Il GP di Las Vegas porta la Formula 1 su un terreno particolare: tantissimo tempo a pieno gas, frenate violente e temperature capaci di condizionare l’intero weekend. Sotto le luci della Strip il risultato dipenderà dalla capacità di combinare velocità sul dritto, trazione e pneumatici nella giusta finestra di funzionamento.

Alla vigilia i riferimenti sono Max Verstappen e la Mercedes, con la McLaren pronta a inserirsi e la Ferrari chiamata a limitare i propri punti deboli. Le penalità in griglia di Kimi Antonelli e Oscar Piastri, però, separano già il potenziale delle vetture dalle possibilità concrete in gara.

Circuito: sulla Strip ogni resistenza si paga

Tre lunghi rettilinei, con quello principale di circa due chilometri, fanno di Las Vegas una pista da basso carico. Il disegno stop&go alterna grandi accelerazioni a curve lente, spesso ad angolo retto: contano un anteriore preciso, la stabilità in staccata e soprattutto la trazione. Un’uscita sbagliata può costare velocità per centinaia di metri.

Il secondo settore è il tratto in cui l’appoggio aerodinamico conta di più. Nel resto del giro bisogna contenere la resistenza all’avanzamento senza compromettere frenata e aderenza meccanica, con sospensioni abbastanza morbide per affrontare un cittadino.

La straight mode allarga il ventaglio dei compromessi: abbattere la resistenza delle ali sui rettilinei permette di provare configurazioni più cariche in curva rispetto al passato, utili anche a dare temperatura alle gomme. Il drag dell’intera vettura continua comunque a pesare. E l’aria fredda e densa aumenta sia il carico sia la resistenza: sulla Strip il conto arriva in velocità ed energia.

Meteo e gomme: il freddo può cambiare le gerarchie

Qualifica e gara si annunciano fredde, con temperature tra i 10 e i 15 gradi. Il warm-up sarà uno dei temi decisivi: bisognerà cominciare il giro con le gomme pronte e tenerle in temperatura lungo i rettilinei.

Pirelli porta C3, C4 e C5, le tre mescole più morbide della gamma. L’asfalto liscio e poco abrasivo, unito al basso grip, rende delicata la ricerca dell’aderenza. La riapertura quotidiana al traffico aggiunge incertezza all’evoluzione della pista, che può ritrovarsi sporca da una giornata all’altra.

Il rischio è il graining, favorito dallo scivolamento delle gomme fuori finestra. Anche i bloccaggi possono rovinare un set: arrivare alle staccate dopo lunghi tratti in pieno richiederà sensibilità sul pedale.

La sosta unica è lo scenario di partenza più plausibile, e la sua efficacia dipenderà dalla tenuta dei diversi compound. Con i muri così vicini, poi, una Safety Car potrebbe cambiare la convenienza delle finestre di sosta.

Energia: il punto debole può arrivare a fine rettilineo

Sulla carta Las Vegas non è tra le piste più severe per il bilancio energetico, perché le numerose frenate permettono di recuperare parecchio. Il dato complessivo però non cancella le difficoltà locali: il lungo rettilineo della Strip mette sotto pressione la disponibilità di spinta elettrica.

Il clipping, cioè il calo del contributo elettrico durante l’allungo, può creare differenze importanti tra chi attacca e chi si difende. Saranno decisivi il punto in cui arriva e la velocità che ciascuna vettura riesce a conservare.

Tra i quattro team di vertice, le stime sul tempo perso a pieno gas in Messico, prese come riferimento per l’efficienza complessiva, mettono davanti la Red Bull, poi la Mercedes, con Ferrari e McLaren vicine.

È un’indicazione da prendere con cautela: quel confronto non isola la potenza dell’endotermico, perché risente anche di aerodinamica, assetti e gestione elettrica. E il passaggio dall’altitudine messicana all’aria più densa del Nevada cambia ancora gli equilibri. La gerarchia suggerisce una tendenza, senza garantire gli stessi distacchi.

Red Bull: Verstappen ha le armi per vincere

Il tracciato sembra valorizzare diverse qualità della Red Bull: efficienza sui rettilinei, trazione e capacità di attivare gli pneumatici.

Le difficoltà nelle sequenze di curve lente potrebbero pesare meno su una pista dove molte curve sono isolate. Verstappen avrebbe così più margine per costruire separatamente ingresso, rotazione e accelerazione, senza trascinarsi uno squilibrio da una curva all’altra.

Max ha già vinto due delle tre edizioni disputate sulla Strip, nel 2023 e nel 2025. Il precedente rafforza la candidatura. Sarà però soprattutto la risposta delle gomme al freddo a dire quanto del potenziale Red Bull potrà essere sfruttato.

Mercedes: pista favorevole, Antonelli deve rimontare

Anche la Mercedes trova caratteristiche promettenti: trazione, gestione dell’energia e attivazione delle gomme possono diventare vantaggi concreti. La vittoria di George Russell nel 2024 conferma quanto questa pista abbia saputo valorizzare la squadra.

Restano aspetti da verificare nel lento e in frenata, emersi tra Austin e Messico. La competitività ritrovata dopo le difficoltà di Sepang, però, invita a collocare le Mercedes nella prima fascia.

Antonelli sconterà cinque posizioni di penalità per il nuovo endotermico. Il turbo aggiornato è un intervento distinto e rientra nella sua dotazione stagionale. La penalità pesa sulla gara dell’italiano, mentre Russell conserva una prospettiva più favorevole per tradurre la velocità in risultato.

McLaren: il Brasile dà fiducia, la Strip chiede conferme

La McLaren arriva con segnali incoraggianti. Il nuovo anteriore introdotto in Brasile sembra aver migliorato frenata e bilanciamento, mentre la prestazione di Lando Norris al freddo dà fiducia sulla gestione delle gomme.

Il dubbio principale riguarda l’efficienza sul dritto. Las Vegas dirà se la squadra sa contenere il drag e sfruttare la power unit: se il divario si riducesse, la McLaren potrebbe avvicinarsi parecchio ai favoriti.

Entrambi i piloti avranno il turbo aggiornato Mercedes. Piastri monterà anche un nuovo endotermico, con dieci posizioni di penalità. Il podio appare quindi più alla portata di Norris, mentre l’australiano dovrà costruire una rimonta.

Ferrari: frenata e secondo settore potrebbero non bastare

Per la Ferrari il quadro è più complicato. La frenata e i tratti veloci del secondo settore offrono opportunità, però occupano solo una parte di un giro dominato dagli allunghi.

La combinazione tra prestazione della power unit e resistenza aerodinamica rischia di presentare un conto salato sulla Strip. A questo si aggiunge la difficoltà nell’attivare e tenere in temperatura gli pneumatici.

Charles Leclerc e Lewis Hamilton dovranno trovare un assetto che dia fiducia in ingresso e aderenza in uscita senza sacrificare altra velocità. Se le gomme resteranno fuori finestra, anche le qualità in frenata diventeranno più difficili da sfruttare.

Pronostico: Verstappen e Mercedes davanti

Al netto delle penalità, per qualifica e passo gara la previsione vede Verstappen e Mercedes nella prima fascia, McLaren alle loro spalle e Ferrari più attardata.

La griglia cambierà però le opportunità dei singoli: Antonelli e Piastri dovranno risalire, mentre Russell e Norris potranno sfruttare il proprio potenziale partendo più avanti. L’incognita decisiva resta la temperatura delle gomme: sulla Strip la velocità teorica servirà soltanto a chi riuscirà a trasformarla in aderenza.