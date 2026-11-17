Dare più margine di spesa a chi chiude in fondo alla classifica costruttori e lasciare le cose come stanno per chi vince. In sintesi è questo l’«ADUO per i team», la proposta con cui James Vowles vuole correggere il budget cap e che lunedì 16 novembre è arrivata sul tavolo della F1 Commission. Matteo Novembrini, giornalista di Autosprint, non la vede di buon occhio. E rilancia con un’idea diversa: togliere dal tetto di spesa fabbriche, simulatori, gallerie del vento e banchi prova.

Cosa chiede la Williams

Il nome viene dal sistema già in vigore per i motoristi. L’ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities) concede a chi ha una power unit lontana dal riferimento un budget extra, più ore al banco e occasioni di omologazione in più. Il team principal della Williams vuole applicare la stessa logica alle squadre: una scala legata alla classifica, con più libertà di spesa per chi sta fuori dai primi quattro e il margine più ampio per gli ultimi.

I numeri, per ora, non bastano. Con Williams si sono schierate Alpine, Aston Martin, Audi e Cadillac. Fanno cinque squadre, una in meno delle sei che servirebbero, insieme al via libera di FIA e Formula 1, per cambiare le regole già dal 2027. Haas è contraria perché spende ben al di sotto del tetto attuale, Racing Bulls ha detto no per bocca di Alan Permane e i quattro grandi non hanno alcun interesse ad aiutare chi li insegue. Per il 2028 basterebbero quattro voti. Alla vigilia della riunione nessuno si aspettava una decisione: lo stesso Vowles ha ammesso che la direzione va ancora messa a punto e che i tempi non saranno brevi.

«Non sono troppo un fan»

Novembrini parte da un paragone con il basket americano, dove le squadre peggiori scelgono per prime i giovani al draft:

«Sinceramente io non sono troppo d’accordo su questa gestione, diciamo, all’americana dello sconfitto, come succede in NBA, dove chi è più indietro in classifica sceglie per primo il giovane cestista. Non sono troppo un fan di questa cosa, anche se riconosco che in questo momento, per trattenere i grandi costruttori, servono degli incentivi, perché il mondo delle competizioni automobilistiche è cambiato.»

La sua idea di budget cap è più semplice:

«Dal momento che c’è un budget cap, io sarei per la totale libertà: avete questo da spendere, spendetelo come vi torna meglio. Libertà progettuale e tutta una serie di fattori.»

C’è poi un argomento che nel dibattito finisce spesso in secondo piano. Un aiuto per chi insegue esiste già: sono le restrizioni ai test aerodinamici (ATR), che due volte l’anno ripartiscono in base alla classifica costruttori le ore di galleria del vento e di simulazione CFD. Più sei indietro, più tempo hai.

Strutture fuori dal tetto

Il vero squilibrio, per Novembrini, sta lontano dalla pista. Negli ultimi anni le squadre hanno dovuto attrezzare le fabbriche e chi partiva indietro ha pagato due volte:

«Penso al caso Williams, che è il più clamoroso: Williams era veramente in forte ritardo a livello di strutture, quindi ha dovuto spendere i soldi del budget cap per intervenire sulle strutture. Ecco, magari, per permettere a tutti di stare al passo, quelle spese le terrei fuori.»

Più che a nuovi bonus, insomma, pensa a un perimetro diverso del tetto:

«Non sono troppo per ulteriori incentivi, se non quello di togliere magari dal budget cap le spese che servono per simulatore, galleria del vento e banco prova. Ecco, su quello posso essere d’accordo, o comunque sul fare in modo che chi è più indietro da questo punto di vista abbia più opportunità di tenere il passo tecnologico della categoria.»

Il problema è lo stesso che Vowles solleva da mesi, anche se le ricette non coincidono. Fino al 2025 gli investimenti in conto capitale avevano un limite separato e molto stretto, circa 36 milioni di dollari in tutto tra il 2022 e il 2025, con una concessione extra alle squadre di fondo griglia arrivata a stagione 2023 in corso. Dal 2026 quel limite non esiste più e la spesa per le strutture è entrata nel tetto da 215 milioni. Va però ammortizzata a quote costanti, anno dopo anno. Vowles ha messo un numero sul tavolo: alla Williams servirebbero circa 200 milioni per allinearsi ai migliori, cioè una ventina di milioni l’anno sottratti per dieci anni alla macchina e alle persone.

Chi è contrario usa proprio l’ammortamento come argomento. Permane l’ha detto senza giri di parole:

«Se James vuole spendere cento milioni per qualcosa, può farlo. Li ripaga nei prossimi anni.»

Toto Wolff, dal canto suo, ha paragonato la scala proposta dalla Williams a un balance of performance. E ha ricordato che anche la Mercedes, avendo investito molto in passato, si porta dietro un ammortamento pesante dentro il cap.

La strada indicata da Novembrini è più netta: le infrastrutture uscirebbero dal conto, per tutti. Ha il pregio di guardare al bisogno di strumenti e non alla posizione in classifica, quindi niente premi a chi va piano. Il rischio è riaprire la corsa agli investimenti che il budget cap era nato per fermare, con chi ha più risorse di nuovo libero di costruire gallerie e simulatori senza freni. Un limite, magari a scala, servirebbe comunque anche lì.

La F1 sta discutendo quanto dare a chi insegue. Novembrini sposta l’attenzione un passo più indietro, sulle fabbriche in cui le macchine nascono. Ed è lì, forse, che il divario tra i quattro grandi e il resto della griglia ha messo le radici più profonde.