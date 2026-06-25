Dopo la vittoria di Lewis Hamilton a Barcellona, gli equilibri interni al box di Maranello sembrano cambiati. Il sette volte campione del mondo cresce di gara in gara e si afferma come punto di riferimento tecnico ed emotivo del progetto, mentre Charles Leclerc attraversa il momento più difficile della sua stagione, tra errori, sfortuna e occasioni perdute. Con il Gran Premio d'Austria all'orizzonte, la domanda è una sola: riuscirà il monegasco a riscrivere il racconto della stagione?

Ci sono momenti, in Formula 1, in cui i rapporti di forza cambiano senza bisogno di proclami. Non servono comunicati, non servono frasi di circostanza, non serve nemmeno che qualcuno a Maranello si prenda la briga di dirlo apertamente. Basta guardare la pista, mettere in fila gli ultimi weekend e avere il coraggio di accettare una verità che oggi, dentro la Ferrari, comincia a farsi ingombrante: Lewis Hamilton si sta prendendo la Rossa, mentre Charles Leclerc adesso rischia grosso.

Non è una questione di gerarchie ufficiali, almeno non ancora. Non è nemmeno il solito teatrino sulla prima guida e sulla seconda guida, tema che in Ferrari torna sempre comodo quando si vuole semplificare tutto. Qui il punto è più serio, e anche più scomodo: Hamilton, gara dopo gara, sta occupando lo spazio del leader tecnico, emotivo e politico del progetto, proprio mentre Leclerc attraversa una fase in cui sbaglia, si innervosisce, si incarta e soprattutto smette di dare quella sensazione di controllo che un uomo di punta dovrebbe trasmettere alla squadra.

Barcellona, da questo punto di vista, rischia di essere stata molto più di una semplice vittoria. Rischia di essere stata la prima vera fotografia del nuovo equilibrio Ferrari. Da una parte Hamilton, che fiuta il momento, lo aggredisce e lo trasforma in una spallata pesantissima al Mondiale e alle dinamiche interne del box. Dall’altra Leclerc, che continua a trascinarsi dietro un misto velenoso di errori, episodi storti e occasioni lasciate per strada. E in Formula 1 c’è una regola non scritta che vale sempre: quando uno sale e l’altro inciampa, prima o poi la squadra smette di guardare i nomi sulla carta e comincia a seguire quello che vede in pista.

Ecco perché il vero tema, oggi, non è più capire se la convivenza tra Hamilton e Leclerc possa funzionare. Il vero tema è un altro: Ferrari sta già trovando in Hamilton il suo uomo forte per la corsa al titolo? Perché se la risposta dovesse essere sì, allora per Leclerc il problema non sarebbe più soltanto battere il compagno di squadra. Sarebbe evitare di ritrovarsi, in casa propria, a rincorrere un ruolo che fino a pochi mesi fa sembrava cucito addosso a lui.

Hamilton è tornato. E non per caso

La frase più centrata di Tommaso Giacomelli, intervistato nella puntata 456 del podcast di Pit-Talk, in fondo, è anche la più semplice:

«Hamilton è venuto fuori alla distanza.»

Dentro quelle cinque parole c’è la fotografia più onesta del momento Ferrari.

Per mesi, attorno a Lewis, si era respirata un’aria quasi da crepuscolo sportivo. L’anno difficile alle spalle, i dubbi sull’età, il sospetto che il passaggio in Ferrari potesse essere l’ultima fermata di un campione ormai avviato verso il tramonto. Invece no. O meglio: non ancora. Perché Hamilton, lentamente, ha fatto quello che fanno i campioni veri quando vengono dati per finiti: ha preso il rumore, l’ha lasciato sfogare, e poi si è rimesso a guidare.

Non con la ferocia esplosiva del miglior Hamilton degli anni Mercedes, forse. Ma con qualcosa di altrettanto pericoloso: la capacità di leggere il momento, stare dentro la stagione e colpire quando si apre uno spiraglio. Giacomelli lo dice in modo molto netto:

«Le avvisaglie del ritorno del vecchio leone si sono viste fin dalle prime uscite. Hamilton ne è venuto fuori alla grande.»

