Scalabroni: «La Mercedes ha vinto con batteria e basso drag»

La Mercedes ha chiuso il conto a Interlagos: titolo costruttori, il nono della sua storia, una settimana dopo quello piloti conquistato da Kimi Antonelli in Messico. Per Enrique Scalabroni, ex capo progettista di telaio e aerodinamica della Ferrari negli anni di Prost e Mansell, il segreto di questa stagione sta negli ultimi metri di ogni rettilineo.

«La Mercedes aveva una capacità di carica della batteria che sembrava superiore a quella delle altre squadre, e negli ultimi 200-300 metri continuava con la stessa potenza, mentre il derating che avevano le altre, ossia la caduta della potenza elettrica, della parte elettrica della vettura, arrivava negli ultimi 200 metri, una cosa così. E se stai cercando il centesimo, è lì che ti trovi con queste cose qua.»

La partita si gioca in fondo al dritto

Con le regole 2026 metà della potenza arriva dalla parte elettrica, e la batteria non basta mai per un giro intero a pieno regime. Quando l’energia si esaurisce la spinta elettrica cala, il cosiddetto derating, e la macchina perde velocità proprio prima della staccata. Secondo Scalabroni la Mercedes ci arrivava con più margine delle rivali. Le misure di 200-300 metri sono sue stime e il confronto non è documentato da dati pubblici. Il principio, però, regge.

«Dopo puoi dire “no, non è la potenza”: no, è che non aveva il sistema di batteria per mantenere la carica fino alla frenata in fondo al rettilineo. Il problema era che il finale del rettilineo dipendeva da quanto avevi caricato nella frenata precedente, prima di entrare nel rettilineo, e a sua volta da quanto era il consumo, sia elettrico sia di resistenza all’avanzamento.»

Curiosamente, nella prima parte dell’anno la batteria era stata anche il tallone d’Achille dei motori Mercedes sul piano dell’affidabilità, tanto che per il GP d’Austria è arrivata una batteria aggiornata. In pista, però, il vantaggio si è visto subito: sei vittorie nelle prime sei gare.

Fiancate basse e poco carico

L’altra metà della spiegazione è aerodinamica. Nel conto dei consumi Scalabroni mette anche la resistenza all’avanzamento, e qui la W17 ha fatto una scelta netta.

«Per quello la Mercedes ha vinto, con una macchina a basso drag: si sono visti i profili laterali completamente bassi, per non avere uno specchio di poppa alto, dunque per avere poca resistenza all’avanzamento. Però non avevano neanche carica aerodinamica, perché vedi che adesso che tutti hanno cominciato, i piloti di classe cominciano a spingere forte e le squadre cominciano a generare carico aerodinamico.»

Lo «specchio di poppa» è un’immagine presa dalla nautica: la parte posteriore dello scafo, che se è alta e piena trascina con sé una scia più grande. Sulla monoposto sono le fiancate e il retrotreno. Tenerli bassi significa bucare meno aria e consumare meno energia sul dritto, al prezzo di un carico più modesto in curva.

La classifica di Scalabroni

Da qui nasce la gerarchia tecnica che l’ingegnere disegna per la fine del 2026, con una premessa di prudenza che vale la pena riportare per intero.

«Non so, posso sbagliarmi, però per me oggi una Red Bull, di quei 1800 kg che chiedevano come carico aerodinamico, ne ha 1900, e così sarà la McLaren: sono le due squadre che per me hanno le migliori macchine. Come migliori motori, per me, ci sono la Ferrari e anche la Mercedes.»

I 1800 e 1900 chili sono una sua stima: non risultano obiettivi di carico ufficiali con quei numeri. L’ultima parte di stagione, però, va nella direzione che descrive. Nelle ultime cinque gare la Mercedes ha vinto una volta sola, con Antonelli ad Austin. La Red Bull ha vinto tre volte con Max Verstappen, a Sepang, a Singapore e in Messico, la McLaren una con Lando Norris in Brasile. A Interlagos Norris è partito dalla pole e ha vinto, Verstappen è risalito dal ventunesimo al secondo posto e Isack Hadjar ha completato il podio con l’altra Red Bull. Le due Mercedes, quarta e quinta, sono rimaste fuori dai primi tre.

La classifica costruttori racconta ancora la prima metà dell’anno, con Red Bull terza (415 punti) e McLaren quarta (398) dietro Mercedes (652) e Ferrari (510). Se la fotografia di Scalabroni è giusta, la Mercedes ha vinto il 2026 con un’idea precisa più che con la macchina più completa, e il vantaggio di quell’idea si sta consumando gara dopo gara. Il 2027 premierà chi saprà generare carico senza pagarlo in velocità. Oggi, a sentire l’ingegnere, quella squadra veste i colori della Red Bull.