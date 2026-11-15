Caso McEvoy: insulto a Leclerc, la FIA ritira l’accredito

Ferrari di nuovo al centro di una polemica, e questa volta la pista c’entra poco. A far discutere non sono le prestazioni dei piloti né le dinamiche di un Gran Premio: è il caso di Jonathan McEvoy, inviato del quotidiano britannico Daily Mail, a cui la FIA ha ritirato l’accredito per il resto della stagione dopo un articolo su Charles Leclerc. Una decisione che ha acceso un dibattito molto vivo nel paddock della Formula 1.

L’attacco di McEvoy a Charles Leclerc

Ma andiamo con ordine.

Tutto nasce al via del Gran Premio di Città del Messico, il primo novembre. Lewis Hamilton scatta dalla pole position, Leclerc lo attacca all’esterno e alla curva 4 finiscono lunghi tutti e due. Hamilton prova a rientrare subito in pista, Leclerc taglia sull’erba e si prende il comando. Nella confusione il britannico perde slancio e Max Verstappen lo passa: da primo a terzo nel giro di poche curve. Leclerc incassa 5 secondi di penalità e Verstappen, dopo i pit stop, va a vincere la gara. Hamilton chiude secondo a otto decimi, Leclerc quarto. Un duello interno che alla Ferrari è costato con ogni probabilità la vittoria, come ha lasciato intendere lo stesso Hamilton a fine gara.

«Penso che si veda bene cosa è successo e perché abbiamo perso la vittoria. Credo che dovremo avere qualche discorso serio dietro le quinte.»

A trasformare l’episodio in un caso mediatico, però, è stato McEvoy. Nella sua rubrica del 4 novembre il giornalista si è schierato con Hamilton e ha attaccato Leclerc con toni decisamente offensivi, a partire dal titolo:

«Dimenticate il suo aspetto affascinante: Charles Leclerc è un piccolo bastardo subdolo.»

Il 12 novembre è arrivata la risposta della Federazione. Con una lettera firmata dal direttore generale Alberto Villarreal, la FIA ha comunicato a McEvoy la revoca immediata dell’accredito per il resto della stagione 2026: l’articolo, secondo la Federazione, non rispetta gli standard di professionalità richiesti ai giornalisti accreditati al Mondiale. La FIA ha precisato che il provvedimento riguarda soltanto il giornalista e che il Daily Mail resta libero di mandare un altro inviato.

Il quotidiano ha fatto quadrato attorno al suo uomo, che segue la Formula 1 da oltre vent’anni. Il responsabile dello sport, Chris Dean, ha chiesto la restituzione immediata dell’accredito:

«Questo è un attacco senza precedenti e oltraggioso alla libertà di stampa. Siamo su un terreno pericoloso quando la FIA reagisce in modo così pesante a una critica moderata e corretta nei confronti di un pilota.»

Il giorno dopo è arrivata anche la protesta concreta: il Daily Mail non racconterà né le gare né le conferenze stampa delle ultime tre tappe del campionato, i Gran Premi di Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi.

Libertà di stampa o attacco personale?

A questo punto la domanda viene spontanea: si può davvero parlare di libertà di stampa? Le parole scelte da McEvoy si allontanano parecchio da un’informazione professionale e imparziale. Il lavoro di un giornalista è anche mettere sotto esame le prestazioni dei piloti, evidenziarne gli errori e contestarne le scelte, dentro e fuori dalla pista. C’è però una differenza sostanziale tra un giudizio severo e un insulto personale. Superato quel limite, l’analisi lascia il posto all’attacco.

Chi si aspettava che la revoca dell’accredito portasse a una riflessione sui toni è rimasto deluso. McEvoy non ha fatto alcun passo indietro. Nella rubrica in cui ha raccontato la sanzione ha liquidato il pezzo su Leclerc come una colonna scherzosa, ha ricordato di essere stato più moderato dello stesso Hamilton e poi ha rincarato la dose, prendendo di mira Frédéric Vasseur: secondo lui sarebbe stato proprio il team principal della Ferrari a segnalarlo alla FIA.

Su Vasseur il giornalista è andato giù durissimo. Lo ha descritto come un ometto grassoccio e insignificante, un buffone ridanciano del tutto inadeguato alla guida della squadra più prestigiosa del mondo. E ha aggiunto:

«È l’unica persona davvero maleducata che abbia incontrato nei quasi 400 Gran Premi a cui ho assistito.»

Dall’ambiente Ferrari, intanto, filtra che Vasseur non avrebbe presentato alcuna lamentela alla Federazione. McEvoy sostiene che l’accredito gli verrà restituito all’inizio del 2027: la FIA, però, non lo ha confermato pubblicamente. Di certo le parole su Vasseur hanno esasperato una polemica già accesa.

Resta una vicenda dai contorni controversi, in cui si intrecciano due questioni: il diritto alla libertà di stampa e il rispetto degli standard professionali che dovrebbero guidare chi fa informazione. La decisione della FIA si può discutere. Ci si può chiedere se la sanzione sia stata eccessiva o se fosse invece necessaria, e su questo è legittimo dividersi. Su un punto non dovrebbero esserci dubbi: la libertà di stampa non va confusa con la libertà di insultare. Il diritto di critica è fondamentale e porta con sé una responsabilità, quella di usare un linguaggio all’altezza del ruolo di chi racconta lo sport.