più sostenibile, aumentando drasticamente il peso della parte elettrica della power unit.

Una scelta fortemente sostenuta dai costruttori, convinti che un sistema più vicino alle future tecnologie stradali avrebbe reso il campionato più moderno e più appetibile dal punto di vista commerciale.

Secondo Pirro, però, la realtà tecnica si è rivelata molto più complessa.

«C’è stata una pressione grande da parte dei costruttori perché pensavano che un rapporto così sbilanciato verso l’elettrico rendesse la Formula 1 più “verde” e vendibile, senza pensare alle difficoltà.»

Il problema non riguarda soltanto la progettazione dei motori, ma anche la loro gestione in pista.

Con l’attuale architettura del 2026, recuperare abbastanza energia per alimentare costantemente la parte elettrica resta estremamente complicato, soprattutto su circuiti caratterizzati da lunghi rettilinei e poche frenate.

Un limite che rischia di incidere direttamente sullo spettacolo.

Sorpassi troppo facili? Non è questa la Formula 1

Pirro entra poi in uno degli aspetti più delicati della questione.

Per anni si è discusso di come aumentare i sorpassi. Ma c’è una differenza enorme tra creare opportunità di duello e costruire sorpassi artificiali.

Ed è proprio questo il rischio che l’ex pilota vede con le future power unit.

«Adesso parliamo tanto di sorpassi, ma a chi piacciono i sorpassi sul rettilineo come se una Formula 1 stesse superando una Formula 2?»

Una frase che sintetizza perfettamente il timore di molti addetti ai lavori.

Il fascino della Formula 1 è sempre stato anche nella capacità del pilota che difende la posizione, nella gestione delle gomme, nell’utilizzo intelligente dell’energia e nella lotta ruota a ruota.

Pirro lo ribadisce con un’immagine molto efficace.

«È bello anche chi si difende con i denti per non farsi superare.»

Se invece una vettura arriva sul rettilineo con decine di cavalli elettrici in più dell’avversaria, il rischio è trasformare il sorpasso in un semplice esercizio matematico.

Perché il 2027 rappresenta già una correzione di rotta

Proprio per questo motivo FIA e costruttori hanno già varato una revisione del regolamento.

L’obiettivo è riequilibrare il rapporto tra motore termico e parte elettrica, restituendo maggiore centralità al propulsore endotermico.

Una scelta che, secondo Pirro, nasce da una semplice constatazione tecnica.

«Con la tecnologia e i circuiti di oggi, recuperare così tanta energia è praticamente impossibile.»

Per questo motivo il regolamento è già stato corretto per il biennio 2027-2028: le modifiche sono state ratificate dal World Motor Sport Council lo scorso 23 giugno a Macao.

Una decisione che, letta tra le righe, rappresenta anche il riconoscimento che il progetto iniziale aveva sottovalutato alcuni limiti strutturali.

Pirro, però, avverte che nemmeno questa sarà una soluzione definitiva.

«Si è fatto un passo avanti ridando più potenza al motore endotermico, ma tecnicamente non è così facile.»

Il sogno dei V8 è davvero possibile?

La parte forse più intrigante dell’intervista arriva nel finale.

Si parla delle recenti dichiarazioni del presidente FIA Mohammed Ben Sulayem, che ha aperto pubblicamente alla possibilità di un ritorno dei motori V8 turbo-ibridi con elettrificazione ridotta intorno al 2030.

Una prospettiva che fino a pochi mesi fa sembrava appartenere soltanto alla nostalgia degli appassionati.

Pirro non si sbilancia, ma nemmeno chiude la porta.

Non tutti i costruttori condividono questo entusiasmo: Audi è entrata in Formula 1 scommettendo proprio sulla piattaforma ibrida 2026, mentre Honda ha appena legato il proprio futuro nel Circus al progetto Aston Martin costruito sulla stessa base tecnica. Per questi motoristi, un ritorno ai V8 già nel 2030 rappresenterebbe un cambio di rotta politicamente pesante.

«Non lo so, però tutti vogliono sentire un po’ più di rombo.»

Una risposta diplomatica, seguita però da una considerazione che racconta molto del sentiment interno al paddock.

«Queste Formula 1 da vicino hanno un bel suono, ma tutto il mondo vuole qualcosa di più.»

Non è soltanto una questione romantica.

Il rumore è sempre stato parte integrante dell’identità della Formula 1.

Un elemento emozionale capace di coinvolgere il pubblico tanto quanto la velocità.

La Formula 1 cerca un nuovo equilibrio

Il dibattito sulle power unit dimostra come la Formula 1 sia costantemente alla ricerca di un equilibrio tra innovazione, sostenibilità e spettacolo.

L’elettrificazione resta una strada obbligata, ma l’esperienza maturata negli ultimi anni suggerisce che spingersi troppo oltre rischia di produrre l’effetto opposto: gare meno naturali, gestione energetica eccessivamente invasiva e sorpassi meno autentici.

Le parole di Emanuele Pirro raccontano proprio questo.

Non una bocciatura della tecnologia, ma l’invito a non perdere di vista ciò che ha sempre reso unica la Formula 1.

Perché l’innovazione funziona solo quando migliora lo spettacolo, non quando lo sostituisce.