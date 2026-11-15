Ferrari e Hamilton, matrimonio d’interesse senza regole

Il matrimonio tra Ferrari e Sir Lewis Hamilton è nato per convenienza. Di entrambe le parti, ovviamente.

Lewis ha deciso di lasciare la Mercedes per approdare a Maranello nel 2025. Una scelta dettata da ambizioni sportive, opportunità contrattuali e, perché no, dal desiderio di coronare un sogno d’infanzia.

Andiamo con ordine.

Dopo dodici stagioni in Mercedes e sei titoli mondiali conquistati con la squadra di Brackley (mica bruscolini), il pilota britannico ha deciso di cambiare aria. Gli ultimi anni non erano stati esattamente una passeggiata: monoposto altalenanti, difficoltà a lottare per il titolo e un progetto tecnico che, con l’arrivo dell’effetto suolo, non aveva restituito i risultati sperati.

E Sir Lewis voleva, e presumibilmente vuole ancora, quell’ottavo titolo mondiale che gli consentirebbe di diventare il pilota più titolato della storia della Formula 1, staccando Michael Schumacher. Già, perché per ora i due sono appaiati a quota sette.

Certo, cambiare squadra proprio alla vigilia di una rivoluzione regolamentare non è stato forse il colpo di genio del secolo. Con la Mercedes che nel 2026 si è presa entrambi i titoli, il tempismo non sembra essere stato dei migliori. Ma si sa, con il senno di poi siamo tutti fenomeni.

Vero anche che, alla soglia dei quarant’anni, se vuoi coronare un sogno d’infanzia non puoi permetterti di aspettare in eterno. E pare proprio che il sogno nel cassetto di Lewis fosse quello di indossare un giorno la mitica tuta rossa.

Lo aveva scritto lui stesso sui social, a trasferimento appena annunciato:

«Mi sento incredibilmente fortunato: dopo aver realizzato con la Mercedes cose che da bambino potevo solo sognare, ora ho la possibilità di realizzare un altro sogno d’infanzia. Guidare in rosso Ferrari».

Romantico. Ma business is business.

Perché di mezzo c’era anche una questione decisamente più terrena: le garanzie contrattuali.

Con la Mercedes aveva firmato nell’estate 2023 un accordo biennale, con una clausola che gli consentiva di liberarsi già dopo il primo anno. E Hamilton l’ha esercitata. Del resto, Toto Wolff ha poi spiegato di aver voluto un contratto breve proprio per tenersi aperta la porta per Kimi Antonelli. Una scelta lungimirante, visto quello che il giovane italiano ha dimostrato.

Ferrari, invece, gli ha offerto un contratto pluriennale, con una prospettiva almeno fino al 2027. Insomma, un progetto decisamente interessante per un pilota che aveva ancora parecchio da chiedere alla propria carriera.

E dal punto di vista commerciale, Maranello ha fatto bingo.

L’arrivo di Hamilton è stato un terremoto mediatico. Nel giorno dell’annuncio il titolo Ferrari è arrivato a guadagnare in Borsa fino al 9,5%, complice anche la presentazione dei conti, mentre nel 2025 i ricavi della voce sponsorizzazioni, attività commerciali e brand sono saliti a 820 milioni di euro, con una crescita del 22,4% sull’anno precedente.

Non tutto merito di Lewis, naturalmente. Ma il suo appeal internazionale, il seguito sui social e la capacità di attirare l’attenzione dei grandi marchi hanno certamente rappresentato un valore aggiunto. E per un’azienda che vende automobili ma soprattutto un marchio e uno stile di vita, non è proprio un dettaglio.

Il matrimonio perfetto, però, non c’è stato.

Perché in Ferrari hanno probabilmente valutato molto bene l’impatto mediatico ed economico di Hamilton ma forse non altrettanto bene quello di avere nello stesso box due piloti con ambizioni da prima guida.

Da una parte Charles Leclerc, ormai uomo Ferrari, alla sua ottava stagione in rosso. Dall’altra un sette volte campione del mondo che non è certo arrivato a Maranello per fare da comprimario.

Il nodo porta dritto a Frédéric Vasseur.

Il team principal conosceva benissimo Lewis: avevano già lavorato insieme in Formula 3 e in GP2, vincendo entrambi i campionati. Forse proprio questo rapporto consolidato lo aveva convinto di poter gestire senza particolari difficoltà la convivenza.

Ma davvero pensava che Charles avrebbe fatto un passo indietro per lasciare spazio al nuovo arrivato? E soprattutto, davvero pensava che Hamilton avrebbe accettato di buon grado un ruolo da seconda guida?

Diciamolo: era abbastanza prevedibile che non sarebbe andata così.

Se metti nello stesso box due piloti di questa caratura, con ambizioni, talento e carattere, devi anche essere in grado di gestirli. Servono regole chiare, una leadership forte e, quando necessario, ordini di scuderia. Altrimenti il rischio è che la competizione interna finisca per danneggiare prima di tutto la squadra.

Dopo il duello tra i due ferraristi al via del GP del Messico, che ha spalancato la porta della vittoria a Max Verstappen, l’olandese ha dato la sua personale ricetta per la gestione di un team:

«Se fossi un team principal, se avessi una mia squadra, non ingaggerei mai due piloti numero uno, perché poi succedono cose come questa».

Più chiaro di così.

Vasseur ha messo i due attorno a un tavolo alla vigilia di Interlagos e Hamilton ha assicurato che il caso è chiuso. Resta il fatto che a Vasseur andrebbe ricordato anche un altro dettaglio: se ingaggi un sette volte campione del mondo, devi essere disposto ad ascoltarlo. Non necessariamente ad assecondarlo ma ad ascoltarlo. Perché un pilota con quell’esperienza e quel palmarès qualcosa da dire probabilmente ce l’ha.

Intanto nel paddock si rincorrono indiscrezioni su tensioni operative e problemi di comunicazione tra Hamilton, il muretto e il reparto tecnico. Un quadro che, se confermato, non aiuterebbe certo a ricostruire un clima sereno.

Per il 2027, caro Vasseur, la ricetta è semplice: meno diplomazia e più polso.

Bisogna stabilire le regole del gioco, chiarire i ruoli e soprattutto farle rispettare. Perché due prime guide possono anche convivere ma qualcuno deve pur tenere il timone.

Altrimenti rischiamo di ritrovarci ancora una volta con Charles e Lewis sugli autoscontri delle giostre di paese, mentre gli avversari ringraziano e si portano a casa i punti.

E già che ci siamo, uno sguardo al 2028 non guasterebbe. Oliver Bearman scalpita, è cresciuto nel vivaio Ferrari e vuole arrivare a Maranello. Per ora il suo futuro immediato resta alla Haas ma il talento non aspetta in eterno.

Insomma, Vasseur: prima di dover gestire tre galli nello stesso pollaio, forse è il caso di cominciare a mettere un po’ d’ordine.