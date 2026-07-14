WEC | San Paolo: BMW vince, Ferrari a podio riapre il mondiale?

BMW trionfa ad Interlagos, Ferrari sul podio e Toyota arranca. A quattro gare dal termine del Mondiale Endurance la lotta per il titolo sembra essere una lotta a tre, con la casa bavarese che sembra al momento quella messa meglio. Ma già ad Austin, Ferrari e Toyota promettono battaglia in pista. Cadillac ancora una volta in gara fa il passo del gambero, mentre Aston Martin limita i danni. Delusione invece per Alpine, Peugeot e Genesis.

Il WEC ha corso nella giornata di domenica in Brasile per la 6 ore di San Paolo, per la quarta prova del campionato. Ed a trionfare è stata la BMW, bissando così il successo del Belgio di maggio, ma questa volta a trionfare è stata la #15 con Magnussen, Marciello e Vanthoor. Diciamo che dopo la sfortunata 24 ore di Le Mans, l’equipaggio #15 si è così tolta una bella soddisfazione. La vettura gemella #20 invece non è andata oltre l’ottavo posto finale, poichè anche penalizzata di 5″ a fine gara per aver speronato la 499P #50 nel tentativo di resistere ad un sorpasso nei minuti finali della corsa carioca.

Ciò nonostante, la M Hybrid V8 #20 mantiene la leadership nel mondiale WEC riservato agli equipaggi, anche se la Ferrari #51 con il secondo posto ottenuto da Pier Guidi, Giovinazzi e Calado accorcia le distanze. Solo 18 punti separano la vettura #51 dalla BMW #20. Ed a quattro gare dalla fine del campionato, tutto ancora può essere rimescolato ulteriormente. Un podio a dir poco inaspettato per il Cavallino, considerando che la 499P non ha mai digerito bene il circuito di Interlagos. Ed a solo 3″ dalla vittoria tra l’altro.

Ma dato che nel WEC ora non è più concesso sapere i parametri del BoP nelle vetture, possiamo dire che questa volta (per quello che si è potuto vedere) è stata la strategia adottata dagli uomini del Cavallino a fare la differenza ad Interlagos. In pratica anticipando la sosta a metà corsa circa, la #51 si è liberata del traffico davanti a se, imponendo così il proprio passo, decisamente migliore rispetto alle aspettative della vigilia appunto. Dopo la batosta della Le Mans a Maranello serviva una riscossa, ed è arrivata ad Interlagos, sulla carta una pista molto ostica per la Rossa. Così come lo sarà il Fuji.

E con il secondo posto di Interlagos la Ferrari #51 si rilancia nel mondiale piloti, con la prossima tappa ad Austin che sarà fondamentale per vedere quanto di buono mostrato dalla 499P in Brasile. Lo stesso Antonello Coletta è rimasto stupito per le ottime performance della Ferrari in Brasile. La #50 invece è stata penalizzata da un drive through oltre che da un contatto con la BMW #20 appunto.

Ma nella lotta per il mondiale del WEC c’è anche Toyota chiaramente, anche se la casa giapponese ha arrancato durante la 6 ore di San Paolo. Ovviamente per la TR010 vale il discorso di un BoP che senza dubbio ha penalizzato la vettura nipponica in Brasile. Anche perchè per concludere ultima dopo la vittoria a Le Mans, beh, qualcosa non torna. Ciò nonostante, la Toyota è ancora in testa nei costruttori, e l’equipaggio della #7 è a pari punti con la BMW #20.

Continua l’altalena della prestazioni in casa Cadillac, con la V-Series R forti in qualifica, ma non altrettanto forti sul passo gara. Complici anche diversi errori e penalità, ma nonostante tutto la #12 è andata a podio, mentre la vettura gemella #38 è giunta subito dietro. Delusione invece per Alpine, con la casa francese che ha cannato totalmente la strategia. Peggio ancora è andata per Peugeot e Genesis, entrambe costrette ad arrancare nelle retrovie. Mentre Aston Martin in qualche modo si è difesa, giungendo sesta con la #007 approfittando soprattutto degli errori degli avversari. Ora il WEC tornerà in pista tra circa due mesi con la Lone Star Le Mans sul circuito di Austin, in Texas.

Alberto Murador