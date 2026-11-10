Addio ad Alan Jones, il duro che fece grande la Williams

Se n’è andato giovedì 5 novembre, tre giorni dopo aver compiuto 80 anni, per una breve malattia. Alan Jones è stato il primo campione del mondo della Williams, nel 1980, e resta l’ultimo australiano ad aver vinto il titolo di Formula 1. Ridurlo a una riga dell’albo d’oro però sarebbe fargli un torto. Jones è stato il pilota su cui Frank Williams e Patrick Head hanno costruito il carattere della loro squadra, e quella Williams ha continuato a somigliargli a lungo anche dopo il suo addio.

Da Melbourne all’Inghilterra, con pochi soldi in tasca

Nato a Melbourne il 2 novembre 1946, era figlio di Stan Jones, commerciante di automobili e pilota che nel 1959 aveva vinto il Gran Premio d’Australia. Il benessere di famiglia durò poco: la crisi travolse gli affari del padre e Alan dovette cavarsela da solo. Arrivò in Inghilterra quasi senza un soldo, comprava e rivendeva furgoni per pagarsi le gare, si ruppe una gamba al volante di una vecchia Lotus. Nel 1973 vinse a Silverstone la sua prima corsa di Formula 3, pochi giorni dopo la morte del padre, e chiuse secondo nel campionato britannico.

L’esordio in Formula 1 arrivò nel 1975, al Gran Premio di Spagna sul Montjuïc, con la Hesketh 308B privata di Harry Stiller. Poi un passaggio nella squadra di Graham Hill e un 1976 complicato alla Surtees, finito con la voglia di lasciare tutto piuttosto che restare. La svolta nacque da una tragedia. Nel 1977 la morte di Tom Pryce a Kyalami lasciò libero un sedile alla Shadow e Jones lo prese. In agosto, sul bagnato dell’Österreichring, partì quattordicesimo e vinse il Gran Premio d’Austria, l’unico successo iridato nella storia di quella squadra. Sul podio non risuonò l’inno australiano: per anni Jones raccontò divertito che la sua prima vittoria era stata salutata da una tromba solitaria che intonava Happy Birthday.

Il pilota che Maranello lasciò andare

A fine 1977 anche la Ferrari lo aveva sondato. Poi Enzo Ferrari scelse Gilles Villeneuve e a Jones rimase l’offerta di una Williams appena rinata, con una sola macchina e un giovane ingegnere di nome Patrick Head. Frank Williams lo prese pensando a qualcuno capace di portare punti con regolarità. Si accorse presto di avere trovato molto di più. Con la FW06 Jones regalò alla squadra il primo podio, secondo a Watkins Glen nel 1978, e l’anno dopo la prima pole position, a Silverstone.

Il 1979 fu l’anno della FW07, la wing car di Head che univa l’effetto suolo a una rigidità che la Lotus non aveva più. A Silverstone Jones dominava quando una pompa dell’acqua lo tradì, e la prima vittoria della Williams andò al compagno Clay Regazzoni. Da lì in avanti lo fermarono in pochi: Germania, Austria, Olanda e Canada, quattro successi nelle ultime sei gare. Con lo strano regolamento dell’epoca, che contava solo una parte dei risultati di ciascuna metà stagione, chiuse comunque terzo, dietro le Ferrari di Jody Scheckter e Villeneuve.

Il duello con Piquet e il titolo del 1980

Nel 1980, con la FW07B, la Williams era la squadra da battere. Jones vinse in Argentina, Francia, Gran Bretagna, Canada e negli Stati Uniti Est, cinque gare su quattordici, e salì sul podio in quasi tutti i gran premi che riuscì a portare a termine. Dall’altra parte c’era Nelson Piquet con la Brabham, un rivale per cui l’australiano non nutriva grande simpatia. Il titolo arrivò a Montréal, al penultimo appuntamento, in una gara segnata dal contatto al via proprio con il brasiliano. La Williams vinse anche il suo primo mondiale costruttori, alla quarta stagione di vita. A fine anno Jones conquistò pure il Gran Premio d’Australia, allora fuori dal mondiale, ventun anni dopo il padre: da quel giorno nessun pilota australiano lo ha più vinto.

Il 1981 poteva portare il secondo titolo. Qualcosa invece si ruppe già in Brasile, alla seconda gara, quando Carlos Reutemann ignorò l’ordine di scuderia che gli chiedeva di lasciar passare il campione del mondo. Jones non glielo perdonò mai. Tra ritiri ed errori finì terzo, mentre Piquet strappava il mondiale proprio a Reutemann all’ultima gara. Quell’ultima gara, nel parcheggio del Caesars Palace di Las Vegas, la vinse lui, dominando. Poi, a 34 anni e nel pieno della carriera, annunciò il ritiro. Al suo posto arrivò Keke Rosberg, che nel 1982 diventò campione del mondo.

La pista però lo richiamò. Una gara con la Arrows a Long Beach nel 1983, poi la Haas Lola sostenuta da Beatrice tra il 1985 e il 1986: un progetto americano senza legami con la Haas di oggi, a cui collaborava anche un giovane Adrian Newey. Le vittorie non tornarono e Jones chiuse con la Formula 1 nella gara di casa, ad Adelaide, nel 1986. Il conto finale dice 116 gran premi, 12 vittorie, 6 pole position e 24 podi.

In Australia continuò a correre a lungo, nelle Touring Car (secondo nel 1993), nelle gare di durata con Porsche e Toyota, fino all’ultima apparizione a Bathurst nel 2002. Commentava la Formula 1 in televisione con la stessa franchezza con cui affrontava le curve, fu a capo della squadra australiana nell’A1GP e servì anche come commissario sportivo della FIA.

Il metro di misura della Williams

A Grove il suo nome è diventato una specie di unità di misura. Chi arrivava dopo veniva confrontato con lui e spesso, agli occhi di Frank e di Patrick, ne usciva ridimensionato. Head lo ha ricordato così:

«Alan era un personaggio totalmente positivo, con un grande senso dell’umorismo, e in pista era un lottatore fantastico. Era anche molto abile e credo che solo le circostanze abbiano limitato la sua reputazione: era al livello dei migliori. Era abbastanza forte da vincere più titoli».

Parole che trovano eco nel messaggio della squadra:

«Alan è stato determinante per fare della Williams ciò che è oggi. Ha fissato lo standard dei campioni Williams: un pilota veloce, senza compromessi, con la mentalità dello sfidante, che amava le corse e ha dedicato loro la vita».

Il presidente della Formula 1, Stefano Domenicali, lo ha salutato così:

«Alan era un concorrente formidabile, un leader naturale e un’icona che ha ispirato generazioni di appassionati, in particolare nella sua amata Australia».

Alla vigilia del Gran Premio di San Paolo è arrivato anche il ricordo del connazionale Oscar Piastri, che in passato ha potuto guidare la sua Williams iridata:

«Incarnava lo spirito australiano: molto duro, diceva le cose come stanno, diceva quello che pensava».

Dei sette piloti che hanno vinto il mondiale con la Williams, da lui fino a Jacques Villeneuve, Jones è stato il primo. E a Grove, per molti anni, anche quello con cui tutti gli altri hanno dovuto fare i conti.