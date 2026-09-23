Il meccanismo che assegna sviluppi extra ai motoristi in difficoltà misura soltanto il motore termico, e dopo un anno ha prodotto paradossi difficili da difendere: Mercedes guida il mondiale e riceve aiuti, Red Bull ha il miglior endotermico e non vince. La FIA studia tre correzioni per il 2027, dalla misurazione più accurata dell'ICE alla classifica costruttori, mentre la crisi Honda spinge per un intervento rapido. Servirà il sì di almeno quattro costruttori su sei.

L’ADUO doveva essere una rete di sicurezza, un paracadute tecnico per chi avesse sbagliato il motore del nuovo ciclo regolamentare. Dopo una stagione di utilizzo è diventato uno dei regolamenti più discussi del paddock, e la FIA sta valutando di riscriverlo per il 2027. Le ipotesi sul tavolo sono tre, una più profonda dell’altra. A dare l’accelerata è la crisi della Honda, il costruttore che più di tutti avrebbe bisogno di un aiuto e che il sistema attuale sta aiutando meno del previsto.

Per capire che cosa potrebbe cambiare conviene ripartire da come funziona oggi.

Come funziona l’ADUO oggi

La sigla sta per Additional Development and Upgrade Opportunities, cioè opportunità aggiuntive di sviluppo e aggiornamento. Con le power unit 2026 in regime di congelamento tecnico, ogni costruttore può modificare il motore solo attraverso un numero limitato di omologazioni. L’ADUO concede omologazioni extra a chi resta indietro. Il criterio è uno solo: la potenza del motore endotermico (l’ICE, internal combustion engine), misurata dalla Federazione sui dati raccolti in gara durante periodi di valutazione prestabiliti. Il motore termico più potente diventa il riferimento, e chi resta sotto di almeno il 2% ottiene l’accesso al meccanismo: omologazioni aggiuntive, più margine sul tetto di spesa e ore supplementari al banco prova. I dettagli del regolamento sono spiegati in questo approfondimento sull’ADUO.

Il quadro ufficiale è stato pubblicato dalla Federazione il 26 agosto. Il riferimento è il motore Red Bull Ford. La Mercedes, con un distacco tra il 2 e il 4%, ha ricevuto un’omologazione extra per il 2026 e una per il 2027. Ferrari, Audi e Honda, oltre il 4%, ne hanno ottenute due per ciascuna stagione. Il secondo periodo di valutazione, chiuso con il Gran Premio d’Ungheria, non ha spostato nulla. Il terzo, in corso, va da Zandvoort a Città del Messico.

Dove il sistema si è inceppato

Il difetto principale è proprio quel criterio unico. Una power unit 2026 non è solo un motore termico: quasi metà della potenza arriva dalla parte elettrica, e la gestione dell’energia pesa sul giro quanto i cavalli del V6. Misurare soltanto l’ICE produce classifiche che in pista non tornano.

Il caso più evidente è quello di Mercedes. Tutti riconoscono alla squadra di Brackley il pacchetto complessivo migliore, guida il campionato, eppure rientra nei beneficiari dell’ADUO perché il suo motore termico è stato giudicato inferiore a quello Red Bull. Red Bull invece, dichiarata costruttrice del miglior endotermico della griglia, resta esclusa dagli aiuti senza aver ancora vinto una gara. A Milton Keynes la frustrazione non l’hanno nascosta.

C’è poi quella che si potrebbe chiamare la trappola del benchmark. Chi fa da riferimento non riceve sviluppi extra, mentre i rivali possono lavorare anche su componenti che la misurazione non guarda. Il migliore rischia così di restare fermo mentre gli altri recuperano su terreni che nessuno sta contando. A questo si aggiungono i sospetti, circolati nel paddock, di costruttori che nelle prime gare avrebbero nascosto il proprio reale potenziale per assicurarsi qualche gettone in più.

Il direttore delle monoposto della FIA, Nikolas Tombazis, ha difeso l’accuratezza delle misurazioni ma non ha girato attorno al problema:

«Detto questo, ha funzionato tutto bene? No, perché evidentemente la gente non è contenta.»

Le tre strade per il 2027

Le ipotesi allo studio della Federazione vanno dal ritocco alla rivoluzione.

1. Misurare meglio il motore termico. Il criterio resta l’ICE ma il calcolo tiene conto di fattori oggi ignorati, come le dimensioni del turbo e le temperature di esercizio. È la correzione più prudente: non cambia la filosofia del sistema, prova solo a rendere più precisa la fotografia. Resta però aperto il problema di fondo, perché la parte elettrica continuerebbe a non essere considerata.

2. Classificare l’intera power unit. Invece del solo endotermico, la graduatoria verrebbe costruita sulla prestazione complessiva del gruppo propulsore, parte ibrida compresa. Sulla carta è la soluzione più coerente con il regolamento tecnico. In pratica è anche la più complicata da misurare in modo oggettivo, perché il rendimento elettrico dipende molto dalle strategie di gestione dell’energia che ogni squadra adotta circuito per circuito.

