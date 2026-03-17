F1 | Antonelli accende la miccia: Russell sotto pressione?

La vittoria di Andrea Kimi Antonelli nel Gran Premio di Cina 2026 è molto più di un semplice successo.

È il momento in cui la F1 ha capito che il talento italiano non è solo un prospetto per il futuro, ma un protagonista del presente.

Pole position, vittoria e giro veloce a Shanghai: un weekend praticamente perfetto.

Ma dietro l’impresa del giovane pilota Mercedes si nasconde una domanda che nel paddock inizia a circolare con sempre più insistenza:

quanto potrà davvero sopportare George Russell la presenza di Antonelli come compagno di squadra?

Un compagno troppo ingombrante

Russell ha iniziato il 2026 da favorito per il titolo.

La Mercedes è la macchina più completa di questo avvio di stagione e l’inglese è il pilota più esperto del team.

Tutto sembrava apparecchiato per la sua consacrazione.

Poi è arrivato Antonelli.

Il giovane italiano non solo ha dimostrato di essere velocissimo, ma soprattutto ha mostrato una cosa che può diventare devastante per la stabilità interna del team: non sembra avere alcun timore reverenziale.

A Shanghai ha battuto Russell in qualifica e lo ha controllato in gara.

Un segnale forte.

I segnali di nervosismo

Durante il weekend cinese qualcosa si è percepito chiaramente.

Prima delle qualifiche Russell parlava dei possibili rivali per il titolo citando Ferrari, McLaren e Red Bull.

Antonelli non veniva mai nominato.

Una scelta che può sembrare banale, ma che nel paddock difficilmente passa inosservata.

Poi è arrivata la qualifica, con Antonelli davanti.

E lì il linguaggio del corpo di Russell ha raccontato una storia diversa: poche parole, espressione tesa, zero entusiasmo.

Nemmeno dopo la gara — chiusa con una doppietta Mercedes — l’inglese sembrava davvero soddisfatto del risultato.

Secondo posto, certo.

Ma dietro al proprio compagno di squadra.

Il precedente del 2025

Non è la prima volta che emergono segnali di tensione.

Già nella scorsa stagione, quando Antonelli aveva iniziato ad avvicinarsi molto alle prestazioni di Russell, le radio del britannico erano diventate sempre più cariche di frustrazione.

Commenti nervosi, lamentele, richieste al team.

Segnali piccoli, ma che raccontano un possibile punto debole.

Perché Russell è velocissimo.

Ma è anche un pilota che vive molto la dimensione psicologica della sfida interna.

E Antonelli potrebbe essere il peggior tipo di compagno di squadra possibile: giovane, velocissimo e completamente privo di pressione.

Il vero rischio per Russell

Se la Mercedes resterà la macchina da battere, la lotta mondiale potrebbe passare proprio da qui.

Non Ferrari.

Non Red Bull.

Non McLaren.

Dentro al box Mercedes.

Perché se Russell dovesse iniziare a percepire Antonelli come una minaccia reale al titolo, la pressione potrebbe diventare un fattore decisivo.

E nella storia della F1 le lotte interne hanno spesso fatto più danni degli avversari esterni.

Antonelli ha appena vinto la sua prima gara.

Ma la sensazione è che la vera partita sia appena iniziata.