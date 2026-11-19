Per decenni la Formula 1 ha affidato le sue sentenze a giudici che cambiavano a ogni Gran Premio. Il risultato lo conoscono tutti: episodi quasi identici puniti in modo diverso a una settimana di distanza, squadre che invocano i precedenti e si sentono rispondere che ogni caso fa storia a sé. Dal 2027 la FIA cambia strada e introduce i primi commissari sportivi a tempo pieno, con l’obiettivo di arrivare nel giro di qualche anno a un dipartimento di 12-15 professionisti stipendiati. È la riforma giusta, e arriva tardi. Da sola, però, non chiuderà le polemiche: la continuità serve a poco senza indipendenza e senza decisioni spiegate meglio.

Il problema della rotazione

Oggi a giudicare in pista è un collegio di quattro persone, con un ex pilota tra loro, che cambia di weekend in weekend. Sono volontari, ricevono soltanto il rimborso delle spese e vengono scelti da un gruppo ristretto di presidenti e commissari esperti che si alternano nel corso della stagione. Ogni collegio applica le stesse linee guida con la propria sensibilità, e le differenze saltano fuori quando due episodi simili capitano a pochi giorni di distanza.

Il caso di scuola è l’autunno 2024. Ad Austin Lando Norris prese cinque secondi per aver superato Max Verstappen fuori pista: i commissari dimezzarono la sanzione standard considerando un’attenuante il modo in cui l’olandese si era difeso. Una settimana dopo, in Messico, Verstappen ricevette due penalità da dieci secondi per i duelli con Norris, senza alcuna attenuante. Le motivazioni erano scritte nei documenti ufficiali. Verstappen chiese comunque conto della differenza, e il dibattito sulla coerenza si riaccese.

Quest’anno la storia si è ripetuta. In Messico Charles Leclerc ha avuto cinque secondi per il sorpasso su Lewis Hamilton per la testa della corsa, completato fuori pista in curva 4, perché i commissari hanno considerato un’attenuante la scarsa padronanza con cui anche Hamilton era arrivato alla staccata. Hamilton non l’ha mandata giù. Ognuna di queste decisioni, presa da sola, si può difendere. Messe in fila raccontano un sistema che non riesce a costruire una giurisprudenza riconoscibile, perché a scriverla è ogni volta una mano diversa.

Cosa prevede la FIA

Il comunicato del 19 novembre disegna un passaggio graduale. Nel 2027 arriveranno pochi commissari a tempo pieno, scelti tra gli International Stewards più esperti, che lavoreranno accanto a quelli attuali in un gruppo misto destinato a durare a lungo. Il gruppo crescerà dal 2028 e in ogni evento resterà il commissario ex pilota. Lontano dalle gare il dipartimento studierà le tendenze che emergono in pista, segnalerà i punti del regolamento da chiarire e formerà i futuri ufficiali. A regime lavorerà anche per le altre categorie monoposto FIA, in coppia con il Remote Operations Centre aperto a ottobre a Biggin Hill, la sala da cui un gruppo di analisti segue ogni Gran Premio in tempo reale.

Cosa guadagna la Formula 1

Il vantaggio più evidente è la memoria. Un commissario che segue tutte le gare ricorda come ha giudicato un sorpasso all’esterno ad Austin quando ne deve valutare uno simile in Messico, e può spiegare perché lo tratta allo stesso modo o in modo diverso. Con il tempo nasce una linea, e i piloti possono conoscere il limite prima di arrivarci.

Poi c’è il lavoro fuori dai weekend, che oggi semplicemente non esiste. I volontari arrivano, giudicano e ripartono. Un dipartimento stabile può rivedere a freddo le decisioni della stagione, individuare le zone grigie del regolamento e proporre correzioni prima che diventino un caso. È la parte meno visibile della riforma e forse la più utile.

C’è anche una questione di responsabilità: un incarico pagato si può valutare, correggere e, se serve, revocare. E c’è la formazione, perché i commissari a tempo pieno dovranno far crescere la prossima generazione di ufficiali. Un problema che la Federazione conosce bene. Nel dicembre 2024 il presidente Mohammed Ben Sulayem lo riassumeva così:

«I commissari non crescono sugli alberi. Ci vuole tempo per istruirli, ci vuole tempo per formarli, e poi bisogna farli crescere».

