Audi e il grande salto in Formula 1: il 2026 è solo l’inizio

C’è chi entra in Formula 1 per partecipare e chi lo fa perché ha intenzione di lasciare il segno. Audi appartiene decisamente alla seconda categoria.

Il marchio dei quattro anelli non è arrivato nel Circus per aggiungere qualche fotografia al catalogo aziendale. Ha messo in piedi un progetto industriale imponente con un obiettivo dichiarato: lottare per il Mondiale entro il 2030.

Facile a dirsi, un po’ meno a farsi, soprattutto quando il cronometro non guarda al prestigio del marchio.

Da Sauber ad Audi: come nasce il progetto

Tutto comincia nell’agosto 2022, quando Audi annuncia l’ingresso in Formula 1 dal 2026 come costruttore di power unit, in coincidenza con il nuovo regolamento. Il partner scelto è la Sauber, storica squadra svizzera presente nel Mondiale dal 1993. Nel marzo 2024 la svolta: Audi annuncia l’acquisizione del 100% del gruppo, completata nel gennaio 2025. Da motorista con una squadra amica, la casa tedesca diventa un team ufficiale a tutti gli effetti.

L’obiettivo è controllare l’intera filiera, distribuita su tre sedi: Hinwil, in Svizzera, per telaio e attività di pista; Neuburg an der Donau, in Germania, per la power unit; Bicester, in Inghilterra, per il nuovo centro tecnologico nel cuore della Motorsport Valley.

Una struttura internazionale con una precisa identità tedesca. E una promessa, quella del titolo entro il 2030, che non si mette esattamente nella lista dei buoni propositi per l’anno nuovo.

La R26 e la sfida tecnologica

Il momento è ideale per entrare: il regolamento 2026 rivoluziona le power unit. Resta il V6 turbo da 1.600 centimetri cubici, sparisce l’MGU-H, arrivano i carburanti sostenibili e l’MGU-K sale a 350 kW, circa 470 cavalli. La componente elettrica vale ormai quasi metà della potenza totale.

Audi fa tutto in casa: il motore AFR 26 Hybrid e il telaio R26. Una scelta ambiziosa e rischiosa, perché far funzionare un motore al banco è una cosa, farlo dialogare con telaio, aerodinamica e gestione dell’energia è un’altra.

Un debutto con il sorriso a metà

A Melbourne arriva subito la prima soddisfazione: Gabriel Bortoleto chiude nono e regala ad Audi i primi due punti della sua storia in Formula 1. Nico Hülkenberg, invece, non prende nemmeno il via per un problema tecnico.

In Cina i ruoli si invertono, quasi per par condicio: Bortoleto non parte, Hülkenberg chiude undicesimo. Seguono sei Gran Premi a secco. Per una squadra che punta al Mondiale, non esattamente il modo migliore di apparecchiare la tavola.

E non è finita. Il 20 marzo, dopo appena due gare, Audi comunica l’uscita immediata del team principal Jonathan Wheatley, arrivato nell’aprile 2025 dopo una lunga carriera in Red Bull. Le sue responsabilità passano a Mattia Binotto, già alla guida del progetto ed ex team principal Ferrari, che si ritrova con un doppio incarico proprio quando la stabilità sarebbe stata la parola d’ordine.

Ufficialmente Wheatley ha lasciato per motivi personali. Il giorno prima, però, era uscita la notizia di un contatto con l’Aston Martin, che lo vorrebbe come team principal. Ad oggi la scuderia di Silverstone non ha ufficializzato nulla ma nel paddock lo danno ancora come il prossimo uomo al comando, una volta concluso il periodo di inattività previsto dal suo contratto.

Hülkenberg e Bortoleto: esperienza contro gioventù?

Sulla carta la gerarchia è chiara. Da una parte Hülkenberg, 39 anni e un bagaglio tecnico prezioso; dall’altra Bortoleto, giovane talento brasiliano chiamato a crescere insieme alla squadra. Ma il ragazzo non è venuto in Formula 1 per imparare soltanto dove si trova il distributore del caffè.

Dopo il digiuno qualcosa cambia. Bortoleto firma due ottavi posti consecutivi a Silverstone e Spa. Hülkenberg, rimasto a zero per dieci gare, si sblocca con il nono posto in Ungheria e poi colleziona l’ottavo a Zandvoort, il decimo a Madrid e un weekend da sei punti a Singapore, tra Sprint e gara. Bortoleto risponde con l’ottavo posto in Messico. E in Brasile, a casa di Gabriel? Nico chiude decimo e conquista un punto, mentre Gabriel finisce sedicesimo.

Risultato: dopo 20 Gran Premi, 14 punti a testa. Bortoleto quattordicesimo nel Mondiale, Hülkenberg quindicesimo. Più equilibrio di così, solo al fotofinish.

I numeri e il futuro

Dopo il Gran Premio del Brasile dell’8 novembre, Audi è ottava nel Mondiale Costruttori con 28 punti: 26 nei Gran Premi e 2 nelle Sprint. Il miglior risultato è l’ottavo posto, ottenuto cinque volte. Nessun podio, nessuna vittoria. E una partenza dalla seconda fila, proprio a Interlagos: Hülkenberg sesto in una qualifica sotto il diluvio e promosso quarto dalle penalità altrui, nel weekend di casa di Bortoleto, che intanto partiva diciannovesimo. Il destino, a volte, ha un senso dell’umorismo tutto suo.

Un bilancio che non può entusiasmare un costruttore con le ambizioni di Audi ma che va letto con le lenti giuste: lo stesso Binotto ha definito il 2026 e il 2027 anni di costruzione. Tradotto: i conti si fanno dopo.

Del resto, la Formula 1 non distribuisce punti in base al blasone, e nemmeno al fatturato della casa madre. Altrimenti il Mondiale Costruttori si assegnerebbe durante l’assemblea degli azionisti.

Restano tre gare, sempre che la situazione in Medio Oriente consenta di correre in Qatar e ad Abu Dhabi, e la Haas, settima, è ad appena tre punti.

Audi è arrivata promettendo di conquistare il mondo. Per ora ha conquistato l’ottavo posto. Il 2030 sembra lontano ma il cronometro della Formula 1 non aspetta nessuno, nemmeno i quattro anelli.