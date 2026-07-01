Enrico Zanarini propone una chiave di lettura inedita sulla stagione 2026: la Mercedes non avrebbe improvvisamente trovato il ritmo dominante, ma lo avrebbe semplicemente rivelato nel momento più opportuno. Secondo il manager bolognese, l'illusione di poterla raggiungere avrebbe spinto Ferrari e Red Bull a forzare lo sviluppo, innescando una catena di errori. Una teoria che trasforma il vantaggio Mercedes da tecnico a psicologico.

C’è una teoria che, se fosse confermata dai fatti delle prossime settimane, cambierebbe completamente la lettura di questa prima parte di stagione. Non riguarda un aggiornamento tecnico, una direttiva FIA o un colpo di mercato. Riguarda una strategia. Una strategia tanto semplice quanto spietata: non mostrare subito tutte le proprie carte.

È questa l’interpretazione proposta da Enrico Zanarini durante Pit-Talk. Una chiave di lettura diversa dal solito, che prova a spiegare perché, nel giro di poche gare, la Mercedes sia tornata a dominare dopo aver lasciato intravedere una concorrenza finalmente in grado di avvicinarla.

Secondo il manager emiliano, la squadra di Brackley non sarebbe improvvisamente esplosa. Sarebbe semplicemente uscita allo scoperto.

«Come mi aspettavo, la Mercedes all’inizio non ha mostrato la sua grande potenzialità, penso si sia nascosta un po’. Appena la Red Bull ha ripreso terreno e la Ferrari si è vista un po’ di più, infatti ha vinto a Barcellona, ecco che la Mercedes ha allungato il passo.»

Parole pesanti. Perché, se davvero fosse andata così, significherebbe che Ferrari e Red Bull hanno costruito le proprie speranze su un riferimento che in realtà non era quello reale.

L’impressione è che la vittoria Ferrari in Spagna abbia convinto molti che il campionato potesse riaprirsi. L’Austria, invece, ha raccontato una storia completamente diversa. Mercedes è tornata a fare Mercedes, lasciando agli altri soltanto il ruolo degli inseguitori.

Ma il passaggio più interessante del ragionamento di Zanarini arriva subito dopo.

«Questi allunghi provocano delle reazioni nelle squadre: si pensava di averli raggiunti e invece non è così. Allora, nel cercare qualcosa di diverso e più competitivo, si incorre nell’errore.»

È qui che il discorso diventa quasi filosofico. In F1 inseguire può essere persino più pericoloso che restare indietro. Quando credi di essere a due decimi dal leader, sei portato a forzare lo sviluppo, a modificare equilibri che funzionavano, a cercare prestazioni dove forse non ci sono. E spesso è proprio lì che nascono gli errori.

Una fotografia che sembra adattarsi perfettamente al momento Ferrari. Dopo il Canada, Monte Carlo e soprattutto il successo di Barcellona, sembrava che Maranello avesse finalmente trovato la strada giusta. Poi è arrivata l’Austria e il castello si è improvvisamente sgretolato.

Per Zanarini, però, il problema non è tanto Ferrari quanto la forza dell’avversario.

Se Mercedes dispone davvero di un vantaggio consistente sia sul fronte motore sia su quello telaistico, allora gli altri continueranno a rincorrere un bersaglio che si sposta continuamente. Una rincorsa che rischia di trasformarsi in una spirale di sviluppi sempre più estremi e sempre meno efficaci.

È una teoria che oggi non può essere dimostrata, ma che acquista credibilità osservando la gestione della stagione da parte della squadra anglo-tedesca. Mai appariscente all’inizio, devastante quando il campionato entra nel vivo.

Le prossime gare diranno se quella raccontata da Zanarini è soltanto una suggestione oppure la spiegazione più lucida della stagione 2026. Perché, se davvero Mercedes ha scelto di nascondersi per poi colpire al momento giusto, allora il vero capolavoro non è stato tecnico.

È stato psicologico.