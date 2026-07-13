A Silverstone si è visto un Max Verstappen che definire nervoso è quasi un eufemismo.
Dopo un sesto posto nella Sprint e un deludente settimo nelle qualifiche della gara lunga, l’olandese aveva già emesso la sua sentenza sulla RB22:
«Se lasciamo la macchina così com’è, correre non ha molto senso. Preferisco cambiare tutto, perché se non facciamo niente, continueremo a girare in tondo in questo posto.»
Traduzione: questa macchina non va da nessuna parte.
La richiesta era chiara. Rompere il regime di parco chiuso, modificare assetto e power unit e partire dalla pit lane. Una scelta estrema.
La Red Bull ha detto no. E dire no a Verstappen non è esattamente rifiutare un caffè al distributore automatico. Serve una certa dose di coraggio. O incoscienza.
Il risultato? Ritiro per un cedimento dell’ala posteriore e, via radio, una frase che vale più di cento conferenze stampa:
«Se fosse dipeso da me, sarei partito dalla corsia dei box.»
Poche parole. Ma abbastanza per far capire che, questa volta, il campione del mondo e il muretto stavano giocando due partite diverse.
Nel post-gara, il team principal Laurent Mekies ha spiegato la logica della squadra: partire dalla pit lane avrebbe significato perdere troppo terreno, anche con una macchina potenzialmente più performante. Meglio accettare una vettura imperfetta e sperare che il danno fosse limitato. Una scelta razionale. Che, con il senno di poi, si è trasformata in una scommessa persa.
Ma sarebbe troppo facile fermarsi qui. Perché il vero tema non è tecnico. È umano.
Mentre Verstappen chiedeva fiducia dal muretto, qualcun altro la stava perdendo nel garage. Gianpiero Lambiase – il suo storico ingegnere di pista, l’uomo dei quattro titoli – lascerà la Red Bull per approdare in McLaren entro il 2028.
E qui arriva il dettaglio più interessante. Secondo De Telegraaf, il direttore tecnico Pierre Waché avrebbe iniziato a limitare le informazioni più sensibili condivise con Lambiase, nel timore che possano finire, prima o poi, nella futura squadra. Insomma, Lambiase è ancora seduto al muretto. Ma è un po’ come lasciare il custode dentro casa dopo avergli cambiato la serratura.
Il paradosso è servito: l’uomo di cui Verstappen si fida di più sembra essere diventato quello di cui la Red Bull si fida di meno.
E non finisce qui.
C’è poi la famosa clausola nel contratto di Verstappen. I rumors raccontano che, se entro la pausa estiva non dovesse occupare almeno la seconda posizione nel Mondiale, potrebbe liberarsi senza penali. Oggi Max è settimo, a oltre cento punti dalla vetta. Uno scarto che rende quella clausola tanto teorica quanto un consiglio di aerodinamica dato a un sasso. Sempre i ben informati sostengono che la Red Bull avrebbe provato a eliminarla offrendo decine di milioni. Verstappen, secondo le indiscrezioni, avrebbe ringraziato e declinato. Non è un dettaglio: è la differenza tra chi vuole blindare il futuro e chi vuole tenere la porta socchiusa.
Ed eccoci al vero filo conduttore della settimana.
Tre porte.
La prima è quella della pit-lane, che Red Bull ha deciso di non aprire.
La seconda è quella dell’accesso alle informazioni tecniche, che si starebbe lentamente chiudendo davanti a Lambiase.
La terza è quella del contratto, che Verstappen sembra intenzionato a lasciare spalancata. E conduce dove? Le voci del paddock diventano ogni giorno meno timide. Nel 2027 Verstappen potrebbe vestire i colori McLaren scambiandosi il sedile con Piastri. In fondo essendo lui olandese, dovrebbe donargli l’iconica tonalità arancione di Woking: papaya.
Cosa c’è di vero? Non si sa.
Ma in Formula 1 le grandi separazioni iniziano quasi sempre così. Prima arrivano i piccoli segnali. Poi le frasi via radio. Poi le porte che iniziano a chiudersi.
E quando tutti se ne accorgono… il trasloco è già iniziato.