E non è una frase di cortesia: è una diagnosi.

Barcellona, in questo senso, è stata molto più di una vittoria. È stata una legittimazione. Hamilton non ha soltanto raccolto un risultato pesante: ha fatto capire alla Ferrari, al paddock e forse anche al compagno di box che il vecchio leone non è a Maranello per accompagnare il progetto, ma per prenderselo.

Leclerc, invece, è finito nel punto più pericoloso: quello in cui il talento non basta più a proteggerti

Dall’altra parte del garage c’è Charles Leclerc. E qui il discorso si fa più delicato, perché Leclerc resta un pilota di enorme talento, probabilmente il più puro interprete del giro secco che la Ferrari abbia avuto negli ultimi anni. Ma il talento, in Formula 1, non è un’assicurazione sulla vita. Ti aiuta a volare, non ti salva quando cominci a sbagliare quota.

Il problema, oggi, è che Leclerc sembra finito dentro una spirale brutta da raccontare e ancora peggiore da vivere: un misto di episodi storti, occasioni perse, errori propri e quella sensazione di fragilità sportiva che in un top team diventa subito un macigno. Giacomelli, anche qui, non gira attorno al tema:

«Leclerc gode spesso di una cattiva sorte, oltre a errori inequivocabili commessi nelle ultime uscite.»

È una frase pesante, perché mette insieme le due componenti più tossiche che possano colpire un pilota: ciò che ti succede e ciò che ti provochi da solo. Se c’è solo la sfortuna, resisti. Se ci sono solo gli errori, puoi correggerli. Ma quando le due cose si sommano, il rischio è di perdere lucidità, e con la lucidità se ne va anche quella leggerezza feroce che ha sempre fatto di Leclerc un pilota speciale.

Il paradosso è tutto qui: Leclerc non è improvvisamente diventato un pilota mediocre. Sarebbe una sciocchezza scriverlo. Ma è diventato, almeno in questa fase, un pilota vulnerabile. E in Ferrari, quando accanto hai Hamilton che cresce di domenica in domenica, essere vulnerabile è un lusso che non ti puoi permettere.

Il vero rischio per Ferrari non è la rivalità. È l’investitura

C’è un punto, in queste dinamiche, che spesso si tende a ignorare. Quando si parla di due piloti forti nello stesso team, il dibattito scivola quasi sempre sul terreno della convivenza: litigheranno? Si pesteranno i piedi? Il box esploderà? In realtà il problema, quasi mai, è quello.

Il problema è che in Formula 1, prima o poi, la macchina e il campionato scelgono per te.

Scelgono chi è più continuo, chi sbaglia meno, chi porta a casa di più, chi regge meglio la pressione, chi trasforma una domenica complicata in un quarto posto invece che in un disastro. E quando questo processo comincia, il team può anche continuare a ripetere che i piloti sono sullo stesso piano, che non esiste una prima guida, che si corre per il bene della Ferrari. Tutto vero, formalmente. Ma la realtà scava sotto le dichiarazioni e costruisce una gerarchia di fatto.

Ecco perché il punto non è stabilire se Hamilton stia «mettendo in crisi» Leclerc. Sarebbe una lettura troppo superficiale. Il punto è un altro: Hamilton sta occupando lo spazio del leader tecnico, emotivo e competitivo della Ferrari proprio nel momento in cui Leclerc avrebbe dovuto blindarlo per sé.

Questa è la notizia. E questa, per Charles, è la minaccia più seria.

Austria non è una gara come le altre: è il primo processo vero

La buona notizia per Leclerc è che il calendario gli offre subito una possibilità di replica. La cattiva notizia è che quella possibilità pesa già come un esame. Perché l’Austria non arriva come una tappa qualunque: arriva come il primo vero banco di prova del dopo-Barcellona.

