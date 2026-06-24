In Ferrari, in questo momento, il rischio più grande non è soltanto sbagliare un aggiornamento. È sbagliare il racconto attorno a quell’aggiornamento.

Perché la notizia del nuovo carburante Shell destinato alla Rossa è reale, concreta, importante. Ma proprio per questo va trattata con serietà, non con l’enfasi da televendita che spesso accompagna ogni novità tecnica che esce da Maranello. Il tema è semplice: la Ferrari si prepara a portare in Austria un’evoluzione della power unit legata alle opportunità di sviluppo consentite dal sistema ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), e in questo pacchetto rientra anche un nuovo fuel Shell studiato per lavorare in sinergia con la nuova configurazione del motore. Il punto, però, è capire cosa può davvero cambiare e soprattutto cosa no.

Sullo sfondo, però, resta un’incognita procedurale: la Red Bull ha contestato la propria classificazione come benchmark ICE, bloccando la ratifica ufficiale della FIA. Ferrari porterà comunque il motore aggiornato a Spielberg, ma il via libera definitivo non è ancora arrivato.

Perché no, non stiamo parlando della bacchetta magica che trasforma di colpo la SF-26 in un missile ingestibile per tutti gli altri. E no, non basta una benzina “migliorata” per cancellare in un weekend i limiti strutturali di una monoposto che, pur cresciuta, continua ad avere bisogno di conferme.

La notizia è seria. Il racconto che le gira attorno molto meno

La base tecnica del discorso è chiara: Ferrari sta lavorando a un pacchetto che comprende aggiornamenti al motore endotermico e un nuovo carburante Shell sviluppato appositamente per questa specifica configurazione. Non è un dettaglio da poco, perché nel regolamento 2026 il carburante non è più un accessorio secondario, ma una parte sempre più integrata del rendimento complessivo della power unit. Oggi il fuel non serve soltanto a “far andare” il motore: serve a ottimizzarne il funzionamento, a sostenere determinate temperature, a lavorare in equilibrio con combustione, efficienza e affidabilità.

Ed è qui che bisogna stare attenti. Perché una cosa è dire che Shell possa portare un contributo concreto alla Ferrari. Un’altra, completamente diversa, è raccontare questa novità come se da sola valesse una rivoluzione tecnica.

La verità, molto meno romantica e molto più Formula 1, è che i margini di manovra sul carburante esistono ma sono strettissimi. Il regolamento impone parametri severi, soprattutto in un’epoca in cui i carburanti devono rispondere non soltanto a logiche prestazionali, ma anche a vincoli di sostenibilità, composizione e omologazione. Questo significa che ogni passo avanti può valere qualcosa, ma quel qualcosa va pesato con precisione chirurgica. Non con i titoloni.

Ferrari cerca cavalli, ma soprattutto equilibrio

È plausibile che il nuovo carburante, insieme all’evoluzione del motore, consenta alla Ferrari di recuperare una parte del gap in termini di potenza pura. Ed è giusto che a Maranello ci provino, perché in questa F1 la differenza tra stare in scia e non riuscire nemmeno ad attaccare si misura anche su dettagli di questo tipo. Ma c’è un punto che non andrebbe mai dimenticato: quando si va a spremere di più un’unità già al limite, il guadagno non va mai letto da solo. Va sempre accompagnato dalla domanda più scomoda: quanto costa in termini di temperature, stress meccanico e affidabilità?

Perché è lì che passa il confine tra un upgrade intelligente e un upgrade pericoloso. Se il nuovo composto Shell aiuta Ferrari a spingere di più senza mettere il motore in una zona grigia dal punto di vista termico, allora è un passo avanti vero. Se invece per cercare qualche cavallo extra aumentano le sollecitazioni sulla power unit o si restringe la finestra di utilizzo ottimale, allora il rischio è di ritrovarsi con un vantaggio teorico e un problema pratico.

In sostanza: la domanda non è solo quanti cavalli porta, ma quanto stabilmente li puoi usare.

Il vizio di gonfiare tutto è il vero problema

La sensazione è che attorno alla Ferrari si continui a ripetere lo stesso copione. Esce una novità tecnica, si trasforma subito in “svolta”, “arma segreta”, “upgrade decisivo”, “mossa che cambia il Mondiale”. Poi arriva il weekend, la pista rimette tutti al proprio posto e ci si ritrova a fare il processo alle aspettative sbagliate.

È questo il punto su cui bisognerebbe essere più onesti: il nuovo carburante Shell può rappresentare un tassello utile, anche importante, nel percorso di crescita della Ferrari. Ma resta un tassello. Non è una sentenza. Non è una scorciatoia. Non è il bottone rosso che ribalta da solo i rapporti di forza.

Se funzionerà, lo farà dentro un quadro più ampio: motore aggiornato, pacchetto tecnico coerente, gestione termica sotto controllo, affidabilità solida, e naturalmente una macchina che continui a confermare i segnali incoraggianti visti a Barcellona. Solo mettendo insieme tutti questi fattori la Ferrari può davvero pensare di trasformare una buona intuizione in un salto di qualità.

Austria dirà se è un aiuto vero o solo un titolo buono per fare clic

Ed è proprio per questo che Spielberg sarà un banco di prova interessante. Non perché lì vedremo una Ferrari improvvisamente irraggiungibile, ma perché lì si capirà se il lavoro con Shell avrà prodotto un beneficio misurabile e soprattutto utile nel contesto reale di un weekend di gara. Vale in qualifica, dove ogni dettaglio conta. Vale in gara, dove invece la differenza la fanno anche gestione, costanza e affidabilità.

La Ferrari ha il diritto di credere in questo upgrade. E forse anche il dovere, perché il 2026 non concede il lusso dell’attesa. Ma chi la racconta dovrebbe avere il dovere opposto: non vendere ogni novità come se fosse il giorno della liberazione.

Il carburante Shell può dare una mano. Può togliere qualcosa dal gap. Può rendere più efficiente un pacchetto che cerca disperatamente continuità. Tutto vero. Però i miracoli, almeno per ora, lasciamoli alle brochure.

In Formula 1 i cavalli si cercano ovunque: nel motore, nell’aerodinamica, nell’ibrido, nel carburante, nei dettagli invisibili. Ma i titoli mondiali non li vince una benzina “miracolosa”. Li vince una macchina completa. E la Ferrari, prima ancora che di slogan, ha bisogno esattamente di questo.