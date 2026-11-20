A tre gare dalla fine la Ferrari è seconda tra i costruttori, con 510 punti contro i 652 della Mercedes, e ha vinto due Gran Premi: Lewis Hamilton a Barcellona e Charles Leclerc a Silverstone. Il digiuno iridato è arrivato a diciotto stagioni. Intorno a Frédéric Vasseur il clima si è fatto pesante: una parte della stampa italiana lo mette sotto accusa e invoca l’intervento dei vertici, il duello tra i suoi piloti in Messico è costato una vittoria e i tifosi si dividono. Anche Matteo Novembrini, giornalista di Autosprint, ha più di un dubbio.

«Il discorso Ferrari è parecchio complesso. Io qualche dubbio su questa figura ce l’ho. Condivido l’idea che comunque questa Ferrari sia un po’ diversa da quella che ha vinto così tanto negli anni passati, tanti anni fa ormai, purtroppo: parliamo già di tanti anni.»

Una tifoseria spaccata

Novembrini non si unisce al coro di chi vorrebbe il francese fuori da Maranello. Registra però una frattura che chiunque frequenti i tifosi rossi conosce bene:

«Vedo comunque anche nei tifosi una certa divisione proprio sul suo operato, un po’ come per tutti i grandi capi esposti: non tutti sono contro di lui, c’è anche chi gli dà una certa fiducia. Io credo che su alcune cose Fred non mi abbia convinto, diciamo così.»

Le ragioni dei delusi sono note. La gestione di Hamilton e Leclerc, lasciati liberi di battagliare al via del Gran Premio di Città del Messico mentre erano primo e secondo, ha regalato la vittoria a Max Verstappen. Vasseur ha poi riunito i due piloti prima del Brasile. Il problema di due prime guide nello stesso box, però, è rimasto sul tavolo. Pesano anche le strategie sbagliate e le gare in cui le gomme non sono mai entrate nella finestra giusta, come a Interlagos. E c’è il motore: lo stesso team principal ha ammesso che a Maranello sapevano da anni di essere indietro sulla power unit del nuovo regolamento.

Le attenuanti

C’è anche un’altra lettura, che merita spazio. Arrivato nel gennaio 2023 al posto di Mattia Binotto, Vasseur ha rivoltato la Gestione Sportiva: muretto, reparto tecnico, organigramma. Molte persone sono uscite, altre sono arrivate da fuori, a partire da Loïc Serra, preso dalla Mercedes per guidare il progetto del telaio. Per chi lo difende era una pulizia necessaria: troppi tecnici, in ruoli chiave, erano arrivate con le gestioni precedenti senza la preparazione per costruire una macchina vincente.

E i risultati, se non brillanti, sono stati meno altalenanti che in passato. Terza nel 2023, seconda nel 2024 con cinque vittorie e il titolo costruttori perso per 14 punti, di nuovo seconda quest’anno. Sotto Binotto la Ferrari era passata dal secondo posto del 2019 al sesto del 2020, il peggior risultato dal 1980. L’eccezione è il 2025, chiuso al quarto posto e senza vittorie: proprio la stagione che rende questa difesa meno solida.

Il problema è solo il capo?

Novembrini mette il dito su un punto che spesso si perde nel processo al team principal: questa Ferrari non è quella che vinceva, e non lo è da molto prima di Vasseur. Il titolo piloti manca dal 2007, quello costruttori dal 2008. In mezzo sono passati cinque team principal, Vasseur compreso, diversi direttori tecnici e due cicli regolamentari in cui Maranello è partita in ritardo sul motore.

Cambiare l’uomo al vertice è la mossa più semplice e la più visibile. Se però i dubbi su Vasseur riguardano la gestione dei piloti e le scelte di gara, quelli sul motore e sull’organizzazione vengono da più lontano. Chiunque prenda il suo posto, oggi o tra un anno, li troverà ancora lì.