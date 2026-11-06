Brasile: la trappola di Interlagos, chi brucia le gomme paga

Interlagos mette insieme quasi tutto ciò che può rendere imprevedibile un Gp: dislivelli, sorpassi, rischio di pioggia e Safety Car capaci di ribaltare le strategie. Il Brasile aggiunge però una domanda tecnica precisa: chi riuscirà a conservare le gomme senza rinunciare alla velocità?

La scelta di mescole più morbide aumenta il peso della gestione. Ferrari arriva con indicazioni incoraggianti sulla distanza, Red Bull con un’efficienza preziosa sugli allunghi, Mercedes con il riferimento motoristico. Per McLaren sarà soprattutto il momento di verificare se il nuovo pacchetto possa cambiare il finale di stagione.

Circuito: il compromesso passa dal secondo settore

Interlagos richiede un assetto da medio-alto carico ma presenta esigenze diverse lungo il giro. Nel primo settore bisogna affrontare con precisione la S di Senna e conservare velocità sul successivo allungo verso curva 4.

Il secondo settore è il banco di prova del carico aerodinamico: curve medie e lente, appoggi prolungati, inserimento e trazione. Una macchina che scivola qui perde tempo e consuma pneumatici. Nel terzo settore, quasi tutto in pieno e in salita verso il traguardo, tornano centrali resistenza all’avanzamento ed erogazione della potenza.

Servirà efficienza: generare aderenza nel guidato contenendo il drag sui diversi allunghi. La quota di circa 800 metri riduce la densità dell’aria intorno al 7% rispetto al livello del mare e complica ancora questo equilibrio.

Meteo e asfalto: il venerdì potrebbe raccontare soltanto metà storia

Le indicazioni meteo prospettano un venerdì in gran parte asciutto, con sabato e domenica più incerti e il rischio di temporali anche in gara. Le massime dovrebbero aggirarsi sui 26-27 °C per prove libere e qualifiche, per poi restare sotto i 20 °C domenica.

Il fresco può aiutare a contenere il surriscaldamento ma rende più delicata l’attivazione degli pneumatici. Una vettura gentile sulle gomme dovrà comunque portarle rapidamente nella finestra corretta.

La pista è attesa in forte evoluzione, anche per l’asfalto rifatto nei tratti fra le curve 3 e 5 e fra la 8 e la 9. I dati iniziali vanno letti con cautela: gommatura, temperatura ed eventuale pioggia possono modificare sensibilmente le condizioni.

Energia: conta come si arriva

Il Brasile rientra fra gli appuntamenti a impegno energetico medio-basso. I tratti in pieno si alternano a rallentamenti che offrono opportunità di recupero attraverso la parte elettrica.

La gestione resta comunque importante, soprattutto sul lungo tratto verso curva 1. Un eventuale clipping, cioè la riduzione del contributo elettrico, può compromettere attacco e difesa proprio quando servono velocità e continuità di spinta.

La trazione in uscita dalle curve e l’efficienza aerodinamica contribuiranno a stabilire quanto ogni squadra riuscirà a sfruttare l’energia disponibile.

Gomme: C3, C4 e C5 rendono la strategia una sfida aperta

Pirelli porta C3, C4 e C5, uno step più morbido rispetto alla selezione dello scorso anno. Allora C3 e C4 avevano mostrato un degrado importante, favorendo le due soste, mentre la C2 tendeva a scivolare ed era stata poco utilizzata.

La nuova scelta rende la conservazione delle gomme ancora più rilevante, pur con temperature contenute. Attenzione soprattutto al lato destro, sollecitato dalle numerose curve a sinistra di una pista antioraria.

Il confronto fra una e due soste dipenderà dal degrado reale e dal rendimento delle diverse mescole. La perdita media al pit stop è stimata in circa 22,5 secondi: prolungare uno stint può valere molto, purché il tempo perso con pneumatici usurati non annulli il vantaggio. Safety Car e pioggia possono poi cambiare completamente i calcoli.

Il degrado può spostare i valori

La lettura dei dati mette Ferrari in evidenza per gestione degli pneumatici e durata degli stint, qualità già emerse ad Austin, dove Leclerc ha chiuso secondo. Il rovescio della medaglia resta il warm-up quando le temperature scendono.