3. Legare gli sviluppi alla classifica costruttori. È l’opzione più radicale ed era già stata suggerita da Mattia Binotto, a capo del progetto Audi: niente più misurazioni di singoli componenti, i permessi di sviluppo si assegnano in base alla posizione nel campionato costruttori, sul modello di quanto già avviene con le ore di galleria del vento e di CFD. Il vantaggio è la semplicità. Il limite è che la classifica costruttori premia o punisce l’intera vettura, telaio compreso, e un motorista che fornisce più squadre si troverebbe a fare i conti con risultati diversi a seconda del cliente.

Nessuna delle tre è neutrale. Con la terza, per esempio, Mercedes perderebbe subito i propri gettoni e Red Bull li otterrebbe. Ogni costruttore farà i propri conti prima di sedersi al tavolo.

Il caso Honda

La spinta decisiva arriva da Sakura. La power unit giapponese, fornita in esclusiva all’Aston Martin, è partita con un ritardo superiore al 10% rispetto al riferimento e con problemi di affidabilità legati alle vibrazioni. Un primo aiuto è già arrivato: un pacchetto da 19 milioni di dollari in capacità di spesa aggiuntiva. Undici milioni sono un aumento del tetto di spesa riservato a chi supera il 10% di distacco. Gli altri otto funzionano come un prestito: Honda può spenderli in più tra 2026 e 2027 ma dovrà restituirli sotto forma di un tetto più basso nelle tre stagioni successive.

Non è bastato. Durante il weekend del Gran Premio di Spagna a Madrid, il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem si è detto pronto a fare di più, consapevole che l’uscita di un costruttore come Honda sarebbe un danno per tutto il campionato. A sorpresa, un’apertura è arrivata anche da Toto Wolff, cioè dal team principal della squadra che guida il mondiale:

«Credo che l’ADUO sia stato pensato come un meccanismo di recupero, e per Honda quella formula si è sbloccata. E a loro serve di più. Le regole sono fatte per il bene dello sport, e a volte può servire un aggiustamento.»

Da parte giapponese, però, nessuno si aspetta miracoli dalla politica. Shintaro Orihara, direttore generale Honda in pista, ha risposto così alle parole di Ben Sulayem:

«Non so che cosa abbia in mente, quindi non credo che possa regalarci una magia. Siamo concentrati sul nostro programma di sviluppo e lavoriamo sodo per migliorare con le nostre forze.»

La strategia di Honda, del resto, guarda già oltre. Delle due omologazioni extra concesse per il 2026 ne userà una sola, con un gruppo di ingegneri dedicato interamente al motore della prossima stagione. Il 2027 porterà infatti il primo ritocco al regolamento delle power unit: flusso di carburante aumentato del 5%, potenza del termico da 400 a 420 kW e potenza elettrica massima ridotta da 350 a 300 kW. Un motore termico che torna a pesare di più è esattamente il terreno su cui Honda vuole recuperare. Anche l’organigramma cambia: dal 1° ottobre Yoichiro Fukao, finora vice responsabile del progetto F1 e capo della divisione software, prenderà il posto di Tetsushi Kakuda come Large Project Leader.

Chi decide e quando

Qualsiasi modifica deve passare dal Power Unit Advisory Committee, l’organismo consultivo sui motori, e ha bisogno del sostegno di almeno quattro dei sei costruttori iscritti: Mercedes, Ferrari, Red Bull Ford, Audi, Honda e Cadillac. Le prime indicazioni parlano di un clima favorevole a un intervento che aiuti Honda. Anche in casa Red Bull, la più penalizzata dall’attuale formula, il tono è quello di chi si aspetta una trattativa. Il team principal Laurent Mekies la mette così:

«Sono sicuro che a un certo punto ci siederemo a discutere del futuro del regolamento ADUO e delle sue lacune.»

Il tema era atteso anche sul tavolo della F1 Commission di lunedì 21 settembre, chiamata a sondare se tra i costruttori esista un consenso per cambiare. Le decisioni ufficializzate dopo la riunione riguardano però altri capitoli del 2027: gare accorciate da 305 a 290 km proprio per adattarsi al nuovo flusso di carburante, l’addio al limite delle tre ore complessive e lo stop all’omologazione dei cambi. Sull’ADUO, per ora, nessun annuncio.

Una regola da ripensare, non da rattoppare

Il rischio, adesso, è di cambiare le regole pensando a un solo costruttore. Rendere l’ADUO più generoso per Honda risolverebbe il problema più urgente ma lascerebbe in piedi il paradosso Mercedes-Red Bull che ha tolto credibilità al sistema. Allo stesso tempo, un meccanismo di riequilibrio che si aggiusta ogni volta che qualcuno resta indietro somiglia sempre di più a un Balance of Performance, lo strumento che la Formula 1 ha sempre giurato di non voler adottare.

La via più onesta sembra la seconda: misurare la power unit per quello che è davvero, un sistema ibrido, e non per metà. È anche la più difficile da scrivere, e per questo potrebbe non arrivare subito. Resta da capire se la Formula 1 preferirà una regola giusta o una regola rapida. E se Honda, nel frattempo, avrà la pazienza di aspettarla.