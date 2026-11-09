Brasile: Norris trionfa a Interlagos, Ferrari deludenti

Una gara iniziata sul bagnato e finita di nuovo sotto la pioggia, con un podio tutto da raccontare. A Interlagos è Lando Norris a conquistare la vittoria, tornando sul gradino più alto del podio dopo l’Olanda. Alle sue spalle un grandissimo Max Verstappen, protagonista di una rimonta straordinaria, mentre a completare la festa Red Bull ci pensa Isack Hadjar, terzo al traguardo.

La partenza

Allo spegnimento dei semafori a sorprendere tutti è Andrea Kimi Antonelli. Anche se, a dire il vero, non più di tanto. Il bolognese scatta benissimo, supera Norris, partito dalla pole, e si porta subito al comando della gara.

Evidentemente la conquista del Mondiale non gli ha fatto passare la voglia di vincere. Anzi! Kimi sembra avere ancora parecchia fame e non ha alcuna intenzione di alzare il piede dall’acceleratore. D’altronde, quando hai appena conquistato il titolo, quale occasione migliore per dimostrare che non è stato un caso?

La leadership però dura poco. Intorno al ventesimo giro un testacoda cambia completamente le sorti della gara di Antonelli, che si vede superare prima da Norris e poi da Hadjar. Un altro errore, a conferma di una fase decisamente complicata, permette anche a Verstappen di passarlo. Dopo una partenza da protagonista, Kimi sembra improvvisamente non riuscire più a trovare il giusto feeling con la sua monoposto.

Le Ferrari

Le altre protagoniste della gara, questa volta in negativo, sono le Ferrari. Se dopo il Messico pensavamo che il peggio fosse passato e che, una volta risolti i problemi di convivenza tra i piloti, la SF-26 avesse finalmente iniziato a mostrare qualche segnale di ripresa, possiamo ufficialmente dire che al peggio non c’è mai fine.

Partite dalle retrovie per le penalità legate alla sostituzione di elementi delle rispettive power unit (Charles Leclerc quattordicesimo, Lewis Hamilton ventesimo), le Rosse sembravano comunque avere qualche carta da giocarsi. Almeno nelle prime fasi della gara, infatti, si era intravisto uno spiraglio di luce. Più Hamilton che Leclerc, per la verità: il britannico è riuscito a recuperare ben undici posizioni, dando l’impressione di poter raddrizzare una domenica che si preannunciava complicata.

Peccato che l’entusiasmo sia durato poco. Con il passare dei giri le Ferrari hanno perso terreno e la gara non è mai davvero decollata. La domenica si chiude con Leclerc ottavo e Hamilton nono, addirittura doppiato: un risultato decisamente lontano dalle ambizioni del Cavallino. Sotto la bandiera a scacchi Leclerc era settimo ma i commissari gli hanno inflitto 5 secondi per il contatto con Liam Lawson in curva 12, e tanto basta a restituire la posizione al pilota della Racing Bulls.

La sensazione è che in casa Ferrari si continui a fare un passo avanti e due indietro. Ogni volta che sembra esserci l’occasione per invertire la rotta, arriva puntualmente una domenica a riportare tutti con i piedi per terra. E il problema, ormai, è che diventa sempre più difficile individuare segnali concreti a cui aggrapparsi.

Una rimonta straordinaria

E poi c’è lui, Max Verstappen. Ormai non sappiamo più in quale altro modo celebrare le sue imprese. Partire ventunesimo e ritrovarsi secondo al traguardo è l’ennesima dimostrazione di quanto questo pilota sappia fare la differenza: date una macchina che funzioni a quest’uomo e lui saprà come portarla in vetta. Ma sarebbe ingiusto parlare soltanto dell’olandese: una nota di merito va anche al suo compagno di squadra Hadjar, capace di conquistare un preziosissimo terzo posto per la Red Bull.

Il titolo Costruttori

Una domenica dal doppio volto per la Mercedes, che da una parte festeggia il titolo Costruttori, il nono della sua storia, con ben tre gare d’anticipo, dall’altra deve fare i conti con una prestazione sottotono dei suoi piloti. Nessuno dei due è riuscito a salire sul podio: George Russell ha chiuso quarto, Antonelli quinto, ed entrambi hanno lamentato una vettura poco equilibrata e difficile da interpretare in queste condizioni, segnalando che c’era qualcosa che non funzionava.