Cosa rischia

La continuità non garantisce la coerenza. Lo dimostra la MotoGP, che dal 2019 ha un collegio dei commissari con due membri fissi, guidato dall’ex campione del mondo Freddie Spencer, e un terzo a rotazione. Nato per dare stabilità e togliere i giudizi alla direzione gara, è stato contestato per anni da piloti e squadre proprio per l’incoerenza delle sanzioni, fino al cambio al vertice deciso per il 2025. Pochi volti fissi possono anche sbagliare con coerenza, ripetendo lo stesso errore di interpretazione gara dopo gara.

C’è poi l’indipendenza. I nuovi commissari saranno dipendenti della stessa Federazione che scrive le regole e nomina la direzione gara. Per anni la FIA ha respinto l’idea dei commissari fissi con l’argomento opposto, cioè il rischio che a forza di frequentare lo stesso paddock sviluppassero simpatie e pregiudizi. Quel rischio non sparisce perché adesso c’è uno stipendio. Il gruppo misto e l’ex pilota a rotazione servono anche a diluirlo. Restano però da chiarire i criteri con cui i commissari verranno scelti, valutati ed eventualmente sostituiti.

Un rischio meno tecnico riguarda le persone. Con giudici sempre diversi le critiche si disperdono, con un piccolo gruppo fisso trovano nomi e facce. Dopo Abu Dhabi 2021 l’allora direttore di gara Michael Masi raccontò di aver ricevuto minacce di morte, anche contro la sua famiglia. La FIA dovrà proteggere i suoi commissari, perché un giudice esposto e sotto pressione rischia di decidere peggio.

Infine i tempi. Con pochi nomi al via, per buona parte del 2027 i collegi resteranno misti e le contraddizioni tra un weekend e l’altro non spariranno di colpo. Nel comunicato manca anche una parola sulla trasparenza: nulla su motivazioni più dettagliate, nulla su un archivio di precedenti consultabile da squadre e tifosi. Per conquistare la fiducia di chi corre e di chi guarda servirebbero proprio quelli.

Una questione di soldi e di priorità

Il contesto politico pesa. Nel dicembre 2024, quando i piloti riuniti nella GPDA chiedevano commissari professionisti, Ben Sulayem rispose che la FIA non aveva i fondi e che, se la Formula 1 li voleva davvero, toccava alle squadre pagarli. Nel settembre 2025 Carlos Sainz, tra i direttori della GPDA, propose due commissari permanenti su tre e uno a rotazione, liquidando così la questione dei costi:

«Non dovrebbe importarci chi paga, perché nello sport ci sono abbastanza soldi per pagare quegli stipendi, come ce ne sono per pagare gli stipendi di tutte le altre persone».

Oggi la FIA spiega che la svolta è possibile grazie al risanamento dei conti ottenuto sotto la presidenza di Ben Sulayem, che la presenta così:

«Questo nuovo, importante investimento sugli ufficiali di gara riflette il nostro impegno a garantire i più alti standard di decisione, equità e integrità nel motorsport. Il reclutamento di commissari a tempo pieno è un passo significativo nella nostra missione di lungo corso di costruire un sistema di ufficiali di gara dedicato al Campionato del Mondo di Formula 1, ed è anche un investimento nel futuro del nostro sport».

La Formula 1 ha reso professionale quasi tutto, dalle fabbriche ai box, e il giudizio in pista era rimasto l’ultimo pezzo affidato alla buona volontà. I commissari a tempo pieno possono darle qualcosa che non ha mai avuto: una memoria delle proprie decisioni. Se però quella memoria resterà chiusa nella stanza dei commissari, la riforma cambierà le buste paga più della percezione di chi guarda. Un tifoso vuole capire perché un vantaggio preso fuori pista vale cinque secondi ad Austin e dieci in Messico. La FIA saprà spiegarlo, oltre che deciderlo?