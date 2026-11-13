Scalabroni: «Regole 2026, frenare prima ha sconvolto tutto»

La gara bagnata di Interlagos ha consegnato alla Mercedes il titolo costruttori in un pomeriggio di testacoda. Si sono girati sia Kimi Antonelli sia George Russell, quest’ultimo all’uscita dei box, e anche Lewis Hamilton è finito in testacoda prima di risalire dal ventesimo al nono posto. Viene spontaneo chiedersi se queste monoposto, con una componente elettrica così pesante, siano diventate difficili da guidare sull’acqua.

Enrique Scalabroni, ex capo progettista di telaio e aerodinamica della Ferrari e ingegnere passato da Dallara, Williams e Lotus, conferma che la pioggia complica tutto. Poi allarga il discorso a qualcosa che secondo lui ha cambiato il mestiere del pilota ben prima del meteo: il regolamento.

«Sai cosa succede con questo regolamento? Che è molto diverso da quella che è sempre stata l’esperienza dei piloti: arrivare ai valori di massima decelerazione in frenata, per frenare nel minor tempo e nello spazio più corto possibile, l’accelerazione più alta possibile, l’accelerazione laterale al massimo possibile. Adesso devi lavorare con il sistema opposto: frenare prima, perché altrimenti non avrai carica nel finale del rettilineo.»

Guidare al contrario

Il punto è la gestione dell’energia. Con le regole 2026 la potenza è divisa quasi a metà tra motore termico e parte elettrica, l’MGU-K è passato a 350 kW e la batteria si ricarica soprattutto in frenata. Se in fondo al rettilineo l’energia finisce, la macchina rallenta anche con il pedale schiacciato. Per evitarlo i piloti hanno imparato ad alzare il piede prima della staccata, il lift and coast, e a convivere con il super clipping, la ricarica forzata che toglie velocità proprio dove un tempo si cercava la punta massima. Una vita passata a frenare il più tardi possibile, e di colpo conviene fare l’opposto.

«È stato sconvolto tutto, finché è arrivato quell’algoritmo che la FIA ha fatto per tutti, per aiutare i piloti, perché non debbano pensare tanto: è già il sistema che gli indica quanto devono frenare, quanto accelerare, le distanze, le posizioni. Da lì la categoria si è livellata, perché la Mercedes ha cominciato a perdere oltre che a vincere.»

L’algoritmo e i ritocchi di Miami

Qui serve una precisazione. Tra gli interventi resi pubblici dalla FIA non risulta un algoritmo vero e proprio che dica ai piloti dove frenare. Quello che è arrivato davvero è un pacchetto di correzioni in corsa, in vigore dal GP di Miami di inizio maggio. La ricarica consentita in super clipping è salita da 250 a 350 kW e in qualifica l’energia recuperabile per giro è scesa da 8 a 7 megajoule, proprio per ridurre il lift and coast e le tattiche più estreme. È verosimile che Scalabroni si riferisca a quell’intervento, o alla centralina elettronica unica che tutte le squadre usano per regolamento; il resto è una sua lettura.

La cronologia, comunque, non lo smentisce. La Mercedes ha vinto le prime sei gare della stagione, comprese Miami, il Canada e Monaco. Poi la serie si è interrotta: Hamilton a Barcellona, Charles Leclerc a Silverstone, Lando Norris in Ungheria, in Olanda e in Brasile, Max Verstappen a Sepang, Singapore e in Messico. Alla fine le vittorie Mercedes sono dodici su venti, abbastanza per prendersi entrambi i titoli, senza il dominio dei primi mesi.

Quando piove si riparte da zero

Scalabroni non dà la colpa dei testacoda di Interlagos né ai piloti né alle macchine. Nello stesso ragionamento, però, lascia un’osservazione che vale per qualunque regolamento: con la pista bagnata le differenze tecniche si assottigliano e torna a contare la mano di chi guida.

«Quando c’è l’acqua tutto si mette più vicino, quasi tutto in parità.»

In Brasile ha vinto Norris partendo dalla pole, mentre Verstappen ha chiuso secondo dopo essere partito ventunesimo. Con un pacchetto di regole che chiede ai piloti di ragionare da ingegneri anche in rettilineo, la pioggia ha rimesso al centro l’istinto. Resta da capire se il 2027, con macchine ormai conosciute fino all’ultimo kilojoule, lascerà ancora spazio a giornate così.