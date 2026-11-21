Cognato di un altro pilota francese, Jean-Pierre Jabouille (i due avevano sposato le sorelle Cottin), Jacques Laffite esordì in Formula 1 nel 1974 con la scuderia di Frank Williams, allora denominata Iso Marlboro, che il suo patron sperava di portare ai vertici della categoria. L’esordio passò quasi inosservato: solo l’anno successivo, al Gran Premio di Germania del 1975, arrivò il primo risultato di rilievo, un secondo posto.

L’epilogo di quella stagione fu però totalmente negativo: al Gran Premio degli Stati Uniti, a Watkins Glen, si accecò per errore con del liquido detergente per la visiera del casco, usato al posto del collirio. Impossibilitato a guidare, la compagna di squadra Lella Lombardi — la cui vettura aveva già accusato un guasto elettrico — tentò di prendere il suo posto per diventare la prima donna a correre a Watkins Glen, ma non riuscì nemmeno a entrare nell’abitacolo, troppo stretto per lei.

Attratto dal progetto Ligier, che ambiva a raccogliere l’eredità della grande tradizione automobilistica francese, Laffite si trasferì nella scuderia tutta transalpina e cominciò a mettersi in mostra. Il progetto di Guy Ligier convinse: in stagione riuscì a conquistare posizioni di rilievo e, nel 1976, colse la sua prima pole position a Monza, chiudendo poi la gara al terzo posto.

Nella stagione successiva, nel 1977, si ritrovò suo malgrado coinvolto nel tragico incidente costato la vita a Tom Pryce nel Gran Premio del Sudafrica: un commissario di percorso, attraversata la pista per soccorrere la vettura in fiamme di Renzo Zorzi, fu travolto in pieno dalla monoposto di Pryce, che perse il controllo e finì per urtare la Ligier di Laffite. Laffite ne uscì illeso.

Quando la stagione sembrava ormai un lento cammino verso l’archiviazione, ecco in Svezia il colpo di scena: con una condotta di gara regolare ma anche grintosa, Laffite riuscì a portarsi alle spalle del leader Andretti per poi issarsi in testa quando l’italoamericano fu costretto a fermarsi ai box per un problema al sistema di alimentazione, cogliendo così la sua prima vittoria in Formula 1.

Nonostante il successo, il resto della stagione fu parco di risultati, così come il ’78, che alternò bei podi a ritiri desolanti. Affranto per la mancanza di continuità, chiese a Ligier delle garanzie. Il vulcanico francese gli presentò il progetto JS11, dotato del nuovo motore Cosworth: il 12 cilindri Matra, ormai obsoleto rispetto all’effetto suolo, veniva così accantonato. I risultati non si fecero attendere: Laffite si aggiudicò i primi due Gran Premi della stagione 1979 e rimase in lizza per il titolo mondiale fino a Monza, dove fu costretto al ritiro per la rottura del motore, spianando la strada al titolo della Ferrari di Scheckter.

Speranzoso di conquistare il titolo nel 1980, la vettura, estremizzata dall’effetto suolo, gli permise molto ma non abbastanza: l’unico risultato di rilievo fu la vittoria in Germania, che dedicò allo scomparso ex compagno di squadra Depailler, rinunciando ai festeggiamenti sul podio in segno di rispetto.

Nel 1981 Laffite recitò ancora da protagonista, trovandosi spesso nelle posizioni di testa o da podio, prima di perdere ogni possibilità di conquistare il titolo nell’ultima gara della stagione, il Gran Premio di Las Vegas.

Archiviato l’82 con appena 5 punti, decise a malincuore di lasciare la Ligier per tornare, l’anno successivo, nella sua prima scuderia, la Williams.

Nonostante il monopolio dei motori turbo, Laffite riuscì comunque a ottenere buone prestazioni, purtroppo non sempre coronate da arrivi a punti.

Il 1984 fu totalmente negativo: l’ambiente Williams, sempre più selettivo, cominciava a considerare il francese sul viale del tramonto, e il passaggio ai motori turbo lo portò a lasciare senza rimpianti la scuderia inglese.

Ormai ultraquarantenne, tornò in Ligier, dove riuscì a conquistare diversi buoni risultati, coronati da un secondo posto in Australia.

Per il 1986 si sentiva un pilota ritrovato: forse l’aria di casa, forse la bontà della vettura, gli permisero di ottenere una certa costanza di risultati.

Arrivato in Inghilterra ai vertici delle statistiche stagionali, alla partenza del Gran Premio di Gran Bretagna, a Brands Hatch, fu coinvolto in un violento tamponamento a catena che lo scagliò contro le barriere, procurandogli gravissime fratture alle gambe e al bacino. Questo incidente pose fine alla carriera di Laffite in Formula 1; rimase legato al mondo delle corse come collaudatore, ruolo abbandonato anch’esso per i rigori dell’età.