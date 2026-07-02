Zanarini punta su Rafael Câmara: “Lo porteremo in Formula 1”

Se c’è una cosa che accomuna tutti i grandi manager del motorsport è la capacità di guardare oltre l’orizzonte. Mentre il paddock discute di mercato, clausole e cambi di sedile, c’è chi lavora in silenzio sui piloti che potrebbero diventare i protagonisti di domani.

È il caso di Enrico Zanarini, che durante Pit Talk ha raccontato quale sia oggi il progetto più importante della sua attività. Un nome che gli appassionati delle categorie propedeutiche conoscono già molto bene: Rafael Câmara.

Il manager italiano segue il giovane brasiliano ormai da diversi anni e non ha nascosto l’ambizione del progetto.

«La cosa principale di cui mi occupo è un ragazzino che è nostro assistito da circa quattro anni, si chiama Rafael Câmara. È campione nelle categorie propedeutiche e adesso sta veramente impressionando.»

Parole che raccontano un investimento costruito con pazienza, ben prima che Câmara iniziasse ad attirare l’attenzione del grande pubblico. Un lavoro lontano dai riflettori, ma tipico di chi nel paddock vive pensando al medio e al lungo periodo.

Zanarini, del resto, conosce bene questo mestiere. Nella sua carriera ha accompagnato piloti del calibro di Giancarlo Fisichella, Vitantonio Liuzzi, Antonio Fuoco e Antonio Giovinazzi. Oggi, però, il suo sguardo è rivolto alla nuova generazione.

L’obiettivo è dichiarato e non lascia spazio a interpretazioni.

«Speriamo di portarlo in Formula 1 il prossimo anno. Sto lavorando sul futuro.»

Una frase che sintetizza perfettamente la filosofia del manager. Mentre il Circus continua a discutere del presente, lui prova a costruire quello che verrà.

C’è poi un altro dettaglio che rafforza il progetto. Zanarini ha spiegato come la sua agenzia gestisca anche importanti partnership commerciali, tra cui uno sponsor brasiliano già presente nell’orbita Ferrari.

«Per quanto riguarda la Formula 1, come agenzia gestiamo degli sponsor; ne abbiamo uno brasiliano molto importante con la Ferrari.»

Un elemento che potrebbe rivelarsi prezioso nel percorso di crescita di Câmara, anche se, come sempre accade in F1, saranno soprattutto i risultati in pista a determinare il futuro del giovane talento.

Il messaggio lanciato da Zanarini è chiaro: mentre tutti osservano il mercato dei piloti già affermati, lui sta cercando di costruire il prossimo protagonista del Circus. E se il progetto Rafael Câmara continuerà a crescere con questo ritmo, il suo nome potrebbe presto smettere di essere una promessa per diventare una realtà della F1.