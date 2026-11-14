Budget cap, la parità che protegge i più forti

La F1 ha imparato a rendere le proprie squadre economicamente sostenibili. Sul fatto che debbano avere tutte una possibilità credibile di diventare vincenti, invece, il consenso sembra molto meno solido.

La discussione aperta da James Vowles sul budget cap tocca proprio questo nervo. Il team principal della Williams chiede margini di spesa aggiuntivi per chi deve recuperare terreno, soprattutto nelle infrastrutture, con una scala legata alla classifica sul modello di quella già usata per la galleria del vento. Racing Bulls ha detto pubblicamente di non volere una revisione radicale e anche Haas, a quanto filtra dal paddock, sta con il fronte del no.

Ridurre tutto alla solita richiesta di spendere di più sarebbe comodo. Eviterebbe di affrontare la questione più sgradevole: un regolamento può essere uguale per tutti e continuare a proteggere chi parte avvantaggiato.

Stesso tetto, fondamenta diverse

Una squadra con strutture moderne e una che deve ancora aggiornare macchinari, strumenti e processi non trasformano lo stesso dollaro nello stesso risultato. La prima può concentrarsi sullo sviluppo. La seconda deve migliorare anche il sistema che le permette di sviluppare.

Con le regole finanziarie 2026 gli investimenti nelle strutture non hanno più un capitolo a parte: il loro ammortamento finisce dentro il tetto di spesa. Vowles stima in circa 200 milioni di dollari gli interventi necessari alla Williams. Distribuiti su dieci anni, fanno circa 20 milioni a stagione sottratti a tutto il resto, cioè alla macchina e alle persone che la sviluppano.

Da qui la sua provocazione:

«In realtà abbiamo creato un campionato con un BoP inverso. Gli investimenti che hai fatto sette anni fa decidono quanto puoi essere competitivo oggi.»

Il bersaglio, insomma, è il peso degli investimenti passati sulla competitività presente.

Naturalmente nessuno deve rimborsare chi ha amministrato male una squadra. Ma se l’obiettivo del tetto di spesa comprende una competizione più equilibrata, il punto di partenza conta. Congelare la capacità di spendere senza affrontare le differenze negli strumenti rischia di trasformare il vantaggio storico in una rendita regolamentare.

Racing Bulls e Haas: il no ha due facce

Alan Permane ha spiegato la posizione di Racing Bulls nella conferenza stampa FIA di Singapore:

«Non credo che sosterremmo una revisione radicale delle regole del budget cap per cominciare a spendere molti più soldi.»

Per il team principal il sistema ha servito bene la F1 e contiene già i meccanismi per fare grandi investimenti, ammortizzandoli negli anni. Ritocchi sì, rivoluzioni no.

L’obiezione coglie una possibilità reale: spendere si può. Lascia però aperta la questione sollevata da Williams, cioè quanto quella spesa sottragga alla capacità di competere nel frattempo. Poter mettere a bilancio un macchinario e potersi permettere sportivamente il suo costo sono due cose diverse, e vanno valutate insieme.

Il caso Haas aggiunge una contraddizione. La squadra americana è contraria anche perché non arriva a spendere quanto il tetto già consente: alzare le possibilità concesse alle rivali rischierebbe di allontanarle ancora di più.

Liquidare questa posizione come mancanza di ambizione sarebbe superficiale. Haas difende una difficoltà economica concreta. Il risultato politico, però, resta discutibile: una squadra con meno risorse può contribuire a impedire che altre costruiscano gli strumenti per sfidare i grandi.

L’idea di un fronte compatto dei piccoli non regge. Chi ha il denaro per recuperare vuole poterlo investire, chi fatica a trovarlo teme di perdere altro terreno. Gli interessi divergono anche nella seconda metà della griglia.

Il voto che manca pesa quanto i principi

Gli schieramenti, per come li descrivono le indiscrezioni, sono chiari. Con Williams ci sono Alpine, Aston Martin, Audi e Cadillac: cinque squadre. Per cambiare le regole già dal 2027 ne servono sei, oltre al via libera di FIA e Formula 1; per il 2028 ne basterebbero quattro. Contrari i quattro grandi, Mercedes, Ferrari, Red Bull e McLaren. La proposta dovrebbe arrivare al voto nella riunione della F1 Commission di metà novembre.

L’opposizione di Haas e Racing Bulls pesa perché lascia Vowles senza il sesto voto che cercava per accelerare il cambiamento. E la sorella minore della Red Bull, che in teoria avrebbe tutto da guadagnare, si ritrova sulla stessa linea della casa madre.

C’è poi un problema di governo dello sport. Ogni squadra ha il diritto di difendere i propri interessi. Pretendere che undici concorrenti convergano spontaneamente sulla soluzione migliore per la concorrenza significa però affidarsi a un ottimismo piuttosto generoso.

La F1 deve decidere quanto spazio dare alla difesa delle posizioni acquisite proprio quando discute le condizioni per poterle cambiare.

La meritocrazia richiede anche gli strumenti

La critica alla proposta di Vowles merita comunque una risposta seria. Consentire più spesa in base alla classifica può introdurre incentivi discutibili, costi crescenti e continui negoziati su chi abbia diritto agli aiuti. E il denaro in più non garantisce organizzazione, buone idee o risultati.

Una fabbrica moderna non progetta da sola una macchina vincente.

Nella conferenza stampa FIA di Austin, Adrian Newey (Aston Martin) ha ricordato che chi è indietro riceve già più ore in galleria del vento e, con l’ADUO, più tempo al banco motori: estendere la logica al budget, ha detto, sarebbe un passaggio quasi naturale. Marcin Budkowski (Cadillac) ha escluso qualsiasi forma di BoP ma ha sostenuto che il budget cap va preservato e magari reso «un po’ migliore», per un campionato più combattuto. Entrambi, va detto, guidano squadre schierate con Williams.

Da qui deve partire una revisione credibile: strumenti per recuperare, criteri trasparenti, controlli rigorosi e nessuna promessa di successo. Ai team resterebbe la responsabilità di usare bene le risorse.

Anche Vowles avrebbe l’onere di dimostrare che la sua proposta porta un beneficio più ampio della convenienza Williams. Per difendere la concorrenza serve qualcosa di più solido della richiesta del momento di chi occupa una posizione scomoda.

Il successo economico non basta

Il budget cap ha contribuito alla stabilità del campionato. È un risultato importante, che permette di discutere oggi di investimenti anziché soltanto di sopravvivenza.

Proprio per questo merita una valutazione più esigente. La redditività delle squadre non misura da sola la salute della competizione. Per chi guarda le gare conta anche sapere che una struttura ben guidata possa costruire, nel tempo, una sfida credibile ai migliori.

Le ragioni di Haas e Racing Bulls si capiscono, l’interesse di Williams è evidente. A FIA e F1 tocca guardare oltre entrambi.

E resta aperta una domanda scomoda: quanto vale una parità di spesa se il costo per raggiungere gli altri finisce per rallentare proprio chi deve inseguire?

Le regole devono continuare a premiare chi lavora meglio. Vanno corrette quando rischiano di premiare troppo a lungo chi aveva già potuto spendere prima.