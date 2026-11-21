Il sorpasso è avvenuto a Baku, il 26 settembre, e non sulla pista. Con la vittoria di George Russell nel Gran Premio dell’Azerbaijan le monoposto spinte da un motore Mercedes sono salite a 252 successi, uno in più della Ferrari. Il primato tra i motoristi, che Maranello deteneva dal 2004, è passato di mano. Da allora il conto si è allungato con la vittoria di Kimi Antonelli ad Austin e quella di Lando Norris in Brasile: 254 a 251.

Matteo Novembrini lo aveva sottolineato su Autosprint, raccontando il nono titolo costruttori della Mercedes. Interpellato su come avrebbe reagito il Drake, non ha avuto esitazioni:

«Io credo che l’avrebbe presa molto ma molto ma molto male, e non lo dico per esagerazione o per fare lo stereotipo del personaggio: credo che Enzo Ferrari l’avrebbe presa veramente malissimo, perché per lui il motore era l’anima della macchina. Diceva: “L’aerodinamica è per chi non sa fare motori”.»

La frase è di quelle che la tradizione attribuisce a Enzo Ferrari, che l’avrebbe pronunciata nel 1960 davanti alle perplessità di Paul Frère sulla velocità della sua 250 Testa Rossa a Le Mans. Vera o abbellita dagli anni, racconta bene una mentalità.

Due modi di contare

I due totali sono nati in modo molto diverso. Al momento del sorpasso, delle 252 vittorie Mercedes 142 erano della squadra ufficiale, 101 della McLaren, 8 della Brawn GP e una della Racing Point. Quelle Ferrari sono quasi tutte di casa: l’unica eccezione resta Sebastian Vettel con la Toro Rosso, a Monza nel 2008. Novembrini lo ricorda così:

«Toro Rosso: l’unico è stato Vettel a vincere con il motore di un cliente Ferrari. Per il resto sono tutte vittorie di casa Ferrari, soltanto su telai Ferrari.»

Il resto lo spiega l’era ibrida. Dal 2014 al Gran Premio di Baku i motori Mercedes hanno vinto 153 gare, quelli Ferrari 29. L’ultimo successo di una Rossa risale al 5 luglio, con Leclerc a Silverstone.

Ogni volta che contava il motore

Per Novembrini però la statistica è solo metà del discorso. L’altra metà riguarda gli ultimi dodici anni, in cui ogni volta che il regolamento ha messo la power unit al centro la Ferrari si è fatta trovare impreparata:

«Nel 2014 sbaglia il motore; nel 2017 ha in cantiere un motore che purtroppo non vedrà mai la luce, e da qui poi nasce il discorso di Lorenzo Sassi, che esce dalla Ferrari e va in Mercedes; abbiamo il discorso del motore a cavallo tra il 2019 e il 2020, un motore che sembra aver trovato un piccolo grande segreto che poi magicamente viene bannato. Dico “magicamente” calcando la mano, perché non è mai stato diffuso un documento ufficiale, però sappiamo che quel motore fu castrato. E poi questo regolamento, in cui la Ferrari nuovamente si trova impreparata.»

Le tappe sono note. Il 2014, primo anno delle power unit ibride, si chiude senza vittorie. Lorenzo Sassi, responsabile del progetto motore dal 2014, viene allontanato nell’estate 2017 per volontà di Sergio Marchionne e a fine anno passa alla Mercedes, dove oggi dirige l’ingegneria F1 di Mercedes AMG High Performance Powertrains. Sul motore 2019 la FIA chiude l’indagine il 28 febbraio 2020 con un accordo riservato con la Ferrari, i cui dettagli non sono mai stati resi pubblici. Il «castrato» di Novembrini resta quindi una sua lettura, non un verdetto scritto. Di certo c’è che nel 2020, dopo una serie di direttive tecniche sul flusso di carburante, la Rossa crolla al sesto posto tra i costruttori.

Novembrini aggiunge una parentesi sul 2022:

«Nel 2022 la Ferrari, per recuperare il gap di fine 2021, azzarda qualcosa sulla prestazione e ne paga un po’ le conseguenze in affidabilità.»

Il 2026 chiude il cerchio. A Maranello hanno ammesso di sapere da anni di partire indietro sulla power unit del nuovo regolamento, e la stagione l’ha confermato.

Una questione di vita o di morte

La squadra che porta il nome di un uomo convinto che le corse si vincessero con il motore ha perso il primato proprio sul terreno che lui considerava suo.

«Negli ultimi anni, quando si trattava di mettere il motore al centro o di fare un determinato lavoro sul motore, non è mai stata la migliore. Invece per Enzo Ferrari essere il migliore sui motori era una questione di vita o di morte.»

La prossima occasione per rimediare è già all’orizzonte. La F1 discute un ritorno ai V8 per il 2030 o il 2031, con una componente elettrica ridotta e il motore termico di nuovo protagonista. Un regolamento scritto quasi su misura per la filosofia del Drake. Toccherà alla Ferrari dimostrare di averla ancora.