Red Bull ha mostrato progressi da Sepang, con un passo costante e il riferimento particolarmente convincente di Singapore. Ad Austin quell’equilibrio si è incrinato, tra il forte degrado sulle soft e un danno da detriti sulla vettura di Verstappen, che è poi tornato a vincere in Messico.

Mercedes ha compiuto un passo avanti dopo le difficoltà dei Gp precedenti, con la gestione di Antonelli ad Austin come segnale positivo. McLaren contiene bene il degrado sulle mescole più dure ma resta vulnerabile sulla soft: un limite da verificare con questa selezione Pirelli.

Ferrari: il passo promette, gli allunghi presentano il conto

Il secondo settore offre alla Ferrari la possibilità di valorizzare carico e percorrenza. La gestione delle gomme può diventare un vantaggio concreto quando gli stint si allungano e gli avversari iniziano a perdere prestazione.

Sugli allunghi restano invece gli interrogativi legati a power unit e drag. L’altitudine potrebbe offrire un aiuto nella gestione energetica, con effetti comunque più contenuti rispetto al Messico.

La prospettiva è di una Ferrari più convincente in gara che in qualifica. Per trasformare il potenziale in risultato dovrà però partire abbastanza avanti e attivare bene gli pneumatici, soprattutto con il fresco o dopo una ripartenza.

Red Bull: efficienza e Verstappen per attaccare

Red Bull trova un tracciato compatibile con i suoi punti di forza. Trazione, efficienza e apporto della power unit Ford possono renderla particolarmente incisiva in uscita di curva e sugli allunghi.

Il secondo settore potrebbe esporre qualche limite nel guidato, dove Verstappen può compensare parte delle difficoltà con la propria interpretazione delle curve lente. La sua efficacia a Interlagos, soprattutto sul bagnato, aggiunge una variabile importante.

La verifica tecnica riguarda l’assetto sulle sconnessioni: servirà assorbire le irregolarità conservando stabilità e precisione. È un passaggio decisivo anche per proteggere le gomme.

Mercedes: il motore apre la porta, l’anteriore decide

Mercedes dispone di una power unit di riferimento per erogazione e recupero dell’energia, accompagnata da una trazione efficace. Qualità che possono pesare molto nei tratti di accelerazione.

Il punto delicato resta l’anteriore nelle curve lente. Nel secondo settore un ingresso poco preciso rischia di costare tempo e compromettere anche l’uscita.

I progressi nella gestione delle gomme allargano però le possibilità strategiche. Se saranno confermati, Mercedes avrà gli strumenti per inserirsi nella lotta per il podio e avvicinarsi al vertice.

McLaren: gli aggiornamenti devono dare risposte

Nuova ala anteriore, nuova ala posteriore e alcuni componenti del fondo: McLaren arriva con un pacchetto il cui valore andrà misurato in pista.

Il carico costituisce una base utile per il settore centrale, mentre drag e sfruttamento ancora incompleto della power unit Mercedes possono penalizzare gli allunghi. Resta il tema della soft, rilevante per la qualifica e per l’interpretazione delle strategie.

Le prove libere saranno decisive per verificare bilanciamento, velocità e costanza. Il potenziale passo avanti esiste: inserirlo già nel pronostico significherebbe però anticipare il verdetto della pista.

Pronostico: Ferrari e Red Bull in evidenza, Mercedes vicina

Ferrari e Red Bull presentano argomenti diversi ma convincenti: la prima può costruire la propria gara sulla tenuta degli pneumatici e sul secondo settore, la seconda su efficienza, trazione e Verstappen. Mercedes resta una candidata concreta al podio, con margine per inserirsi più in alto se trova equilibrio nel guidato.

McLaren rappresenta l’incognita tecnica; il meteo quella capace di riscrivere l’intero confronto. Sull’asciutto il degrado può spostare la sfida verso Ferrari, mentre gli allunghi offrono alla Red Bull occasioni preziose. Con la pioggia, l’efficacia di Verstappen rende ancora più aperto il pronostico.

Interlagos chiederà velocità ma presenterà il conto a chi avrà consumato troppo presto le proprie gomme.