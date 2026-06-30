In F1 si è entrati nella fase calda non solo per quel che riguarda la lotta all’iride, ma anche per quel che riguarda il mercato piloti. I top team per la prossima stagione sono già a posto, con tutti i piloti pressoché confermati per il 2027, eppure le voci che riguardano un sedile della Mercedes che potrebbe cambiare pilota continuano a susseguirsi. Ovviamente il pilota interessato è George Russell, fresco vincitore del GP d’Austria di F1 la scorsa domenica.

L’inglese, classe ’98, nonostante le continue «rassicurazioni» di Toto Wolff, non ha ancora firmato il rinnovo ufficiale per il 2027. L’annuncio ufficiale sarebbe dovuto arrivare proprio nello scorso weekend di F1 in Austria, eppure il fatto che l’annuncio continui a tardare qualche sospetto lo desta. Che Toto Wolff stia monitorando la situazione Verstappen–Red Bull per provare a «strappare» l’olandese dal team di Milton Keynes?

Secondo Enrico Zanarini, intervenuto ai microfoni di Pit-Talk, l’ago della bilancia sarà proprio George Russell. Secondo il manager bolognese tutto dipenderà dai risultati che l’inglese riuscirà a ottenere quest’anno con la Mercedes:

«Io credo che dipenda tutto da George Russell la situazione in Mercedes. Kimi Antonelli non si muove. Si sono fatte tante chiacchiere: che Russell va via o lo mettono da un’altra parte se arriva Verstappen. Wolff è un manager molto deciso, vuole il meglio per la sua squadra. Se ritiene che il meglio sia Max Verstappen e Kimi Antonelli, dipenderà molto dalle clausole del contratto di Russell. Se ci sono clausole di performance per cui la Mercedes dopo il primo anno può rescindere il contratto, allora può succedere di tutto, se Verstappen si rende disponibile.»

Poi però Zanarini parla dei progressi della Red Bull, con il team anglo-austriaco che sta dando il massimo sforzo in F1 per convincere Verstappen a restare a Milton Keynes oltre il 2026. Effettivamente con una Red Bull competitiva capace di tornare a vincere in F1 dei GP, che motivo avrebbe l’olandese per lasciare la compagine di Milton Keynes? Ecco cos’ha affermato Zanarini a tal proposito: