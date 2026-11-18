Ha vinto il Mondiale con il contratto firmato da debuttante. Andrea Kimi Antonelli si è preso il titolo 2026 in Messico, con quattro gare d’anticipo, e ora la domanda è soltanto quando la Mercedes metterà mano al suo ingaggio. Per Matteo Novembrini, giornalista di Autosprint, non ci sono dubbi sull’esito.

«Il rinnovo del contratto con aumento penso sia meritato e fuori discussione. Presumo sia scontato che vada a percepire uno stipendio ben più alto di quello percepito fino a oggi. Penso sia anche facile, da parte sua, mettersi al tavolo delle trattative, e reputo Toto Wolff abbastanza intelligente da capire che è il momento di ritoccare questo ingaggio e magari allungare il contratto. Quindi lo vedo come una semplice conseguenza dei risultati.»

Un campione pagato da esordiente

Le cifre circolate nelle ultime settimane non coincidono, eppure raccontano tutte la stessa sproporzione. Lo stipendio base di Antonelli viene stimato tra i 3 e i 5 milioni l’anno, a cui si aggiungono i bonus per le vittorie e per il titolo. Il compagno di squadra George Russell, che ha chiuso la stagione alle sue spalle, guadagna diverse volte tanto.

Toto Wolff non è entrato nei numeri. Ha ricordato che il pilota ha un contratto anche per il prossimo anno e poi ha aperto la porta:

«Sulle cifre non mi pronuncio, però posso dire questo: nessuno deve preoccuparsi dei soldi. Quello che conta di più per Kimi e la sua famiglia è avere una macchina competitiva. Allo stesso tempo, sappiamo di avere un campione del mondo che va premiato di conseguenza.»

Il team principal ha anche liquidato le voci su un futuro in rosso, fissando allo 0,0% la sua preoccupazione per un passaggio alla Ferrari. Resta il fatto che Antonelli arriva al tavolo nella posizione migliore possibile: giovane, campione e italiano, cioè il pilota che a Maranello piacerebbe a tutti.

La costanza prima della velocità

Novembrini non è rimasto colpito dal passo. Quello, dice, Antonelli l’ha sempre avuto, con un’unica parentesi: la Formula 2 del 2024 con Prema, chiusa al sesto posto con due vittorie.

«Sono rimasto sorpreso da Andrea Kimi, non tanto per la velocità, perché quella l’ha sempre avuta: se togliamo un attimo la stagione in Formula 2, un po’ sofferta per una serie di motivi, in cui aveva reso un po’ al di sotto delle aspettative, per il resto in carriera la velocità l’ha sempre avuta. Quello che mi ha sorpreso davvero, a livello personale, è stata innanzitutto la costanza di rendimento, perché secondo me quest’anno è stata pazzesca: è andato forte sempre, su tutte le piste, in tutte le condizioni, in tutte le circostanze.»

I numeri gli danno ragione. Nove vittorie in venti gare, dalla Cina a Monaco, da Spa a Monza fino ad Austin, e sedici podi nelle prime diciannove. A vent’anni è diventato il campione più giovane della storia e il primo italiano iridato dai tempi di Alberto Ascari, nel 1953.

Nessun tremore

L’altro aspetto che ha impressionato Novembrini è la tenuta mentale, anche se riconosce che il contesto ha aiutato:

«Mi ha colpito molto questa capacità di non avvertire minimamente la pressione, perché un conto è dire “posso vincere il mondiale”, un conto è dire “sto vincendo il mondiale”. Poi siamo d’accordo che non è stata una stagione come quella dell’anno scorso, Verstappen contro Norris, o come Verstappen contro Hamilton, dove la tensione era palpabile: lui ha dominato la stagione, quindi magari la tensione del testa a testa è un po’ venuta meno. Però questa costanza di rendimento, e il non tremare di fronte alle gare che potevano essere più decisive, mi ha veramente tanto colpito.»

Il paragone è con il 2025 deciso all’ultima gara, quando Lando Norris ha battuto Max Verstappen per due punti, e con il 2021 di Verstappen e Lewis Hamilton. Antonelli un rivale capace di stargli addosso fino ad Abu Dhabi non l’ha avuto. Nel 2027 potrebbe trovarlo: Verstappen ha vinto tre delle ultime cinque gare e la Red Bull è in crescita.

Per questo il rinnovo pesa più di quanto sembri. Wolff può trattare adesso, da campione a campione, oppure aspettare un’altra stagione da protagonista e pagarla molto di più. Lo stesso Wolff ha raccontato che Antonelli, dopo il titolo, gli ha detto di non riuscire a immaginarsi in un’altra squadra. È una promessa che pesa, a patto che la Mercedes la ricambi anche in busta paga.