La Formula 1 è tornata quasi interamente a pagamento, con la diretta in chiaro ridotta a poche gare. Nicola Villani, storica voce di Eurosport, riflette su come Valentino Rossi e Jannik Sinner abbiano riportato motomondiale e tennis sulle reti generaliste grazie ai loro successi. Ora tocca a Kimi Antonelli, leader del Mondiale 2026 con sei vittorie in dieci gare, provare a ripetere l'impresa e riportare la F1 a un pubblico più ampio, nonostante il legame quasi indissolubile tra i tifosi italiani e la Ferrari.

C’è stato un tempo in cui la Formula 1 faceva parte del rito della domenica. Bastava accendere la televisione e, gratuitamente, entravano in casa monoposto, sorpassi, strategie e polemiche. Oggi non è più così. Per seguire un’intera stagione serve un abbonamento, mentre la televisione in chiaro offre soltanto una piccola finestra sul Mondiale.

Ma la storia insegna che gli equilibri televisivi possono cambiare. E spesso lo fanno grazie ai campioni.

La Formula 1 non è stata l’unica disciplina a vivere la migrazione verso le pay-tv. Lo stesso destino è toccato al Motomondiale e al tennis: anni di dirette gratuite, poi il progressivo spostamento sulle piattaforme a pagamento. Eppure, in entrambi i casi, qualcosa ha ribaltato il tavolo.

Quel qualcosa aveva un nome e un cognome: Valentino Rossi e Jannik Sinner.

Due fenomeni capaci di trascinare un pubblico nuovo, tanto da convincere la televisione generalista che valeva la pena tornare a investire.

È proprio da questa riflessione che parte Nicola Villani, storica voce di Eurosport, intervenuto ai microfoni di PitTalk.

«Se ci fosse un pochettino di motorsport in più per tutti, credo che non farebbe assolutamente male. Mi metto dalla parte delle persone normali, che non hanno la nostra fortuna, che non hanno la nostra opportunità. L’abbiamo visto nel motomondiale: prima dell’arrivo di Rossi era soltanto sulle reti criptate, all’epoca c’era Telepiù, io mi ricordo che il motomondiale si trasmetteva solo su Telepiù – è arrivato Valentino Rossi, boom, Mediaset. Il tennis, anche lì, era sparito dalle reti in chiaro – è arrivato Sinner, boom, adesso anche in Rai.»

La domanda, allora, nasce spontanea.

E se il prossimo a cambiare le regole del gioco fosse Kimi Antonelli?

Villani non lo esclude.

«Se Antonelli vincesse il mondiale di Formula 1 – glielo auguro con tutto il cuore, e metto da parte quelli che in questo momento tifano più per Antonelli che per la Ferrari – chissà cosa potremmo vedere.»

L’ipotesi è affascinante, ma c’è una differenza sostanziale rispetto agli altri sport.

In Italia, per moltissimi appassionati, c’è una equazione scolpita nella pietra: Formula 1 uguale Ferrari.

Nel Motomondiale il tifo è tradizionalmente più legato ai piloti – senza voler urtare la sensibilità dei ducatisti più integralisti – mentre in Formula 1 il Cavallino continua a rappresentare il centro emotivo del movimento. Del resto, è difficile pretendere il contrario nel Paese che ha dato i natali alla Scuderia più famosa del mondo.

Eppure, c’è un altro elemento che merita attenzione.

L’Italia aspetta un campione del mondo di Formula 1 dal lontano 1953. Sono settantatré anni di attesa.

Nel frattempo, è arrivato un ragazzo di appena diciannove anni, nato nella Motor Valley, che sta vivendo una stagione semplicemente straordinaria. Antonelli ha conquistato sei vittorie nelle prime dieci gare, guida il Mondiale e ha quasi cinquanta punti di vantaggio su Lewis Hamilton. Numeri che non passano inosservati.

Naturalmente sarebbe ingenuo pensare che basti vincere un Mondiale per replicare l’impatto mediatico di Valentino Rossi. Vale era un fenomeno irripetibile, dentro e fuori dalla pista, capace di trasformare ogni esultanza in un evento. Difficilmente vedremo Kimi festeggiare chiudendosi in un bagno chimico a bordo pista – però, mai dire mai.

Ma ogni epoca costruisce i propri eroi con linguaggi diversi.

Forse, allora, varrebbe la pena mettere per un attimo da parte il tifo di squadra e guardare questo ragazzo con un pizzico di orgoglio nazionale. Perché, se davvero dovesse riportare il tricolore sul tetto della Formula 1, non cambierebbe soltanto la storia sportiva italiana.

Potrebbe cambiare anche quella della televisione, consentendo a tutti gli italiani di godere delle sue gesta sportive.

E se un giorno dovessimo vederlo anche vestito di rosso…

Beh, allora sì che avremmo fatto davvero bingo.