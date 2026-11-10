Antonelli sul bagnato e Verstappen: i segnali verso il 2027

Un titolo mondiale non cancella i difetti. Semmai li mette sotto una lente più grande. Kimi Antonelli lo ha scoperto alla prima uscita da campione del mondo, sotto la pioggia di Interlagos, dove ha concentrato in una sola domenica una collezione di errori che di solito si distribuisce nell’arco di un’intera stagione. Quella gara pazza, tra acqua, penalità e testacoda, ha lasciato indicazioni che vanno ben oltre l’ordine d’arrivo: sul campione, sulla sua squadra, su chi lo inseguirà nel 2027 e su una Ferrari che continua a non farsi capire.

Antonelli e il bagnato, un conto ancora aperto

Il weekend era cominciato nel segno dell’emozione, con il casco speciale dedicato al suo mito Ayrton Senna. Poi, prima ancora del via, il primo segnale: nel giro di ricognizione, con le intermedie, la sua Mercedes W17 è finita sull’erba bagnata della curva 12. Allo spegnimento dei semafori Antonelli ha comunque bruciato Lando Norris, partito in pole, e si è preso la testa della corsa, giusto per ricordarci che il titolo non l’ha vinto per caso. Ma all’inizio del ventesimo giro, poco dopo il passaggio alle slick, il bloccaggio e il testacoda alla prima curva gli sono costati il comando. Nei giri successivi un altro lungo, sempre alla curva 1. Alla fine è arrivato quinto, dietro anche al compagno di squadra.

Difficile separare le colpe della macchina da quelle del pilota, e probabilmente vanno divise a metà. Antonelli ha segnalato via radio un comportamento anomalo della vettura dopo il passaggio alle gomme slick, soprattutto nelle curve a sinistra, e problemi di bilanciamento li ha lamentati anche George Russell. L’uscita nel giro di ricognizione però lascia pensare che anche l’esperienza sul bagnato abbia avuto il suo peso.

Detto questo, parliamo di un ragazzo di vent’anni al secondo anno in Formula 1. Un po’ di margine di errore glielo concediamo, dai. Anche perché il ben più esperto Russell è riuscito a girarsi all’uscita della corsia box: bravissimo a rimettersi in traiettoria in un fazzoletto ma la scena è stata da circo. Il bagnato resta il terreno su cui Antonelli deve crescere ancora, e doverlo fare da campione del mondo, con tutti gli occhi addosso, rende il compito più difficile e anche più interessante da seguire.

Una Mercedes campione e un po’ fragile

La Mercedes ha festeggiato proprio in Brasile il titolo Costruttori, il primo dal 2021, con tre gare d’anticipo. Eppure è stata la prima domenica dell’anno chiusa senza un pilota sul podio, con Russell quarto e Antonelli quinto. Il primato è meritatissimo e i numeri della stagione lo dimostrano. Una macchina che in condizioni miste perde l’equilibrio, però, è un campanello che a Brackley farebbero bene ad ascoltare, perché l’anno prossimo gli avversari non staranno a guardare.

Verstappen, il segnale per il 2027

Chi invece sembra avere un rapporto speciale con Interlagos è Max Verstappen. Partito ventunesimo per le penalità sulla power unit, ha chiuso secondo con una rimonta costruita a suon di sorpassi, su una Red Bull finalmente competitiva. A completare la festa ci ha pensato Isack Hadjar, terzo. Un doppio podio che pesa più dei punti: Verstappen è ormai secondo nel mondiale e la Red Bull sembra avere ritrovato la strada proprio mentre si comincia a guardare alla prossima stagione. Se c’è un rivale da cui Antonelli dovrà guardarsi nel 2027, ha il numero 3 sul muso della macchina.

Norris e le malelingue

Il campione del mondo 2025 partiva dalla pole e al via si è fatto sorprendere, scivolando addirittura terzo dietro anche alla Racing Bulls di Liam Lawson. Dai Lando! Non perdi occasione per alimentare le malelingue di chi sostiene che il tuo mondiale sia stato un mix di fortuna e circostanze favorevoli. Poi però ha gestito una gara complicatissima, ha azzeccato il momento del cambio gomme e non ha più sbagliato nulla, nemmeno sotto lo scroscio finale. Certo, un aiutino dalla giornata decisamente storta della Mercedes non è mancato.

Ferrari, il solito oggetto misterioso

E la Ferrari? Eh niente. A Interlagos è andato in scena il sequel di Sprofondo rosso. Lewis Hamilton, alla 400ª partenza in carriera, ci aveva illusi con un primo giro ai confini della realtà: undici posizioni recuperate, dalla ventesima alla nona. Poi le intermedie si sono consumate in fretta, è arrivato un testacoda nel finale e per Charles Leclerc una penalità di cinque secondi per il contatto con Lawson. Ottavo il monegasco, nono l’inglese.

La Ferrari alterna prestazioni incoraggianti a domeniche da dimenticare e, a tre gare dalla fine, non si capisce ancora quale sia la sua vera faccia. Vogliamo continuare a dire che il problema è soltanto il motore? Va bene, diciamolo.

Câmara, lasciamolo crescere

In tutto questo caos il brasiliano Rafael Câmara ha fatto il suo debutto nel mondo dei grandi, con la Haas al posto di Esteban Ocon e davanti al suo pubblico. Non proprio una passeggiata: pioggia, asfalto che cambiava a ogni giro e colleghi ben più navigati. Partito undicesimo, arrivato ventesimo. Va bene così: diversamente avremmo gridato al miracolo o al fenomeno. Lasciamo Rafael tranquillo a fare il suo percorso di crescita.

Adesso tutti nel deserto del Nevada, dove la roulette di Las Vegas sembra il simbolo perfetto di questo finale di stagione. Il titolo è assegnato, la partita che conta riguarda il prossimo anno: chi saprà davvero sfidare Antonelli, e quanto in fretta il campione imparerà a non regalare niente, nemmeno sotto la pioggia.