WEC | Monza: vince Cadillac, Alpine e Kubica salutano il mondiale

Il WEC si è concluso a Monza nella giornata di ieri, con la 6 ore sul circuito brianzolo che si è rivelata una gara combattuta, con tantissime neutralizzazioni ed ingressi della SC che forse hanno condizionato in parte l’esito finale della corsa. E come accaduto con la F1, anche nel WEC il pubblico ha risposto presente sulle tribune del circuito di Monza, non ai livelli del circus sia chiaro, ma questo la dice lunga sul crescente interesse del mondiale endurance. Un campionato che nel 2027 si preannuncia ancor più combattuto, con l’ingresso di due nuovi costruttori come McLaren e Ford che senza dubbio porterà ulteriore lustro al WEC.

Ma con la 6 ore di Monza è stata anche la gara degli addii per alcuni: Alpine lascia il campionato, nonostante il team francese abbia tra le mani una vettura competitiva, capace di lottare per i podi. E non è un caso che ieri la A424 abbia conquistato il secondo posto a Monza, rendendo così forse meno amaro l’addio della casa francese nelle corse di durata. L’altra A424 è stata costretta al ritiro per noie tecniche. Peccato che l’accordo con Geely sia sfumato quando sembrava cosa fatta l’ingresso del costruttore cinese nel WEC, rilevando le vetture francesi appunto.

Ma tornando ai risultati della gara è stata la Cadillac #38 a trionfare a Monza, con l’equipaggio composto da Aitken, Bamber e Bourdais. Con il francese alla sua ultima gara con Cadillac, e probabilmente anche nel WEC. La vettura americana ha dimostrato di andar forte nel Tempio della Velocità, e per il 2027 la Cadillac sarà nella lotta per l’iride. Il podio sarebbe stato completato dall’Aston Martin Valkyrie #007, ma la vettura inglese è poi scivolata indietro per una doppia penalità inflitta dai commissari a gara conclusa.

Così a beneficiarne è stata la Ferrari 499P #51. Anche se dopo la pole ci si sarebbe aspettato qualcosa in più dal Cavallino in gara. Le altre due Rosse si sono classificate rispettivamente in sesta (la #83) e nona posizione (la #50). A complicare la corsa della Ferrari ci si è messo anche una penalità per via della pressione gomme sia sulla #50 che sulla #83. Ma anche senza le penalità le 499P non sarebbero state della partita. Ad ogni modo l’avventura della 499P nel WEC si è conclusa con un podio, che chiude il cerchio di un progetto che ha vinto tutto quello che c’era da vincere praticamente. Ora la 499P farà spazio alla vettura “evo”, ovvero l’arma con il quale il Cavallino tenterà nuovamente l’assalto all’iride.

E ieri in quel di Monza non è stata solo l’ultima gara della 499P, ma anche l’ultima di Robert Kubica con il team AF Corse Ferrari. Il pilota polacco lascia così Maranello, dopo aver vinto anche la Le Mans nel 2025. Resta da capire quale sarà il futuro di Robert: il polacco resterà nel WEC? Magari potrebbe passare in Cadillac visto l’addio di Bourdais. Oppure cimentarsi nuovamente nei rally? Vedremo. Ed al posto di Kubica chi prenderà il posto del polacco? Gli indizi sembrano portare ad Alessio Rovera, pilota sotto contratto con Maranello e che ha corso in GT3 con la 296. Oppure tra i nomi che circolano ci sono quelli di Arthur Leclerc, oppure Davide Rigon. Ma anche la “pazza idea” di Esteban Ocon non è per nulla da scartare.

Tornando a scorrere la classifica della 6 ore di Monza, troviamo rispettivamente quinta e settima le due BMW, con la casa tedesca che è riuscita a conquistare il secondo posto nei costruttori alle spalle di Toyota. La casa giapponese nonostante non sia andata oltre il 10° e l’11° posto ha potuto festeggiare anche il titolo piloti, con l’equipaggio #8 a trionfare davanti alla vettura gemella #7. Chiaramente la prestazione negativa di Monza della GR010 è da attribuire al BoP, che sicuramente ha penalizzato molto la vettura nipponica.

Ed a quanto pare il BoP potrebbe scomparire dal 2030, quando ci saranno le nuove vetture hypercar con un nuovo regolamento tecnico. Sicuramente sarebbe una bella cosa, visto che questo BoP è letteralmente una buffonata per penalizzare solamente le auto migliori a favore di quelle meno performanti. Il BoP lasciamolo alla categoria GT se proprio deve essere mantenuto!

Ed in quel di Monza si è vista finalmente una Peugeot più competitiva, con la 9X8 quarta a ridosso del podio, mentre l’altra vetture gemella #93 si è dovuta accontentare dell’ottavo posto. Tra l’altro la #93 si è resa protagonista nel finale della corsa di un contatto con la Cadillac #12. Ad avere la peggio è stata la vettura americana andando ad impattare contro le barriere prima delle due di Lesmo. Gara deludente invece per la Genesis, per via di problemi tecnici e per numerose penalità. Ora il WEC si prenderà una pausa, prima di ritornare in pista con la nuova stagione, che salvo imprevisti dovrebbe iniziare in Qatar a fine marzo.

Alberto Murador