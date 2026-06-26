Il Red Bull Ring mette alla prova tutti. A Spielberg l'altitudine riduce la densità dell'aria, il caldo spinge al limite le power unit e il tracciato punisce chi arriva con un pacchetto incompleto. Mercedes si presenta con aggiornamenti fondamentali, Ferrari debutta con la prima power unit ADUO, Red Bull risponde in casa propria. Una gara in cui i dettagli fanno la differenza tra la vittoria e il ritiro anticipato.

C’è un circuito che, più di altri, sa mettere a nudo le macchine e togliere alibi ai team. Il Red Bull Ring è uno di quelli. Corto, nervoso, apparentemente semplice, in realtà perfido. Perché l’Austria è una pista che ti costringe a fare tutto bene: potenza, efficienza aerodinamica, trazione, gestione termica, affidabilità. E quest’anno, con temperature previste altissime e un’altitudine che torna a pesare come un macigno, il GP di Spielberg rischia di diventare molto più di un semplice appuntamento di metà stagione: può essere uno spartiacque.

Perché sulla carta la gara austriaca mette insieme tutti gli ingredienti che possono sparigliare le carte. Mercedes arriva con aggiornamenti decisivi e con il peso di dover dimostrare che i problemi al caldo non sono più un’emergenza. Ferrari si presenta con una power unit nuova e con la sensazione di poter stare dentro la lotta vera. Red Bull porta un pacchetto importante e spera che Verstappen possa rimettere il muso davanti almeno nelle zone in cui la RB dovrebbe respirare meglio. McLaren, invece, arriva con il fiato corto: questa pista potrebbe esserle più amica di Barcellona, ma oggi la sensazione è che sia lei a dover rincorrere gli altri, non il contrario.

Austria, pista corta ma severa: qui si vince anche nel cofano motore

Il Red Bull Ring viene spesso raccontato come una pista da medio carico, ed è corretto. Ma fermarsi a questa etichetta significa capirne solo una parte. In realtà Spielberg è un tracciato misto, spaccato in due anime molto diverse tra loro. Tutto il primo settore e metà del secondo vivono di rettilinei, frenate secche e ripartenze da curve lente: una porzione di pista da basso carico, dove contano trazione, efficienza in accelerazione e stabilità in staccata. Poi però il circuito cambia pelle: il finale del T2 e tutto il T3 portano in dote curve medie e veloci in appoggio, percorrenze più lunghe, carico da generare e una macchina che deve stare piantata senza trascinarsi dietro troppo drag.

È proprio questo equilibrio a rendere l’Austria una pista infida. Non puoi presentarti con una vettura estrema in una direzione, perché il tracciato te la fa pagare subito nell’altra. Serve una macchina completa, pulita, efficiente. E torna centrale un concetto che quest’anno pesa sempre di più: l’efficienza aerodinamica. Chi riesce a produrre carico senza trascinarsi dietro troppa resistenza ha già in mano una fetta importante del weekend.

Il vero giudice sarà l’altitudine: 700 metri che possono fare male

Ma il tema più delicato del weekend non è soltanto il layout. È l’aria. O meglio: la mancanza d’aria. Spielberg si trova a circa 700 metri di altitudine, con una densità dell’aria più bassa di circa il 10%. Tradotto: meno resistenza aerodinamica, ma anche meno flusso utile per raffreddare tutto quello che, in una F1 moderna, vive di equilibrio termico. Power unit, turbo, batterie, impianto frenante: qui tutto viene sottoposto a uno stress supplementare.

E se questo discorso valeva già in passato, nel 2026 assume un peso ancora più serio. Le nuove power unit stanno già mostrando una fragilità diffusa, i ritiri di questo avvio di stagione lo dimostrano, e il caldo previsto per il fine settimana — con aria sui 30 gradi e asfalto vicino ai 50 — rischia di alzare ulteriormente la soglia del pericolo. Il punto è semplice: in Austria non basta avere cavalli, bisogna riuscire a tenerli vivi.

Per questo il raffreddamento diventa il vero fattore tecnico cruciale del weekend. I team dovranno trovare il compromesso giusto tra prestazione pura e sopravvivenza meccanica. Aprire troppo le carrozzerie significa perdere efficienza e velocità. Tenerle troppo chiuse può voler dire cuocere la macchina. È una partita sottile, da giocare sul filo dei gradi e dei decimi.

Gomme, degrado e energia: non sarà una passeggiata

A complicare il quadro ci pensa anche il resto. L’Austria non è una pista devastante per gli pneumatici come può esserlo Barcellona, ma nemmeno un tracciato indulgente. L’abrasione resta medio-alta, il degrado ci sarà e Pirelli, non a caso, porta la gamma più morbida: C3, C4 e C5. Questo significa una finestra strategica da maneggiare con cura, soprattutto se le temperature dell’asfalto si confermeranno così alte.

La severità energetica, invece, è valutata media. Non siamo davanti a un circuito estremo da questo punto di vista, ma la metà stop&go del tracciato rimette al centro accelerazione, deployment e lavoro della power unit. Ecco perché l’Austria è una pista che non perdona i pacchetti incompleti: se hai una macchina forte solo in percorrenza o solo sul dritto, qui vieni scoperto.

Mercedes, la favorita con la febbre

Sulla carta, resta la squadra da battere. Il Red Bull Ring, per caratteristiche, riporta in alto molti dei valori che possono favorire la Mercedes: potenza, accelerazione, efficienza nei tratti da pieno carico motore. Da questo punto di vista il layout austriaco può essere più affine rispetto a Barcellona e restituire alle Frecce un terreno più congeniale.

