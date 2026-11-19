Questo fine settimana a Las Vegas Jonathan McEvoy non ci sarà. L’inviato del Daily Mail ha perso l’accredito per le ultime tre gare della stagione dopo aver definito Charles Leclerc un «piccolo bastardo subdolo» in una rubrica del 4 novembre. Sul linguaggio c’è poco da discutere. Sulla sanzione, invece, sì. Matteo Novembrini, giornalista di Autosprint, condanna le parole del collega e allo stesso tempo considera sproporzionato il ritiro del pass.

Il caso in breve

Tutto nasce dal via del Gran Premio di Città del Messico. Lewis Hamilton e Leclerc finiscono lunghi in curva 4, il monegasco taglia sull’erba e passa davanti, Max Verstappen ne approfitta e la Ferrari perde una vittoria che sembrava alla portata. McEvoy si schiera con Hamilton e attacca Leclerc già dal titolo del suo pezzo.

Il 12 novembre la FIA gli comunica con una lettera la revoca dell’accredito per il resto del 2026, con effetto immediato. Per la Federazione l’articolo non rispetta gli standard di professionalità richiesti ai giornalisti accreditati, e le linee guida le consentono di ritirare il pass in qualsiasi momento. Il quotidiano resta libero di mandare un altro inviato. Il Daily Mail ha risposto con il boicottaggio di gare e conferenze stampa a Las Vegas, in Qatar e ad Abu Dhabi. Anche la Society of Editors, l’associazione dei direttori britannici, ha condannato la decisione. McEvoy sostiene che l’accredito gli verrà restituito nel 2027, la FIA non l’ha confermato pubblicamente. Nella rubrica in cui ha raccontato la sanzione ha poi rincarato la dose, prendendosela con Frédéric Vasseur. La ricostruzione completa della vicenda è in questo articolo.

«La prima colpa è della firma»

Novembrini non fa sconti a McEvoy:

«Io sono rimasto spiazzato, sono sincero, dal fatto che un professionista del settore, su un giornale così importante, scenda così in basso, permettimi, utilizzando questi termini. Li trovo francamente fuori luogo, non c’è dubbio: quindi la prima colpa è sicuramente della firma che ha usato questi termini.»

Poi però sposta il discorso sulla risposta, e chiarisce di non farlo per spirito di categoria.

Un’ammonizione al posto dell’espulsione

Al posto del «fuori da qui», Novembrini avrebbe scelto una via diversa: scuse pubbliche e un richiamo ufficiale, usando il caso per lanciare un messaggio a chi segue la Formula 1.

«Da parte della Formula 1, più che un “fuori da qui”, mi aspetterei la richiesta, che secondo me sarebbe anche corretta, di scuse ufficiali, magari sul suo giornale, o magari un incontro col pilota stesso. Anzi, sfruttare questa, chiamiamola opportunità, anche se è un po’ brutto dirlo, per dire: “Noi, Formula 1, questi termini non li vogliamo. Sei stato ammonito, la prossima volta vai fuori”. Un richiamo ufficiale, anche per invitare a utilizzare i termini corretti, perché poi è importante anche per chi segue: c’è tanto odio social, ed è brutto.»

Il punto che gli preme di più riguarda il potere di chi concede i pass:

«Richiedere delle scuse ufficiali sì; staccare l’accredito, invece, mi lascia perplesso. Perché? Perché sì, ok, il termine utilizzato è ovviamente brutto e scorretto, però c’è un però: fino a quando chi detiene il potere di darti il pass può decidere di intervenire, di tagliare di netto il numero di accreditati e quel tipo di accreditato? Si apre secondo me questo tipo di questione, premettendo che, come ho detto, non condivido e condanno le parole del collega.»

Il precedente che resta

La domanda di Novembrini è quella che il caso lascia aperta. Formalmente la FIA ha agito dentro le sue regole: l’accredito è una concessione discrezionale e lo dicono le stesse linee guida. Proprio per questo il precedente pesa. Se basta un articolo giudicato poco professionale per restare fuori dal paddock, il confine tra un insulto e una critica dura lo traccia chi rilascia il pass. E quel confine, da qui in avanti, varrà anche per gli articoli scritti con un linguaggio impeccabile.

Che McEvoy abbia sbagliato lo riconosce anche chi, come Novembrini, contesta la sanzione. Un provvedimento che lo costringesse a scusarsi avrebbe chiuso la vicenda dalla parte della ragione. Il ritiro del pass ha ottenuto l’effetto contrario: il giornalista che aveva insultato un pilota è diventato, per molti, un caso di libertà di stampa.