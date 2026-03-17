ADUO: la F1 inventa il suo BoP – Cosa cambia nel 2026

C’è un acronimo nascosto nel cuore del regolamento operativo 2026 della Formula 1 che i più non hanno ancora notato. Quattro lettere: ADUO. Sta per Additional Development and Upgrade Opportunities — Opportunità Aggiuntive di Sviluppo e Aggiornamento — ed è il nome ufficiale con cui la FIA ha battezzato uno dei meccanismi più controversi mai introdotti nel Campionato Mondiale. Non troverete dibattiti accesi nei comunicati stampa. Non troverete i team principal a commentarlo davanti alle telecamere. Eppure, all’articolo F5.2.1 delle Operational Regulations 2026 — documento pubblicato il 10 dicembre 2025 e approvato dal World Motor Sport Council — quella sigla è scritta nero su bianco, con tutto il suo carico di implicazioni.

Il funzionamento è brutalmente semplice nella sua logica, anche se la sua attuazione è di una complessità tecnica notevole. Le prestazioni del motore termico (ICE) di ciascun costruttore di power unit vengono misurate direttamente in gara, su periodi di valutazione definiti nel corso della stagione. Non in fabbrica, non su banco: in pista, dove le condizioni sono reali e i dati inesorabili. Il risultato di queste misurazioni determina se un costruttore soddisfa i criteri per l’ADUO. Se il gap rispetto al costruttore più performante supera una soglia stabilita, scattano le ore aggiuntive di testing sui banchi prova.

I numeri che la FIA non ha reso pubblici — ma che sono nel regolamento

La Tabella 2 dell’articolo F5.2.7 del documento contiene qualcosa di molto raro nella documentazione FIA: numeri precisi, non principi generali. Per ciascuno dei tre periodi di valutazione ADUO previsti in stagione, un costruttore con un gap inferiore al 2% rispetto al migliore non riceve nulla. Un gap tra il 2% e il 4% vale 70 ore operative aggiuntive sui banchi prova. Tra il 4% e il 6%: 110 ore. Tra il 6% e l’8%: 150 ore. Oltre l’8% di distacco: 190 ore. A queste si aggiunge una clausola separata: il costruttore che soddisfa i criteri ADUO riceve un bonus del 30% sulle ore operative ICE annuali, attivato a partire dalla settimana successiva alla quinta gara dell’anno in cui scatta il diritto.

Per dare la misura di quello che stiamo dicendo: il limite base di ore operative ICE per il 2026 è di 410 ore annue. Un costruttore con un gap superiore all’8% dal migliore può accumulare, nell’arco dei tre periodi di valutazione, fino a 570 ore aggiuntive — quasi il 40% in più rispetto all’allocazione standard. Nella logica della F1, dove ogni ora sul banco vale milioni di euro di sviluppo, questa non è una concessione simbolica. È un vantaggio strutturale di enorme portata.

Perché va in sordina: il linguaggio che nasconde la sostanza

Se questo meccanismo non ha ancora generato il dibattito che merita, una ragione c’è ed è quasi comica: il regolamento è scritto in un modo che scoraggia la lettura. L’ADUO non ha una sezione dedicata con un titolo evidente. Appare incastrato nell’articolo F5.2.1, intitolato Testing Periods and Performance Assessment Periods — una dicitura che suona come una nota burocratica sulla calendarizzazione dei test. Solo chi legge fino in fondo, e poi va a cercare la Tabella 2 qualche pagina dopo, capisce cosa sta guardando. Non è un caso: i meccanismi più politicamente sensibili nei regolamenti FIA tendono a essere formulati in modo da essere comprensibili ai tecnici e opachi ai commentatori.

C’è anche un secondo motivo per il silenzio. Nessun costruttore ha interesse a dichiarare pubblicamente di essere in deficit prestazionale. Farlo significherebbe ammettere debolezza davanti ai propri partner commerciali, ai propri piloti, ai propri team clienti. L’ADUO funziona meglio nell’ombra: chi lo riceve preferisce non dirlo, chi non lo riceve preferisce non discuterlo per non sembrare arrogante. Il risultato è un meccanismo che opera in silenzio, con impatti competitivi reali, senza quasi nessun controllo esterno.

La questione che nessuno vuole affrontare

Chiamiamolo con il suo nome vero: l’ADUO è un Balance of Performance applicato al processo di sviluppo. Non alla vettura in pista — nessuno aggiunge zavorra o riduce il boost come nelle serie GT — ma alla capacità produttiva in fabbrica. L’effetto finale è lo stesso: chi è indietro riceve risorse supplementari per avvicinarsi. La differenza con un BoP classico è che qui il correttivo agisce a monte, nei mesi di lavoro sul banco prova, anziché a valle, nel weekend di gara. È più discreto. È più difficile da contestare. Ed è altrettanto artificioso nella sua logica di fondo.

La Formula 1 è nata e cresciuta sul principio opposto: chi costruisce il motore migliore, vince. Chi sbaglia l’architettura tecnica, paga. È stato così per decenni, attraverso ere regolamentari completamente diverse. Quel principio ha prodotto otto stagioni consecutive di dominio Mercedes e, prima ancora, anni di Renault imbattibile e di Ferrari intoccabile. Ha prodotto noia sportiva. Ha prodotto anche, però, progressi tecnici reali che poi sono migrati nell’industria automobilistica. La domanda che l’ADUO pone alla Formula 1 è se sia ancora disposta a pagare quel prezzo — o se preferisca garantire uno spettacolo più equilibrato in cambio di un’eccellenza tecnica leggermente più opaca.

Non esiste una risposta giusta in assoluto. Esiste però una risposta onesta: la F1 del 2026 ha già scelto. Quella scelta si chiama ADUO, sta all’articolo F5.2.1 delle Operational Regulations, ed è in vigore da quando è partita la prima gara di questa stagione.