Il problema è che l’Austria arriva esattamente nel punto in cui la Mercedes non avrebbe voluto essere messa sotto torchio: il caldo e la gestione termica. Il team ha già mostrato sofferenze lato batterie e affidabilità quando le temperature si alzano, e non è un dettaglio da poco. Proprio per questo a Spielberg sono attesi aggiornamenti sia di performance sia, soprattutto, di affidabilità. È il weekend della verità: se gli aggiornamenti funzionano, Mercedes resta davanti e manda un messaggio forte al campionato. Se invece sarà costretta a contenere prestazioni per proteggere la power unit, allora il GP d’Austria potrebbe diventare improvvisamente molto più aperto di quanto oggi sembri.

Ferrari, qui può restare attaccata alla lotta vera

Per la Ferrari il Red Bull Ring è uno di quei circuiti che non si lasciano etichettare con facilità. Non è una pista amica in senso assoluto, ma nemmeno un tracciato nemico. È una pista da interpretare. Sulla carta, la Rossa potrebbe soffrire di più nella prima parte del giro, dove potenza e accelerazione pesano parecchio, per poi respirare meglio nel finale, là dove il carico e la qualità aerodinamica tornano a contare davvero.

Ma ci sono almeno tre elementi che spingono a guardare l’Austria con un certo ottimismo da Maranello. Il primo è che Ferrari porta qui la prima power unit nuova con l’ADUO: il guadagno prestazionale non sarà rivoluzionario, ma è un primo passo e soprattutto un segnale. Il secondo è che, almeno finora, la Rossa si è mostrata più solida sul piano dell’affidabilità rispetto ad altri rivali, e in un weekend in cui la tenuta meccanica può fare la differenza questo pesa. Il terzo è forse il più interessante: Ferrari ha dimostrato di saper lavorare bene con asfalti molto caldi sul fronte degrado, e con 50 gradi previsti in pista questo non è affatto un dettaglio secondario.

Aggiungiamoci un altro elemento: storicamente, in Austria, la Ferrari negli ultimi anni ha spesso trovato una buona competitività. Non basta per sbilanciarsi, ma abbastanza per dire una cosa netta: la Rossa non arriva a Spielberg per fare la comparsa. Se la nuova PU darà anche solo un piccolo aiuto nella metà più “motoristica” del circuito, allora Ferrari ha tutto per restare in scia di Mercedes e giocarsi la gara.

McLaren, pista più amica di Barcellona. Ma adesso è lei a inseguire

L’Austria potrebbe essere un piccolo sollievo per la McLaren. I problemi emersi di recente, soprattutto sull’asse anteriore e nella gestione della finestra termica, dovrebbero pesare meno su un tracciato che rispetto a Barcellona sposta il bilanciamento verso una natura più rear limited, più vicina a quella vista in Canada, dove la vettura si era espressa meglio.

Il punto, però, è che il contesto è cambiato. Oggi McLaren non arriva più con l’aria di chi può imporre il ritmo. Arriva con la necessità di rispondere. E soprattutto con un pacchetto Ferrari che, sul passo gara, sembra averle scavato un margine di rincorsa non banale. Se Spielberg sarà davvero più affine alle caratteristiche della MCL, allora potrà tornare dentro la lotta. Ma non può permettersi un weekend sporco, né sul piano del set-up né, soprattutto, su quello dell’affidabilità. Perché anche dalle parti di Woking il tema termico non può essere preso alla leggera.

Red Bull, aggiornamento pesante e la solita incognita Verstappen

La Red Bull arriva a casa propria con un aggiornamento importante e con una missione molto chiara: rientrare nella partita. Christian Horner non c’è più, Laurent Mekies ha già messo le mani avanti spiegando che il nuovo pacchetto non basterà da solo per riportare la squadra al vertice, ma in Austria è difficile non guardare comunque con attenzione alla squadra di Milton Keynes. Per un motivo molto semplice: c’è Max Verstappen. E basta quello, spesso, per spostare gli equilibri.

La sensazione è che la Red Bull possa essere più efficace nel tratto centrale e nell’ultimo settore, dove le curve da carico possono valorizzare il pacchetto, mentre rischia di pagare qualcosa nei tornantini e nelle ripartenze più violente. Ma se l’aggiornamento funzionerà anche solo parzialmente, Verstappen potrebbe rimettersi in mezzo alle prime file e tornare a disturbare chi oggi pensa di avere il weekend in mano.

Anche qui, però, il rovescio della medaglia si chiama affidabilità. Il motore è spinto, il caldo sarà feroce e l’Austria non è il posto giusto per presentarsi con un pacchetto aggressivo ma fragile.

Il GP dei dettagli, dei decimi e forse dei ritiri

La sensazione, alla vigilia, è che il GP d’Austria possa essere uno di quei weekend in cui la classifica finale non sarà scritta solo dal ritmo puro. Sarà una corsa di dettagli, di compromessi, di gestione. Una gara in cui la qualifica potrebbe comprimere i top team in pochi centesimi, perché la pista è cortissima e basta un’incertezza in frenata o un’uscita non perfetta da una curva lenta per buttare via mezza fila.

Ma sarà soprattutto la domenica a raccontare la verità. Perché sul passo gara conteranno il degrado, la tenuta delle gomme posteriori, la gestione del calore, la sopravvivenza della power unit. E in questo quadro il pronostico più logico oggi porta a un duello Mercedes-Ferrari, con Verstappen pronto a infilarsi in qualsiasi varco e una McLaren chiamata a dimostrare di essere ancora davvero dentro il gruppo di testa.

L’impressione è che qualcosa, in Austria, possa rompersi. Magari un equilibrio tecnico, magari una narrativa che sembrava già scritta, magari qualche power unit di troppo. Perché il Red Bull Ring è corto, sì. Ma sa essere spietato. E spesso, sulle piste spietate, viene fuori chi è davvero pronto a lottare per qualcosa di grosso.