Giacomelli lo ha spiegato bene, indicando Spielberg come una pista favorevole al monegasco:

«Vedremo se ci sarà modo per lui di riscattarsi in Austria, una delle sue piste preferite dove ha dimostrato di saper andar forte.»

Tradotto: se c’è un posto in cui Leclerc può riaprire il discorso, è questo. Se invece anche qui dovesse lasciare la scena a Hamilton, allora il problema smetterebbe di essere un passaggio a vuoto e comincerebbe ad assomigliare a una tendenza.

E le tendenze, in un Mondiale, sono molto più importanti dei singoli episodi.

Perché un conto è perdere una gara. Un conto è iniziare a perdere il racconto della stagione. E Leclerc, oggi, è esattamente su quel confine.

Ferrari sogna il titolo, ma per sognarlo davvero deve capire chi la può portare fin lì

Naturalmente, tutto questo si lega all’altro grande tema: la Ferrari può davvero lottare per il Mondiale? Giacomelli non chiude la porta, anzi.

«La stagione è ancora molto lunga. Se gli aggiornamenti riusciranno a dare quell’apporto decisivo alla scuderia di Maranello per fare un ulteriore upgrade, perché no?»

Ed è una lettura condivisibile, perché il campionato non è finito e il margine per rientrare esiste ancora, soprattutto se gli sviluppi tecnici daranno alla SF-26 quella continuità che fin qui è mancata.

Però proprio qui sta il nodo: se la Ferrari vuole davvero trasformare un’ambizione in una corsa concreta al titolo, non può permettersi di arrivare all’estate con un equilibrio finto nel box. Non perché serva dichiarare una prima guida per decreto, ma perché il Mondiale, quando entra nel vivo, chiede chiarezza. Chiede un riferimento. Chiede un pilota che sappia trascinare la squadra quando le domeniche si sporcano, quando gli aggiornamenti non bastano, quando il weekend perfetto non arriva.

E oggi, brutalmente, quel pilota sta assomigliando molto più a Hamilton che a Leclerc.

La battuta di Enzo Ferrari fa sorridere. Ma il senso è più serio di quanto sembri

Poi c’è la battuta, bellissima, che Giacomelli tira fuori parlando di Hamilton:

«Hamilton sa come si vince e ha dimostrato di non aver perso lo smalto nonostante l’età. D’altronde non ha ancora una famiglia, quindi, se è ancora valido il motto di Enzo Ferrari secondo cui un pilota perde un secondo a ogni figlio che gli nasce, Hamilton da questo punto di vista è ancora abbastanza fresco.»

Fa sorridere, certo. Ma sotto la battuta c’è una verità che a Maranello dovrebbe interessare parecchio: Hamilton non è venuto in Ferrari per vivere di rendita, per chiudere il cerchio o per godersi l’ultimo contratto romantico della carriera. Hamilton è venuto per vincere. E il fatto che, a 41 anni, abbia ancora la fame, la disciplina e la lucidità per farlo è forse l’aspetto più impressionante di tutta questa storia.

Il punto, allora, non è se Leclerc debba preoccuparsi di Hamilton. Il punto è che da oggi Leclerc deve preoccuparsi soprattutto di se stesso. Deve tornare pulito, preciso, feroce. Deve tornare a essere il pilota che non aspetta il weekend giusto per reagire, ma se lo costruisce. Deve togliersi di dosso quella patina di incompiutezza che negli ultimi GP gli si è appiccicata addosso come polvere.

Perché se Hamilton continua a crescere e Leclerc continua a rincorrere, Ferrari si ritroverà con una risposta che forse non voleva avere così presto. Non quella sul dualismo, ma quella ben più pesante sul nome da scrivere in cima alle speranze iridate.

E a quel punto non serviranno più i comunicati, né le carezze diplomatiche, né le formule da conferenza stampa. Parlerà la pista. Che, come sempre, è l’unica davvero incapace di mentire.